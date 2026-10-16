«Спартак» четырьмя точными торпедами в третьем периоде потопил «Адмирал»

Столичный «Спартак» весьма успешно и продуктивно провел свою выездную серию на черноморское побережье к «Сочи» и на Дальний Восток в гости в «Амуру» и «Адмиралу». Подопечные Алексея Жамнова после шестиматчевой серии поражений сумели одержать затем четыре виктории кряду и взлететь на четвертую строчку в Западной конференции. В стартовой игре пятницы красно-белые благодаря четырем точным броскам в третьем периоде одержали верх во Владивостоке над местным «Адмиралом» - 5:1. «МК-Спорт» рассказывает подробности.