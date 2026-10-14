Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой с 2012 по 2021 год.

Детство и образование

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. Отец — Евгений Яковлевич был военным инженером, а мать — Елена Иннокентьевна работала невропатологом.

В школе Олег учился хорошо, параллельно посещая музыкальную школу по классу скрипки. В школе у него проявились музыкальные способности: он серьезно увлекся опереттой и ходил туда два раза в месяц. Также еще в школе Меньшиков ставил школьные спектакли, что поражало школьников и педагогов. На одном из таких спектаклей, поставленном в девятом классе в честь свадьбы дочери художницы в Малом театре, Меньшиков показал себя как универсальный артист — во время спектакля он садился за фортепиано, брал в руки скрипку, подыгрывал музыкантам и певцам, выступал с импровизацией и даже читал стихи. Среди присутствующих на спектакле был преподаватель Высшего Театрального училища имени Щепкина Владимир Монахов, который после спектакля пригласил поразившего его своим талантом Меньшикова на прослушивание в Высшее Театральное училище имени Щепкина, куда Меньшиков и поступил. Он учился на курсе Николая Афонина и окончил училище в 1981 году.

После окончания училища Олег поступил в Малый театр, где работал до 1985 года, после чего перешел в труппу Театра имени Ермоловой. В 1982 году он был призван в армию и служил в Центральном академическом театре Советской армии. Фото: Геннадий Черкасов

Меньшиков начал сниматься в кино еще во времена учебы в училище. В 1980 году он сыграл в фильме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь», а год спустя в кинопрокат вышел фильм «Родня» Никиты Михалкова, где Меньшиков сыграл призывника Кирилла. Прорыв в кинокарьере произошел в 1982 году, когда артист сыграл роль Костика в фильме «Покровские ворота» режиссера Михаила Козакова. До утверждения Меньшикова на роль тот отверг 19 кандидатов. Именно после этого жена режиссера, Регина Быкова, посоветовала своему мужу обратить внимание на Меньшикова, которого она видела в фильме «Родня» Никиты Михалкова. В итоге пробы Меньшикова на роль Костика продолжались всего пять минут, его утвердили и эта роль принесла артисту всесоюзную известность. После чего Меньшикова стали чаще приглашать на съемки другие режиссеры.

Личная жизнь

С 2005 года Олег Меньшиков женат на Анастасии Черновой, с которой он познакомился в 2003 году на концерте Михаила Жванецкого в честь Дня Святого Валентина. Детей у пары нет, но несмотря на неудачные попытки завести ребенка, Олег с супругой не рассматривают варианты с искусственным оплодотворением или суррогатным материнством. В 2021 году у Меньшикова случились серьезные проблемы со здоровьем, и он целую неделю был в коме. В феврале 2025 года в социальных сетях появились слухи о якобы страшном диагнозе «онкология» у артиста, которые были опровергнуты руководством театра Ермоловой. Сам Меньшиков предпочитает не комментировать подобные слухи.

Награды

Олег Меньшиков является обладателем следующих наград:

- премия и диплом фестиваля «Московские сезоны» (1990)

- премия имени Лоуренса Оливье (Великобритания) — за роль в спектакле «Когда она танцевала» (1992)

- театральная премия «Хрустальная роза Виктора Розова» (1993)

- Государственная премия Российской Федерации (1995)

- Гран-при фестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль (1996)

- Приз «Золотой Овен» по итогам года — «Универсальному актеру — лидеру кинематографического поколения» (1996)

- Премия «Ника» (1997)

- Приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Балтийская жемчужина» (1997)

- Государственная премия Российской Федерации (1997)

- Государственная премия Российской Федерации (1999)

- Народный артист Российской Федерации (2003)

- Кавалер ордена Академических пальм (2003)

- ежегодная театральная премия «Московского комсомольца» за 2008 год в номинации «мэтры»

- Орден Почета (2010)

- золотая медаль имени Льва Николаева (2015). Фото: Геннадий Черкасов

Театральная карьера

Олег Меньшиков принял участие в следующих театральных постановках:



Малый Театр (1980):

- «День рождения Терезы» Георгия Мдивани

Центральный театр Советской армии (1981–1985):

- «Лес» Александра Островского (1981)

- «Идиот» по роману Федора Достоевского (1983).



