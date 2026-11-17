Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — предстоятель Русской православной церкви, то есть ее глава. В миру его зовут Владимир Михайлович Гундяев. Родился он 20 ноября 1946 года в Ленинграде, в верующей семье: отец принял священный сан через год после его рождения. 20 ноября 2026 года патриарху исполняется 80 лет. Как сын и внук священников стал монахом, почему у патриарха нет семьи, как он прошел путь от техника-картографа до главы Церкви и чем занят сейчас — в материале mk.ru.

Мирское имя: Владимир Михайлович Гундяев

Титул: Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Дата и место рождения: 20 ноября 1946 года, Ленинград

Монашеский постриг: 3 апреля 1969 года

Епископская хиротония: 14 марта 1976 года

Интронизация: 1 февраля 2009 года

Образование: Ленинградская духовная академия, кандидат богословия

Семья и ранние годы

Владимир Гундяев родился в семье, где священство было делом нескольких поколений. Это во многом объясняет его собственный выбор.

Дед будущего патриарха, Василий Степанович Гундяев, был железнодорожным машинистом и человеком глубоко верующим. В 1920-е годы он организовал рабочих-железнодорожников в самостоятельный приход, входил в епископский совет и выступал против обновленчества — движения внутри Церкви, которое при поддержке советской власти пыталось провести реформы и отстранить патриарха Тихона. За это он неоднократно подвергался арестам, прошел тюрьмы, лагеря и ссылки, в том числе Соловки. Сан священника Василий Гундяев принял уже после освобождения, в 1953 году, и служил в Уфимской епархии.

«Мой дед, который прошел 47 тюрем и 8 ссылок и пробыл в заключении более 20 лет, никогда не совершал преступлений — он просто верил в Бога и боролся против закрытия храмов. У него было семеро своих детей, и еще он взял восьмого ребенка, сироту. <…> Он прожил 91 год и рассказывал мне о том, что происходило в Соловецком лагере, как много там было архиереев, священников, монахов и как вера помогала людям пройти через очень суровые жизненные обстоятельства. Дед выжил только потому, что был глубоко верующим человеком и его не могла сломить никакая внешняя сила», — позже вспоминал Патриарх Кирилл.

Его отец, Михаил Васильевич Гундяев, получил техническое образование, а также окончил Высшие богословские курсы в 1926 году. В конце 1933 года он был арестован и получил трехлетний срок за хранение богословских конспектов. Вернувшись из заключения стал работать технологом, конструктором, а затем и начальником цеха на заводе. Он пережил блокаду Ленинграда. А в 1947 году стал священником. Скончался в 1974 году.

Мать будущего Патриарха, Раиса Владимировна, преподавала в школе немецкий язык, в последние годы жизни занималась домашним хозяйством и умерла в 1984 году.

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Владимир был вторым ребенком в семье. Кроме него, в семье Михаила и Раисы Гундяевых рос старший сын Николай (1940 г.р.) и дочь Елена (1949 г.р.). Они также выбрали церковный путь. Протоиерей Николай Гундяев был профессором Санкт-Петербургской духовной академии и настоятелем Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге; он скончался в 2021 году. Елена Михайловна Гундяева — проректор по культуре и декан факультета церковных искусств той же академии.

Образование и начало церковного пути

После окончания восьмого класса средней школы Владимир Гундяев с 1962 по 1965 год работал техником-картографом в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления, одновременно продолжая обучение в школе. Получив аттестат, он собирался поступать в ЛГУ на физический факультет, собираясь получить сначала светское образование, а уже потом вступить на духовную стезю.

Но Николай, учившийся в семинарии, предложил младшему брату спросить совета у митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Тот сумел переубедить молодого человека. И впоследствии Владыка Никодим также оказал большое влияние на духовный путь будущего патриарха.

В 1965 году Владимир Гундяев поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил с отличием в 1970 году со степенью кандидата богословия.

3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.

Фото: Наталия Губернаторова

7 апреля 1969 года Кирилл был рукоположен в сан иеродиакона, а 1 июня того же года — в сан иеромонаха.

Служение: от Женевы до Смоленска

С 1970 по 1971 год иеромонах Кирилл преподавал догматическое богословие, был помощником инспектора Ленинградских духовных школ, одновременно исполнял обязанности личного секретаря митрополита Никодима и классного наставника первого класса семинарии.

12 сентября 1971 года он был возведен в сан архимандрита. С 1971 по 1974 год представлял Московский патриархат при Всемирном совете церквей в Женеве.

С 26 декабря 1974 года по 26 декабря 1984 года будущий патриарх Московский и всея Руси занимал должность ректора Ленинградской духовной академии и семинарии.

14 марта 1976 года состоялась его хиротония во епископа Выборгского. На тот момент ему было 29 лет. Как позднее вспоминал патриарх Кирилл, митрополит Никодим хотел, чтобы рукоположение произошло еще раньше, но он упросил его не делать этого. «Я был так увлечен, что менее всего думал о епископской хиротонии. Но Владыка Никодим проявил настойчивость, и мое рукоположение состоялось… Я принял это как данность, как волю Божью», — приводит его слова митрополит Иларион (Алфеев) в книге «Патриарх Кирилл. Биография».

2 сентября 1977 года Кирилл возведен в сан архиепископа. С 26 декабря 1984 года он — архиепископ Смоленский и Вяземский. С 1986 года управлял приходами в Калининградской области. Ему много пришлось заниматься религиозным просвещением населения.

С 1988 года — архиепископ Смоленский и Калининградский. 25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.

Отдел внешних церковных связей

С 13 ноября 1989 года по 2009 год митрополит Кирилл возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата и был постоянным членом Священного Синода.

«В 1989 году мы вступили в эпоху распада Советского Союза. Резко обострились межконфессиональные отношения на Украине. Нужно было сделать что-то, чтобы снять напряжение и конфронтацию в отношениях, в том числе и между православными и греко-католиками. И, может быть, эти трудности, которые так неожиданно возникли, и явились причиной того, что я был приглашен на эту должность», — рассказывал Патриарх Кирилл в той же книге.

Работа на этом посту сделала его известным далеко за пределами церковной среды. Он участвовал в межхристианском диалоге, выступал с лекциями, в том числе в западных университетах, встречался с представителями других христианских конфессий и руководителями государств.

При его участии велась подготовка «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» — документа, принятого Архиерейским собором в 2000 году и определяющего принципы взаимоотношений Церкви с государством и обществом.

Избрание и интронизация

6 декабря 2008 года, после кончины патриарха Алексия II, митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола — временным хранителем патриаршего престола, исполняющим обязанности до избрания нового патриарха.

27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси.

1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя в Москве состоялась интронизация — торжественное возведение на патриарший престол.

Годы патриаршества

Уже в первый год патриаршества Кирилл назвал одной из первоочередных задач Церкви усиление ее влияния на общество. На встрече с духовенством Тульской епархии 11