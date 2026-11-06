Николай Расторгуев — один из самых узнаваемых и уважаемых артистов российской эстрады, чей голос стал символом целой эпохи. Он прошел путь от рабочей специальности и службы в армии до бессменного лидера легендарной группы «Любэ», создавшей новый музыкальный жанр на стыке рока, фолка и авторской песни. Параллельно с музыкой он состоялся как востребованный актер кино и телевидения.

Детство и юность

Николай родился 21 февраля 1957 года в Москве, в районе Быково. Его отец, Вячеслав Николаевич Расторгуев, был художником-оформителем, что повлияло на эстетическое восприятие будущего артиста. Мать, Мария Александровна Калмыкова, была швеей. У Николая есть младшая сестра Лариса.

Ранние годы Расторгуева прошли в подмосковном городе Лыткарино. Он окончил среднюю школу №3 в этом городе. В старших классах увлекся музыкой, выступал в составе вокально-инструментального ансамбля на танцевальных вечерах при городском Доме культуры.

Мечта о музыкальной карьере появилась у Расторгуева после того, как он увидел фильм «Вечер трудного дня», где фигурировала группа The Beatles. Мелодии и стиль известного коллектива впечатлили Николая и его друзей, и в дальнейшем они решили подражать исполнителям, пробуя сочинять песни под гитару.

Образование

Музыкальное образование у Расторгуева отсутствовало, так как он никогда не посещал музыкальную школу и не учился играть на инструментах.

После школы родители уговорили сына поступить в Московский технологический институт легкой промышленности. Учеба совсем не вдохновляла Николая, вскоре он стал прогуливать пары, предпочитая им общество друзей и развлечения. После драки со старостой группы и заваленной сессии студент Расторгуев был отчислен.

Расторгуев хотел пойти в армию, но на медицинском осмотре его не допустили до воинской службы по показаниям здоровья. Тогда Николай устроился слесарем в Авиационный институт, не оставляя желания начать музыкальную карьеру.

Поступил в Московский институт культуры (ныне МГУКИ). Именно в институте он начал активно заниматься вокалом и участвовать в художественной самодеятельности, что стало трамплином в профессиональную музыку. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Личная жизнь

Личная жизнь Николая Расторгуева стабильна и не является достоянием «желтой прессы». О каких-либо приписываемых романах информация отсутствует, артист всегда подчеркивал ценность семьи.

Первая жена (1976–1990) — Валентина Расторгуева (род. 1957). Причиной развода стали отношения Николая с Натальей — будущей второй женой.

Сын — Павел Расторгуев (род. 29 ноября 1977 года) — культуролог по образованию, воспитывает внучку Соню Расторгуеву (род. 2005).

Вторая жена (с 1990 года) — Наталья Алексеевна Расторгуева (род. 8 марта 1970) — в прошлом костюмер группы «Зодчие».

Сын — Николай Расторгуев (род. 30 марта 1994 года).

У Расторгуева есть крестный сын — Елисей Певцов, сын актеров Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова.

Здоровье

2006 г. — Во время гастрольного тура в Финляндии артист почувствовал себя очень плохо. В больнице врачи определили двустороннюю пневмонию и запущенную почечную недостаточность.

2009 г. — 21 апреля в НИИ трансплантологии искусственных органов Николаю Расторгуеву успешно пересадили почку. Артист нарушил запреты врачей и вскоре вышел на сцену, не дожидаясь окончания курса реабилитации.

2012 г. — Артист перенес серьезную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. После успешной реабилитации он вернулся к активной творческой деятельности. В последние годы иногда отменяет концерты по рекомендации врачей, но в целом продолжает работать.

2017 г. — У Николая Расторгуева обнаружили патологию сердца и диагностировали аритмию. Требовалась замена кардиовертера, который ему ранее имплантировали. Кардиовертер — устройство, которое контролирует ритм биения сердца и может перезапускать его.

