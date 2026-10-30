Детство и образование

Николай Носков родился 12 января 1956 года в Гжатске (ныне – Гагарине) Смоленской области. Его отец — Иван Александрович Носков — работал на мясном заводе, а мать — Екатерина Константиновна — работала дояркой. У Николая есть четверо братьев и сестер. Семья жила бедно, и для улучшения своего материального положения она переехала в Череповец Вологодской области, где маленький Николай сделал свои первые шаги в музыке, выступая на школьных театральных постановках и детских утренниках. Какое-то время он даже пел в музыкальном хоре, однако он в скором времени понял, что не хочет быть одним неразличимым голосом из многих, и сбежал с занятий. Его тягу к творчеству поддержал отец, который обычно строго относился к своему сыну.

В 14 лет Николай победил на молодежном конкурсе Северо-западного региона России . Некоторое время спустя Николай Носков также начал выступать с различными полулюбительскими музыкальными коллективами, в составе которых он не только пел, но и играл на гитаре и клавишных, исполняя песни таких знаменитых групп, как «The Beatles» и « Led Zeppelin», При этом стоить отметить, что Николай так и не получил профессионального музыкального образования, самостоятельно освоив гитару, барабаны и другие музыкальные инструменты. Музыкальная карьера Николая ненадолго прерывалась службой в армии, где артист играл на трубе в армейском ансамбле. Фото: © Anatoly Lomohov /Russian Look/Global Look Press

Личная жизнь

В 1980 году, подрабатывая в московском ресторане, Николай Носков познакомился со светловолосой девушкой Мариной, которая танцевала в толпе под песни Николая. После случайной встречи завязался роман, а затем Николай и Марина поженились. В 1990 году у них родилась дочь Екатерина. С 2004 году Николай является вегетарианцем, каковым он стал под впечатлением от книги «Лев Толстой и Индия», заинтересовавшись индийской философией. 28 марта 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе позвоночника . Тогда же у него диагностировали инсульт. Хотя полностью ему восстановиться после инсульта так и не удалось, с 2020 года артист возобновил свою концертную деятельность.

Дискография

Николай Носков является автором следующих альбомов:

В составе ансамбля «Москва»:

- «Игра в любовь» (EP) (1981)

- «НЛО» (1982)

В составе группы «Гран-при»:

1988 — «К телеологии (EP) (1988)

В составе группы «Парк Горького»

- «Gorky Park» (1989)

В составе группы «Николай»:

- «Mother Russia» (1994)

Студийные сольные альбомы:

- «Блажь (другое название — «Я тебя люблю», 1998)

- «Паранойя» (другое название — «Стёкла и бетон», 1999)

- «Снег» (1999)

- «Дышу тишиной» (2000)

«По пояс в небе» (2006)

- «Оно того стоит» (2011)

- «Без названия» (2012).

- «Живой» (2019)

Сборники:

- Лучшие песни с симфоническим оркестром (другое название — Live, 2001)

- «Лучшие песни (другое название — Best, 2002))

- «Океан любви» (2003)

- «Исповедь» (2006)

- «Лучшие песни» (2008)

- «Дышу тишиной» (2008)

- «The Best» (2016). Фото: © Anatoly Lomohov /Russian Look/Global Look Press

Видеоклипы

Николай Носков снялся в следующих видеоклипах:

- «Я не модный» (1996)

- «Дай мне шанс» (1997)

- «На Руси» (1997)

- «Я тебя люблю» (1998)

- «Романс» (1998)

- «Паранойя» (1998)

- «Снег» (1998)

- «Это здорово» (2000)

- «Дельтаплан» (2001)

- «Спасибо» (2003)

- «На меньшее я не согласен» (2005)

- «Павшим друзьям» (2009)

- «Мед» (2012)

- «Живой» (2019)

- «Не вставай на колени» (совместно со Стасом Пьехой и IVAN, 2022).

Награды

Николай Носков является обладателем следующих наград:

- в 1992 году он стал обладателем премии «Профи»

- в 1996 году он стал обладателем премии «Золотой Граммофон» за песню «Я не модный»

- в 1998 году он стал обладателем премии «Золотой Граммофон» за песню «Я тебя люблю»

- в 1999 году он стал обладателем премии «Золотой Граммофон» за песню «Паранойя»

- в 1999 году он стал обладателем медали «Ревнителю русской словесности» Международного общества пушкинистов

- в 1999 году он стал обладателем медали «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны Российской Федерации

- в 1999 году он стал обладателем медали «За службу на Кавказе» МВД России

- в 1999 году он стал обладателем медали

- в 2000 году он стал обладателем премии «Золотой Граммофон» за песню «Это здорово»

- 27 апреля 2000 года он стал обладателем премии «Овация» в номинации «Стильный вокалист на эстраде» за 1999 год

- 10 июня 2003 года он стал обладателем нагрудного знака «За содействие МВД» Министерства внутренних дел Российской Федерации (10 июня 2003 года) —«за активное участие в культурных и благотворительных акциях, проводимых МВД России, а также за выступления перед ранеными в госпиталях МВД России»

- 17 июля 2006 года он стал обладателем медали «За благородные дела во славу Отечества» Российской геральдической палаты «за вклад в развитие российского шоу-бизнеса»

- в 2009 году он стал обладателем премии ФСБ России в номинации «Музыкальное искусство» (вторая премия) за 2009 год «за исполнение песни «Павшим друзьям».

-19 июля 2018 года он стал Заслуженным артистом Российской Федерации» «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность»

- в 2020 году он стал лауреатом Российской национальной музыкальная премия «Виктория» в номинациях «Лучший рок-исполнитель» и «Концерт года» (за песню «Живой»)

- в 2022 и 2024 годах он стал обладателем премии «SandlerFest».

Политические взгляды

Николай Носков не высказывался на тему специальной военной операции на территории Украины. В 2013 году он заявил корреспонденту газеты «Аргументы и факты», что президент России Владимир Путин «не должен быть эталоном бытовой жизни, как это было при царе или как сейчас английская королева». Также Носков назвал президента «прекрасным руководителем», для которое главное – чтобы он работал спокойно, чтобы «страну сплотить, соединить, накормить, напоить». Также он высказывался о Евромайдане, который прошел на территории Украины в 2013-2014 годах, обвинив президента Януковича в коррупции. Также Носков считает, что у большинства россиян течет украинская кровь, а у большинства украинцев течет русская кровь, значит, по его мнению, украинцы и русские – это «одного поля ягоды».

ФИО: Носков Николай Иванович

Знак зодиака: Козерог

Рост: 182 см

Вес: 82 кг

Дата рождения: 12 января 1956 года