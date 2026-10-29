Олег Михайлович Газманов — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, народный артист Российской Федерации. Его творчество прочно ассоциируется с энергичными эстрадными композициями и патриотической лирикой: Олег Газманов не раз подчёркивал, что хочет говорить со зрителем о важном, сохраняя драйв и мелодичность.

Полное имя: Олег Михайлович Газманов

Дата рождения: 22 июля 1951 года

Место рождения: Гусев, Калининградская область

Возраст в 2026году: исполнилось 75 лет

Профессии: Певец, композитор, автор песен, продюсер

Звания: Заслуженный артист РФ (1995), Народный артист РФ (2001)

Рост: 163 см

Ранние годы и образование

Детство Олега Газманова прошло в Калининграде—городе с сильным морским характером, который позже не раз проявится в его песнях. Родители были фронтовиками. После войны отец служил в строительных войсках, мать работала врачом. Эта среда сформировала у будущего артиста уважение к дисциплине и труду.

Образование Газманова поначалу было далеким от сцены: он окончил с отличием Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки», ходил в море, затем преподавал в родном вузе и даже планировал научную карьеру и писал диссертацию. Однако тяга к музыке оказалась сильнее. Газманов поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары, которое окончил в 1981 году, до этого уже выступал в местных ВИА («Атлантик», «Галактика» и др.)—так начинался его путь к большой сцене.

Спортивная юность тоже оставила след: Олег занимался спортивной гимнастикой и получил звание мастера спорта. Занятия он продолжал несмотря на запреты врачей из-за шумов в сердце. Мать — врач-кардиолог — требовала прекратить тренировки, но Газманов продолжал ходить на гимнастику, пряча спортивную одежду в футляр от скрипки. Как ни удивительно, но шумы в сердце у будущего артиста прошли.

В 1967 году в 16 лет Олег стал первым в СССР, кто выполнил двойное сальто в вольных упражнениях.

Однако карьеру в спорте пришлось оставить из-за травмы ноги.

Позже фирменная акробатика на концертах стала одной из «фишек» Олега Газманова—певец буквально заряжал зал энергией, выполняя кульбиты.

Творческий путь и карьера

Переезд в Москву в 1983 году стал поворотным моментом. Сначала Газманов работал как автор песен для других артистов, а затем начал выстраивать собственную сценическую идентичность.

Знаковые события

1987 год. Песня «Люси», исполненная шестилетним Родионом Газмановым, стала всесоюзным хитом и открыла Олегу дорогу как композитору и исполнителю.

Песня «Люси», исполненная шестилетним Родионом Газмановым, стала всесоюзным хитом и открыла Олегу дорогу как композитору и исполнителю. 1989 год. Создание группы «Эскадрон»: это не только коллектив, но и название культового хита, который определил стиль артиста на годы вперёд.

Создание группы «Эскадрон»: это не только коллектив, но и название культового хита, который определил стиль артиста на годы вперёд. 1991 год. Выход дебютного альбома «Эскадрон» с песнями «Путана», «Морячка», «Есаул»—они закрепили за Газмановым репутацию певца, который умеет сочетать эстраду с «мужским» посылом и динамикой.

Гастроли и концерты

Олег Газманов быстро стал одним из самых гастролирующих артистов: его выступления отличались высокой энергетикой, а программа регулярно обновлялась, чтобы соответствовать запросам публики. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Государственные награды и признание

Почетные звания

Народный артист Российской Федерации (2001).

Заслуженный артист Российской Федерации (1995).

Государственные награды

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2026) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Указ подписан 20 июля 2026 года.

20 июля 2026 года. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2021).

Орден Почета (2018).

Орден Дружбы (2006).

Другие знаки отличия

Почетный гражданин Саратова.

Лауреат многочисленных музыкальных премий, включая «Песня года», «Золотой граммофон», «Виктория» и других.

Обладатель премии The World Music Awards (1992 год).

После получения ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманов стал одним из наиболее титулованных артистов российской эстрады по уровню государственных наград.

Он входит в число лучших российских исполнителей , согласно социологическим опросам.

Самые известные песни Олега Газманова

Творчество Олега Газманова неоднократно становилось предметом обсуждения экспертов и критиков: одни подчёркивали его умение создавать «хиты на все времена», другие обращали внимание на эволюцию тем—от лирики и романтики до гражданской позиции и патриотизма.

Песни Газманова часто становились «маркерами эпохи»: их узнают по первым аккордам, а строки уходят в народ.

Знаковые композиции:

«Люси» (1987) — хит, который принёс широкую известность и показал, что Газманов умеет писать песни, цепляющие с первого прослушивания. «Эскадрон» (1989) — визитная карточка артиста; сочетание драйва и запоминающегося припева сделало трек культовым. «Морячка» (1991) — песня, обыгрывающая морскую тему Калининграда и юности артиста; стала одним из главных хитов начала 1990‑х. «Есаул» (1991) — образ есаула как символа свободы и силы стал одним из самых узнаваемых в творчестве Газманова. «Господа офицеры» (1993) — патриотическая песня, которая прочно вошла в репертуар праздничных концертов и стала своего рода гимном для военных праздников. «Москва» (1996) — композиция, посвященная столице; её часто включают в городские и государственные мероприятия. «Мои ясные дни» (2003) — более лиричная работа, показывающая другую сторону творчества Олега Газманова: умение говорить о личном и светлом. «Сделан в СССР» (2005) — песня с ностальгическим и одновременно гордым посылом; она подчёркивает связь поколений и уважение к истории страны.

Гражданская позиция и общественная деятельность

Тема патриотизма и «Русского мира» в творчестве Олега Газманова занимает заметное место: артист не скрывает, что для него важно говорить о Родине, истории и семейных ценностях.

Олег Газманов участвует в общественных инициативах, поддерживает проекты, связанные с патриотическим воспитанием и развитием культуры. Эксперты и СМИ отмечают, что его гражданская позиция—не просто слова, а часть художественного образа: певец стремится, чтобы его творчество вдохновляло и объединяло. Он призывает перестать оглядываться на Запад, поскольку нужно развивать свое искусство.

В 2014 году Олег Газманов поддержал присоединение Крыма к России.

В ходе президентских выборов 2018 и 2024 года он был доверенным лицом Владимира Путина.

Певец открыто выражает поддержку СВО на Украине, за что был включен в санкционные списки Европы и Украины. Находясь под санкциями, Газманов фактически потерял две квартиры в Латвии и Италии. В марте 2022 года суд на Украине выдал ордер на заочный арест исполнителя. Он выступал в госпиталях и участвовал в митингах-концертах.

В конце 2022 года стало известно о том, что Газманов развивает проект патриотической песни «Родники». Под него он получил грант 17 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Фото: Лилия Шарловская

Личная жизнь Олега Газманова

Хотя личная жизнь артиста всегда вызывала интерес публики, Газманов старается сохранять баланс между открытостью и приватностью.

Первой женой артиста была Ирин