2024 г. — СМИ сообщали о госпитализации Николая Расторгуева из-за проблем с сердцем. Однако представители Расторгуева опровергли эти сообщения, заявив, что с артистом всё в порядке. Администратор группы сообщила, что обследование было плановым и связано с ранее выявленными проблемами с сердцем и сосудами.

Скандалы и интересные факты

2006 г. — Расторгуев занялся политикой, вступив в партию «Единая Россия».

2022 г. — Расторгуев вместе с другими звездами принял участие в записи песни и клипа на песню SHAMAN «Встанем».

В 2024 году Расторгуев решил перепеть песню «Дай ему сил» рэпера ST, который исполнил ее для бойцов СВО, а также снял клип в зоне спецоперации.

Певец не курит и практически не употребляет алкоголь.

В конце 1990-х был громкий, но не подтвержденный слух о его гибели, который артисту пришлось опровергать.

Является страстным болельщиком футбольного клуба «Спартак» (Москва).

Музыкальная и актерская карьера

Музыкальная карьера неразрывно связана с группой «Любэ», созданной в 1989 году композитором Игорем Матвиенко. Хриплый, душевный баритон Расторгуева стал визитной карточкой коллектива. Группа выпустила множество культовых альбомов: «Атас», «Комбат», «Песни о людях», «Давай за...», «Свои». Их песни, сочетающие рок-энергию, народные мелодии и остросоциальные тексты, стали настоящим саундтреком 1990–2000-х годов.

Актерская карьера Расторгуева развивалась параллельно с музыкальной. Его яркая, фактурная внешность и харизма позволили ему создавать запоминающиеся образы, чаще всего — сильных, волевых, иногда трагичных мужчин. Он снимался у таких режиссеров, как Алексей Балабанов, Александр Велединский, Дмитрий Месхиев.

Группа «Любэ» известна качественными, почти короткометражными клипами, многие из которых стали классикой: «Атас», «Ребята с нашего двора», «Конь», «Давай за...», «Самоволочка», «Березы». Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Дискография группы «Любэ»

Концертные и студийные альбомы группы «Любэ»:

1989 — «Атас»

1990 — «Мы будем жить теперь по-новому» (магнитоальбом)

1991 — «Не валяй дурака, Америка» (магнитоальбом)

1992 — «Кто сказал, что мы плохо жили?..»

1994 — «Зона Любэ»

1996 — «Комбат»

1997 — «Песни о людях»

1998 — «Песни из концертной программы «Песни о людях» в ККЗ «Пушкинский» 24.02.98 (концерт)

2000 — «Полустаночки»

2002 — «Давай за…»

2002 — «Юбилей. Лучшие песни (концерт к 10-летию группы в спорткомплексе «Олимпийский»)»

2004 — «Ребята нашего полка (сборник)»

2005 — «Рассея»

2007 — «В России (концерт к 15-летию группы в ГЦКЗ «Россия»)»

2009 — «Свои»

2015 — «За тебя, Родина-мать!»

2022 — «Своё (сборник)»

Фильмография

1994 — х/ф «Замок»

2000 — х/ф «Брат-2». Камео

2002 — х/ф «Война»

2005 — с. «Убойная сила-6»

2006 — х/ф «Живой»

2006 — х/ф «Мне не больно»

2007 — с. «Ликвидация»

2007 — Мультипликационный фильм «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (озвучка)

2008 — х/ф «Обитаемый остров»

2013 — с. «Оттепель»

2017 — с. «Время первых»

Телевидение

С 2015 по 2021 год Николай Расторгуев был одним из наставников популярного вокального шоу «Голос» на Первом канале. Его команда неоднократно побеждала в проекте, а сам артист снискал любовь зрителей как мудрый педагог. В 2005 году артист был ведущим цикла документальных фильмов «Вещи войны» о реликвиях, хранящихся в домах обычных людей.