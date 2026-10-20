Бобровский вновь задвинул молодого партнера Маккену и стал главной звездой «Торонто»

Сверхнадежная игра 37-летнего российского вратаря «Торонто» Сергея Бобровского помогла его канадскому клубу прервать серию из трех поражений и одержать верх над «Сан-Хосе» со счетом 3:1. Наш опытный вратарь отразил в этой встрече 30 бросков и одержал свою первую домашнюю победу за «Мэйпл Лифс». Именно воспитанника новокузнецкого хоккея признали первой звездой, а не молодого партнера Гевина Маккену, забившего победный гол, и не капитана Остона Мэттьюса, набравшего три (1+2) очка. «МК-Спорт» рассказывает подробности.