Семья

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе (СССР). Ее отец Валентин Гаврилович работал механиком на сухогрузе, затем стал строителем. Мать Маргарита Евгеньевна трудилась инженером, позже начала преподавать английский язык. Семья Гришаевой имеет дворянское происхождение: ее прадедом по материнской линии является Петр Казанский (1866–1947), правовед, специалист по международному праву и декан юридического факультета Императорского Новороссийского университета, принадлежавший к ветви рода Саблуковых. К этому дворянскому роду, который произошел от польских шляхтичей, перешедших на русскую службу в XVII веке, принадлежал востоковед Гордий Саблуков (1803–1880), который стал автором первого опубликованного перевода Корана с арабского языка на русский. Другой прадед по материнской линии, Леонид Гиллевич (1849–1922), был шляхтичем и оперным певцом, прабабушка Александра Хартуляри (1851–1920) была оперной певицей из дворянского рода Хартулари, существующего со второй половины XVIII века.

В детстве у Нонны Гришаевой проявился актерский дар: она активно пародировала звезд советской эстрады и кино. Больше всего она любила пародировать Аллу Пугачеву: чтобы создать образ певицы, она на ночь заплетала косички, чтобы утром расплести и получить такую же пышную шевелюру как у Пугачевой. Затем она связывала два платка за концы, чтобы получилась туника-распашонка, напоминающая наряд Аллы. Выступала Нонна перед родственниками, держала в руках расческу вместо микрофона.

Образование

В детстве Гришаева училась в балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано, а с десяти лет она занималась в детской театральной студии при Одесском театре музыкальной комедии. После школы Гришаева пыталась поступить сразу в несколько университетов, например, в Гнесинское училище, где она, по собственным воспоминаниям, танцевала перед комиссией «умирающего лебедя». В финале выступления сложила руки крестом на вытянутой ноге, опустила голову и завалилась на бок. Члены комиссии рассмеялись, но приняли Нонну в вуз, однако она отказалась учиться в Гнесинском училище, решив поступить в Щукинское училище, куда ее сперва не пустила мать, сопровождавшая дочь в Москву на вступительные экзамены. Тогда Нонна подготовила серьезную программу и прошла в третий тур отборочных испытаний в Щукинское училище. Но когда они пошли смотреть общежитие, Маргарите Евгеньевне так не понравились бытовые условия, что она отказалась оставлять дочь в Москве. Нонна вернулась в Одессу и поступила в музыкальное училище по классу вокала. Спустя некоторое время приехала в столицу со спектаклем «Принцесса на горошине» и почувствовала, что должна учиться в Москве. На следующий год мать поддержала Нонну в ее стремлении учиться в Москве, и будущая звезда поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1994 году. Во время обучения она жила в студенческом общежитии и делила комнату с Марией Ароновой, еще одной известной российской актрисой. Фото: kremlin.ru

Личная жизнь

Во время своей учебы в Щукинском училище Нонна Гришаева познакомилась со студентом Гнесинки Антоном Деровым, который был старше ее на три года. Антон пришел к друзьям на студенческий спектакль в Щукинское училище и увидел Нонну в образе Клеопатры на сцене театра. После спектакля подошел познакомиться. Между ними вспыхнула искра, и они начали встречаться. Позже Антон вспоминал, что ради него Нонна отвергла некого состоятельного ухажера, приезжавшего к ней на дорогой иномарке. После выпуска Нонны Гришаевой из училища пара поженилась, однако отношения между супругами так и не сложились: во-первых, супруг Антон любил весело проводить время, и после рождения дочери он потерял интерес к семейной жизни, а во-вторых, у Гришаевой не сложились отношения со свекровью, которая считала Нонну охотницей за лучшей жизнью, которой брак нужен только лишь ради прописки в Москве. В итоге после семи лет брака супруги расстались.

Со вторым мужем, Александром Нестеровым, Нонна Гришаева познакомилась благодаря известному театру «Квартет И». Гришаева пришла с дочкой на детский спектакль в театр «Квартета И», Александр играл в том спектакле медвежонка, который играл на трубе. Он оказался младше Нонны на 12 лет, поэтому долгое время она относилась к Нестерову как к другу. Все изменило совместное путешествие в Таиланд, на которое Гришаева, не доверявшая мужчинам, согласилась, считая Нестерова другом, с которым можно чувствовать себя в безопасности. Благодаря поездке в Таиланд Нонна изменила свое отношение в Александру. Они поженились в 2006 году в Праге. Родители Нестерова были не против того, что избранница сына старше.

У Нонны Гришаевой двое детей:

дочь Анастасия (19 июня 1996 года) — от первого брака с Антоном Деровым;

сын Илья (12 декабря 2006 года) — от второго брака с Александром Нестеровым.

Награды

— в 2006 году она стала заслуженной артисткой России

— в 2009 году она стала лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль в сериале «Папины дочки»

— в 2011 году она стала лауреатом премии «Жорж» в номинации «Лучшая российская актриса»

— в 2016 году она стала обладателем Знака преподобного Сергия Радонежского

— в 2019 году она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность»

— в 2019 году она стала обладателем специального приза Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» — «Хрустальный парус»

— в 2022 году она стала лауреатом Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю».

Фильмография

Некоторые фильмы и телесериалы, в которых снималась Нонна Гришаева:

— «Московские каникулы» (1995)

— «Моя прекрасная няня» (2004)

— «День выборов» (2007)

— «Папины дочки» (2008–2013)

— «О чем говорят мужчины» (2010)

— «All inclusive, или Всё включено» (2011)

— «Служу Советскому Союзу» (2012)

— «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» (2018)

— «Папины дочки. Новые» (с 2023). Фото: Ульяна Калашникова

Работа на телевидении

Нонна Гришаева снималась во множестве российских телепередач. В их числе:

— «Оба-на!» (1992–1995)

— «Клуб бывших жен» (2004–2009)

— «Большая разница» (2008–2012)

— «Смак» (2009)

— «Контрольная закупка» (2009)

— «Один в один» (2013, 2015)

— «Вечерний Ургант» (2014, 2020)

— «Маска» (2022)

— «Фантастика» (2024–2025).

Работа в театре

Нонна Гришаева участвовала в следующих спектаклях:

— в театре имени Вахтангова: «Али-Баба и сорок разбойников», «Левша», «Собор Парижской Богоматери», «Пиковая дама», «Ревизор» и другие;

— в театре РОСТА: «Леди Совершенство с Нонной Гришаевой», «Питер Пэн» и другие;

— другие театры: «День радио», «День выборов», «Варшавская мелодия», «Обыкновенное чудо».



Участие в видеоклипах

Нонна Гришаева участвовала в следующих видеоклипах:

— «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова (1997)

— «Бермуды» группы «Мумий Тролль» (2008)

— «Не виноват» Александра Демидова и группы «Бобры» (2008)

— «Танго» (2012).

Озвучивание и дубляж мультфильмов

Нонна Гришаева участвовала в озвучивание и дубляже на русский язык следующих мультфильмов:

— «Красная Шапка против зла» (2011)

— «Возвращение Буратино» (2013)

— «Самолеты» (2013)

— «Белка и Стрелка. Лунные приключения» (2013)

— «Манюня» (2021)

— «Манюня в кино» (2022)

— «Манюня: Приключения в Москве