Происхождение

Родился в городе Буэнос-Айресе (столица Аргентины). Отец, Марио Хосе Бергольо (1908–1959), появился на свет в Италии, в коммуне Портакомаро (область Пьемонт). В конце 1920-х годов, в эпоху правления Муссолини, эмигрировал вместе с семьей в Аргентину. Одной из главных причин переезда была политическая: мать отца была убежденной противницей фашизма. Работал бухгалтером на железной дороге.

Мать, Регина Мария Сивори (1911–1981), родилась в Буэнос-Айресе, в семье итальянских эмигрантов. Была домохозяйкой. В браке родилось пятеро детей. Хорхе Марио, будущий папа римский, — самый старший из братьев и сестер. Из них кроме него самого жива сегодня только самая младшая, Мария Елена (родилась в 1949 году).

Детство и юность, образование

Вырос в Буэнос-Айресе в семье глубоко верующих католиков. У маленького Хорхе были очень близкие отношения с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, особенно — с бабушкой Розой. Впоследствии он называл ее женщиной, оказавшей наибольшее влияние на его жизнь.

Учился в католической школе. По информации итальянской прессы, в школьные годы был безответно влюблен в одноклассницу. Как вспоминала потом эта женщина, признавшись ей в любви (обоим тогда было по 12–13 лет), мальчик заявил: «Если я не женюсь на тебе, я стану священником».

Следующее место учебы — техническое училище, где будущий папа получил специальность «химик-техник». Еще во время курса обучения по настоянию отца стал работать на фабрике по производству носков. Сначала — уборщиком, после получения диплома получил место в химической лаборатории предприятия.

«Я очень благодарен моему отцу за то, что он послал меня работать, — вспоминал он потом. — Это было одним из тех дел, которые принесли мне наибольшую пользу в жизни. В лаборатории я узнал хорошие и плохие стороны человеческой деятельности».

Когда молодому Бергольо был 21 год, он тяжело заболел. Ему пришлось перенести операцию по удалению верхней части правого легкого. Месяцы выздоровления сопровождались очень сильными болями, но ухаживавшая за ним медсестра-монахиня, согласно воспоминаниям будущего папы, утешала его словами: «Ты подражаешь Иисусу».

На тот момент он уже принял решение стать священником. Согласно его собственному признанию, этот жизненный выбор он сделал 21 сентября 1953 года, когда ему было 17 лет. В этот день он собирался отправиться с друзьями за город, чтобы отпраздновать День студента. Но перед этим зашел в церковь Сан-Хосе-де-Флорес, где встретил священника, которому решил исповедаться.

После исповеди он не вернулся на вокзал к друзьям. «Со мной произошло нечто редкое, изумление от встречи, — рассказывал Бергольо. — Я понял, что они ждут меня. Это был религиозный опыт: изумление от встречи с кем-то, кто ждет тебя».

Родители не поддержали решение сына, особенно противилась мать. Но это его не остановило. Бергольо поступил в епархиальную семинарию (Буэнос-Айрес, район Вилья Девото). 11 марта 1958 года он стал послушником ордена иезуитов (мужской духовный орден Римско-католической церкви, официальное название — «Общество Иисуса»).

Продолжил образование и послушничество в Чили, где провел около двух лет. Вернувшись на родину, поступил на философский факультет Колледжа Максимо Сан-Хосе (Высший колледж Святого Иосифа — религиозное учебное заведение, управляющееся орденом иезуитов, расположенное в Сан-Мигеле, пригороде Буэнос-Айреса), который окончил в 1963 году.

В 1964–1965 годах — преподаватель литературы и психологии в иезуитском Колледже Инмакулада (Аргентина, город Санта-Фе). В 1966-м преподавал те же предметы в Колледже Сальвадора (частная католическая школа, Буэнос-Айрес). В 1967–1970 годах изучал теологию в Колледже Максимо Сан-Хосе, получил степень бакалавра.

В 1970–1971 годах продолжил теологическое образование в университете Алькала-де-Энарес (Испания). Вернувшись в Аргентину, занимался преподавательской деятельностью в учебных заведениях ордена иезуитов. IMAGO/VATICAN MEDIA/Global Look Press

Церковная карьера

13 декабря 1969 года был рукоположен в священники. Обряд рукоположения совершил архиепископ Кордовы Рамон Хосе Кастельяно. 22 апреля 1973 года, приняв соответствующие торжественные обеты, получил высшую степень посвящения в ордене иезуитов, предполагающую возможность участия в управлении организацией.

31 июля 1973 года был избран провинциалом Аргентины — руководителем соответствующей провинции иезуитского ордена — и занимал эту должность в течение шести лет. Затем возобновил педагогическую деятельность: в 1980–1986 годах — ректор Колледжа Максимо Сан-Хосе. Одновременно с этим служил приходским священником в Сан-Мигеле.

В марте 1986 года отправился в Германию, во Франкфурт-на-Майне, где в философско-теологическом колледже Санкт-Георгена работал над докторской диссертацией. Диссертация, посвященная творчеству Романо Гвардини, немецкого философа и богослова итальянского происхождения, осталась незаконченной. Вернувшись, служил духовным наставником и исповедником в Колледже Сальвадора.

20 мая 1992 года папа римский Иоанн Павел II назначил его титулярным епископом (епископский сан без соответствующей ему юрисдикции) Ауки и ауксилиарием (вспомогательным епископом) Буэнос-Айреса. 28 февраля 1998 года, после смерти своего предшественника, кардинала Антонио Кваррасино, стал архиепископом Буэнос-Айреса, примасом Аргентины.

Находясь на этом посту, прославился скромным образом жизни и помощью обездоленным. Отказавшись от персонального автомобиля с водителем, пользовался общественным транспортом и передвигался без сопровождения. Жил не в официальной архиепископской резиденции, а в меленькой квартире и сам готовил себе пищу. Часто появлялся в трущобах Буэнос-Айреса, инициировал ряд социальных проектов, в том числе проект помощи наркоманам.

21 февраля 2001 года Иоанн Павел II возвел Бергольо в сан кардинала. После этого он был назначен на несколько высоких постов в Римской курии, главном административном органе Святого престола: стал членом конгрегации по делам духовенства, конгрегации богослужения и дисциплины таинств, конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, членом комиссии по Латинской Америке и папского совета по делам семьи.

В апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II, был вызван в Ватикан для участия в конклаве, созванном для избрания нового папы римского. Участвовал в конклаве не только как кардинал-выборщик, но и как папабиль, кандидат в папы. Однако на тех выборах победу одержал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. По некоторым данным, Бергольо был основным соперником Ратцингера: занял второе место по числу полученных голосов.

13 марта 2013 года, после отречения от престола Бенедикта XVI, был избран новым главой Католической церкви. Шансы Бергольо на избрание считались незначительными из-за его возраста и слабого здоровья. Тем не менее на второй день конклава он получил необходимое большинство в две трети голосов. Интронизация состоялась 19 марта 2013 года.

Во главе Католической церкви

Принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего монашеского ордена францисканцев. Объяснил свой выбор тем, что почетный архиепископ Сан-Паулу (Бразилия), кардинал Клаудиу Хуммес, находившийся с ним рядом во время выборов, утешавший и поддерживавший его, после избрания обнял его, поцеловал и произнес: «Не забывай о бедных!».

«Мне запало в д