Театр имени Моссовета (1990):

- «Калигула» Альбера Камю.

Театральное товарищество 814 (1998–2008):

- «Горе от ума» Александра Грибоедова (1998)

- «Игроки» Николая Гоголя (2001)

- «Демон» Михаила Лермонтова (2003).

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой:

- «Говори!» (1985)

- «Спортивные сцены 1981 года» Эдуарда Радзинского (1986)

- «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (2013)

- «Из пустоты» на основе творчества поэтов Серебряного века (2014)

- «Макбет» Уильяма Шекспира (2018)

- «Сильва» (2024).

Является режиссером следующих театральных постановок:

- «Горе от ума» Александра Грибоедова (Театральное товарищество 814, 1998)

- «Игроки» Николая Гоголя (Театральное товарищество 814, 2001)

- «1900» (Театральное товарищество О. Меньшикова, 2008)

- «Оркестр мечты. Медь» (Театр Ермоловой, 2011)

- «Новогодний оркестр мечты» (Театр Ермоловой, 2011)

- «Из пустоты» на основе творчества поэтов Серебряного века (Театр Ермоловой, 2014)

- «Макбет» Уильяма Шекспира (Театр Ермоловой, 2018)

- «Оглянись во гневе» по пьесе Джона Озборна (Театр Ермоловой, 2021).

Фильмография

Олег Меньшиков снялся в следующих фильмах и сериалах:

- «Покровские ворота» (1982)

- «Полеты во сне и наяву» (1983)

- «Володя большой, Володя маленький» (1985)

- «Михайло Ломоносов» (1986)

- «Мой любимый клоун» (1986)

- «Лестница» (1989)

- «Дюба-дюба» (1992)

- «Утомленные солнцем» (1994)

- «Кавказский пленник» (1996)

- «Сибирский цирюльник (1998)

- «Восток-Запад» (1999)

- «Главный подозреваемый 6: «Последний свидетель») (2003)

- «Доктор Живаго» (2005)

- «Статский советник» (2005)

- «Золотой теленок» (2006)

- «О чем говорят мужчины» (2009)

- «Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)

- «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011)

- «Легенда №17» (2013)

- «Гоголь. Начало» (2017)

- «Притяжение» (2017)

- «Гоголь. Страшная месть» (2018)

- «Гоголь» (2019)

- «Вторжение» (2019)

- «Псих» (2020)

- «Ваша честь» (2021)

- «Спойлер» (2024).

Также озвучивал следующие фильмы:

- «Одиночное плавание» (1985)

- «Легенда о Сальери» (1986)

- «Гардемарины, вперед!» (1987)

- «Дорогая Елена Сергеевна» (1988)

- «Я боюсь, что разбудят меня. Андрей Миронов» (2011)

Карьера на телевидении

Олег Меньшиков вел следующие телепередачи:

- «Первая ночь с Олегом Меньшиковым» на телеканале НТВ (2005).

Политические взгляды

Олег Меньшиков в 2017 году публично заявил о своем безразличном отношении к ситуации на Украине. При этом он подверг критике тогдашнюю политику украинских властей, считая, что Украина не сможет жить без России. После начала специальной военной операции на территории Украины Меньшиков в своих социальных сетях опубликовал фотографию с подписью «Silentium (в переводе с латыни — молчание)» и отказался от украинской речи и украинского персонажа в спектакле «Игроки» Николая Гоголя. Больше на тему специальной военной операции он не высказывался. В 2018 году он был доверенным лицом Сергея Собянина, когда тот выдвигал свою кандидатуру на выборы мэра Москвы.

ФИО: Меньшиков Олег Евгеньевич

Знак зодиака: Скорпион

Рост: 174 см

Вес: 74 кг

Дата рождения: 8 ноября 1960 года