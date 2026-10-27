Петер Мадьяр — венгерский юрист и политик, депутат Европарламента с 2024 года. С 12 апреля 2026 года занимает пост премьер-министра Венгрии.

Семья

Петер Мадьяр появился на свет в Будапеште 16 марта 1981 года. Его семья была тесно связана с влиятельными юридическими кругами страны.



Его отец, Иштван Мадьяр, работал адвокатом. Мать, Моника Эрёш, в апреле 2020 года заняла должность заместителя председателя Национального судебного совета Венгрии. По материнской линии его бабушка, Терез Мадл, является сестрой Ференца Мадла, который был президентом Венгрии с 2000 по 2005 год. Дед, Пал Эрёсс, был судьёй Верховного суда, известным юристом и популярным телеведущим — он вёл программу под названием «Юридические дела».

Детство

Воспитание Петера Мадьяра происходило в атмосфере, насыщенной интеллектуальными дискуссиями и политической активностью, что позже определило его профессиональный путь и вектор политической деятельности. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

Образование

Мадьяр окончил Центральную будапештскую Пиаристскую католическую школу, считавшуюся элитной. С 1998 по 2003 год он изучал юриспруденцию в Католическом университете Петера Пазманя. Кроме того, часть его образования прошла в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Мадьяр стал выпускником юридического факультета Католического университета Петера Пазманя в 2004 году.

Начало карьеры

Его профессиональный путь начался ещё до получения диплома: в 2003 году он проходил судебную стажировку. С 2006 года Мадьяр работал юристом, а после обретения полной профессиональной квалификации сосредоточился на международном праве. В этой сфере он оказывал поддержку многонациональным корпорациям, консультируя их по корпоративным, коммерческим и антимонопольным аспектам инвестиций на территории Венгрии.

Партийная работа

Мадьяр был членом политической партии ФИДЕС (Венгерский гражданский союз), основанной Виктором Орбаном, с 2002 по 2024 год.

Когда ФИДЕС одержал победу на выборах 2010 года, он начал работать в государственных структурах. В первой половине 2011 года, в период председательства Венгрии в Совете Европейского союза, Мадьяр вошёл в число дипломатов Постоянного представительства страны при ЕС.

С 2015 по 2018 год он отвечал за взаимодействие кабинета Орбана с Европарламентом, после чего перешёл в Венгерский банк развития, заняв там должность главы юридического директората ЕС. Параллельно, в 2016–2018 годах, он состоял в правлении государственной компании «Венгерские публичные дороги».

С 2019 по 2022 год Мадьяр занимал пост генерального директора Центра студенческого кредитования, а в 2022 году также работал управляющим директором фирмы Good.

Создание партии "Тиса"

В феврале 2024 года, на фоне скандала, связанного с президентским помилованием, он покинул ряды ФИДЕС. (Скандал с последующей отставкой президента Венгрии Каталин Новак разгорелся из-за помилования осужденного, признанного виновным в помощи педофилу). Весной того же года Мадьяр объявил о формировании новой политической силы — движения и партии «Тиса». 22 июля 2024 года съезд партии избрал его своим председателем.

Победу на парламентских выборах 2026 года в Венгрии одержала правоцентристская партия «Тиса». Она была создана как ответ на запрос общества, стремившегося к обновлению власти. Идеологическая платформа партии отражена в её названии, которое означает «Партия уважения и свободы». Основными ценностями организации являются защита прав граждан, повышение прозрачности государственного управления и проведение реформ институтов власти.

По итогам обработки 98,6% бюллетеней партия получает 138 мандатов в парламенте, общее число которых составляет 199. Это обеспечивает «Тисе» абсолютное большинство мест в законодательном органе. ФОТО: DAVID BALOGH/ XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS

Политические акценты

Стратегию Мадьяра определяет курс на сближение с Европейским союзом, предполагающий согласование внутренней политики с демократическими стандартами Запада. Он видит причину сложного положения страны в действиях правящей власти, которую характеризует как олигархическую структуру, действующую в корыстных интересах и ведущую к росту коррупции.

Программа преобразований включает реформы систем образования и здравоохранения, усиление экологической защиты, а также решение демографических вопросов и проблем, связанных со снижением уровня жизни.

Отношение к Украине

Что касается украинского конфликта, позиция Мадьяра остается нейтральной: он выступает против транзита оружия через Венгрию и ускоренного принятия Украины в ЕС, предлагая вынести последний вопрос на всенародное голосование.

Отношение к России

В энергетической сфере партия «Тиса» настаивает на поэтапном сокращении закупок российских нефти и газа с целью полного отказа от них к 2035 году.

Назначение на пост премьер-министра Венгрии

12 апреля 2026 года Петер Мадьяр возглавил правительство Венгрии. Его назначение на пост премьер-министра последовало за успехом партии «Тиса», одержавшей убедительную победу на парламентских выборах в тот же день. По итогам голосования партия Мадьяра набрала 69,3% голосов и получила 138 мест в парламенте, общее число которых составляет 199 мандатов.

Отношения с Орбаном

Как вспоминает сам Мадьяр, во время его школьных лет, в 1996 или 1997 году, в его учебном заведении выступил Виктор Орбан — лидер партии «Фидес», которая тогда стремительно набирала влияние. Эта встреча произвела на молодого Мадьяра сильное впечатление: Орбан стал предметом его восхищения, и он даже разместил фотографию политика в своей комнате. В тот период Орбан олицетворял для многих борьбу с коммунистическим наследием и воспринимался как ключевая фигура демократических преобразований.

В своей предвыборной программе Петер Мадьяр выделил несколько ключевых направлений для критики правительства Виктора Орбана. По его мнению, существующая система представляет собой механизм обогащения правящей элиты, маскирующийся под риторику о защите национального суверенитета. Мадьяр настаивал на необходимости кадровых перемен, требуя отставки не только премьер-министра, но и президента Тамаша Шуйока.

Ещё одной серьёзной претензией стало ослабление связей Венгрии с Европейским союзом и НАТО. Кандидат пообещал вернуть стране полноправное участие в этих организациях. Он также указывал на смещение приоритетов власти: пока внимание уделялось внешней политике и имиджу, внутренние проблемы, такие как экономическая стагнация и кризис в здравоохранении, оставались без решения.

Особый акцент Мадьяр сделал на финансовых последствиях политики Орбана, а именно на блокировке европейских субсидий из-за споров о верховенстве права. Возврат этих средств в венгерский бюджет был обозначен как одна из важнейших задач.

Личная жизнь

Брак Петера Мадьяра, венгерского политика, и Юдит Варги, занимавшей пост министра юстиции, длился с августа 2006 года по март 2023 года.

В этом браке родились три сына.

После развода в 2023 году, в 2024 году Юдит Варга сделала публичное заявление в средствах массовой информации. По её словам, Петер Мадьяр подвергал её шантажу и психологическому террору.

Характер

Петер Мадьяр обладает рядом характерных черт, которые определяют его публичный образ. Стремление к независимости и ярко выраженные амбиции побуждали его многократно претендовать на более значимые позиции в структурах власти, однако эти попытки не увен