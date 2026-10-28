Происхождение

Родилась в Москве. Была единственным ребенком в семье. Отец Борис Николаевич Любимов (родился в 1947 году в Москве) — театровед, театральный критик, педагог. Ректор Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина, заместитель директора Государственного академического Малого театра России по творческим вопросам.

Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени), Дружбы, «Знак Почета».

Дед Ольги Любимовой по отцу — Николай Михайлович Любимов (1912–1992). Переводчик художественной литературы (с испанского, итальянского, французского, немецкого и некоторых других языков), автор мемуаров. Перевел более двадцати романов и пьес. Лауреат Государственной премии СССР (1978 год) — за участие в разработке и осуществлении научных принципов издания 200-томной серии «Библиотека всемирной литературы».

Мать — Мария Вадимовна Шверубович (1949–2018), советская и российская театральная актриса. Играла в Московском театре «Современник», работала также на радио. Прадед Ольги Любимовой со стороны матери — Василий Иванович Качалов (1875–1948), русский и советский театральный актер, мастер художественного слова. Народный артист СССР (1936 год), лауреат Сталинской премии I степени (1943 год).

Детство и юность, образование

Выросла в Москве. «Книга и театр были двумя главными героями ее жизни с детских лет, — рассказывал о воспитании дочери Николай Любимов. — Очень важно вместе читать книжки. Для моей дочери это было большим наслаждением: мы прочитали почти всю русскую литературу...»

«Совместное чтение, дорога в храм и походы в театр с последующим обсуждением — одни из самых ярких моих детских воспоминаний, — подтверждает слова отца Ольга Любимова. — И, действительно, основа моего нравственного воспитания».

Училась в общеобразовательной школе № 1234 с углубленным изучением английского языка, а также — с 5-го по 7-й класс — в историко-филологической православной гимназия им. Преподобного Нестора Летописца. О пребывании в последней у Ольги Любимовой остались очень тяжелые воспоминания.

«К седьмому классу православная гимназия для меня стала лагерем «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация. — «МК») поделилась она в одном из интервью. — Единственный из всех моих знакомых, кто сел в тюрьму, был выпускник православной гимназии — за то, что избил негритенка до полусмерти».

Этот негативный опыт вызвал серьезный мировоззренческий кризис. «Я решила: для меня есть Церковь, где есть таинства, есть вера, которую мы исповедуем, и слава Богу, а все, что связано с официальной Церковью... для меня закрытая история, — вспоминала Любимова. — Это было почти в шаге от протестантства: «Бог в себе» и все такое...

Наверное, меня спасли только два-три настоящих священника, благодаря общению с которыми я поняла, что безумие православной гимназии (в которой мальчика при всех отчитали и отчислили за бутерброд с сыром во время Великого поста, учили, что холодильник дома — это грех, потому что забота о завтрашнем дне, телевизор — это черт с рогами) — это еще не вся Церковь».

По словам Любимовой, годы учебы в православной гимназии отразились в том числе и на ее пристрастиях в одежде: «Я ненавижу длинные юбки, потому что я с пятого по седьмой класс в них ходила».

После окончания средней школы поступила на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Окончив университет, продолжила обучение на факультете театральной журналистики ГИТИС (Российский институт театрального искусства) по специальности «театроведение». Диплом последнего вуза получила в 2007 году. Фото: Геннадий Авраменко

Работа в СМИ

Первый опыт профессиональной трудовой деятельности получила во время учебы на факультете журналистики МГУ: в 1999–2000 годах проходила практику на телеканалах REN-TV (ныне — РЕН ТВ), ТВЦ (ныне — ТВ Центр), радиостанциях «Наше радио» и «Радио Рокс». 2000 год — корреспондент радиостанции «Европа Плюс». 2001 год — корреспондент программы «Ортодокс» (телеканал ТВЦ).

В 2001–2005 годах — работа на телеканале «Третий канал»: корреспондент (программы «Главная тема», «Цена вопроса», «Дольче Вита», «Выводы с Петром Толстым»), шеф-редактор («Регион», «Русский взгляд»), продюсер («Русский взгляд»), специальный корреспондент («Выводы», «Город. Репортаж»).

2005 год — продюсер программ на телеканалах «Спас» и «НТВ-плюс», журналист на проекте «Сердце Африки» («Последний герой-6», «Первый канал»). 2006 год — автор специальных репортажей в рамках трансляции церемонии схождения Благодатного огня (телеканал НТВ).

Затем вернулась на «Третий канал»: в 2006–2009 годах — шеф-редактор и продюсер программы «Русский взгляд». В 2005–2009 годах сотрудничала также с телеканалом «Столица»: вела ток-шоу «Горожанка», программы «Москва-2009» и «Город и люди».

В 2010–2011 годах — руководитель информационно-аналитической программы «Контекст» на телеканале «Культура». В 2011–2012 годах — старший продюсер документального кино программного департамента телеканала «ТВ-3». В 2016–2018 годах — заместитель директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канал». В сферу ее деятельности в этом качестве входило, в частности, руководство процессом производства ток-шоу «Время покажет» и «Мужское/Женское».

Участвовала в создании более 80 документальных фильмов. Автор сценария фильмов «Путь Патриарха» (2009 год), «Столыпин. Выстрел в Россию. XX век» (2012), «Чужая земля» (2013 год), «Война и мифы» (2014 год), «Преподобный Сергий Радонежский» (2014), «Никита Михалков» (2015 год, соавтор сценария) и ряда других.

На протяжении многих лет являлась сотрудником Информационного агентства Русской православной церкви. Публиковалась также в печатных СМИ: в журналах «Русский взгляд» (была здесь заведующей отделом культуры), «Политический журнал», «Афиша», «Esquire».

Административная карьера

В 2015–2016 годах — советник отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации. В этом качестве участвовала в реализации проекта «100 фильмов для школьников». В 2018 году вернулась в Министерство культуры: с 17 января 2018-го по 21 января 2020 года — руководитель департамента кинематографии.

В этот период ведомство по инициативе Любимовой начало публикацию ранее не разглашавшихся данных о бюджетных средствах, выделенных на поддержку отечественного кинематографа. «У меня в департаменте, конечно, нет овчарок, каски, бронежилета, но я должна контролировать, чтобы производство фильмов не было завалено, — объясняла Ольга Борисовна привнесенные ею новации. — Люди, которые хотели на господдержке в лоб заработать, должны закончить с этими фантазиями».

С 21 января 2020 года — министр культуры Российской Федерации. 14 мая 2024 года, после переназначения Михаила Мишустина на посту Председателя Правительства РФ, была вновь назначена на эту должность. За утверждение Ольги Любимовой министром проголосовали 357 депутатов Государственной думы (61 парламентарий проголосовал против, 13 — воздержались).

Один из значимых проектов, реализованных Министерством культуры в период руководства им Любимовой, стала «Пушкинская карта» — программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи, презентованная 30 августа 2021 года. Снискала она, однако, не только похвалу, но и критику, связанную, главным образом, со случаями использования «Пушкинской карты» в разного рода мошеннических схемах с целью хищения государственных средств. Фото: Лилия Шарловская

Эта критика прозвучала в том числе и при переутверждении министра в нижней палате парламента. «По «Пушкинской карте» как раз и ряд решений очень важных был принят