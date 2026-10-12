Детство и образование

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в столице Латвии – Риге в семье Вольдемара Паулса, работавшего на стеклодувном производстве, и Алмы-Матильды Броделе, которая занималась вышиванием жемчугом и домашним хозяйством. Также у Паулса была родная сестра — Эдит (в некоторых латвийских источниках Эдите), ставшая художником в жанре гобелена — одного из видов декоративного искусства (ушла из жизни в феврале 2025 года). Бабушка Паулса по отцовской линии, Александра Четынник, имела сербские корни. Его семья была разделена в ходе Великой Отечественной войны: если один его дядя, Василий, ушел с началом войны в Красную Армию и погиб в боях под Наро-Фоминском, то его другой дядя служил во вспомогательных частях Латышского легиона СС, воевавшего на стороне гитлеровской Германии, пережил войну и вернулся домой.

С детства мальчик был окружен музыкой: его отец вместе с друзьями создал самодеятельный оркестр, репетиции которого проходили в квартире Паулсов, сам он играл на барабанах. Дедушка будущего артиста, также работавший на стеклодувном производстве, любил играть на скрипке, а мать обладала прекрасным певческим голосом, хотя пела редко. В три года Раймонд пошел в детский сад 1-го музыкального института, где он начал свое музыкальное образование.

Однако его образование и мирная жизнь в целом прервались из-за начавшейся 22 июня 1941 года Великой Отечественной войны, в ходе которой немецко-фашистские войска оккупировали Латвию. Как Раймонд рассказывал в многочисленных интервью, он на всю жизнь запомнил тот момент, когда он своими глазами видел колонну с советскими военнопленными, которых гнали вперёд немецкие солдаты. Также в интервью он заявлял, что лично видел людей с желтыми звёздами на одежде - так немецко-фашистские оккупанты помечали евреев, которых отправляли в концлагеря для уничтожения. В 1943 году Паулс пошел в первый класс, однако он проучился недолго, так как в его 7-й школе в скором времени немцы устроили лазарет для раненых немецких солдат. Также он был свидетелем бомбардировок Риги советскими войсками, так как его семья жила около аэропорта.

После освобождения Риги советскими войсками в столице советской Латвии осталось множество неразорвавшихся снарядов, которые привлекали внимание неугомонных детей, среди которых был и Паулс. Однажды он нашел выброшенную ракету и засунул ее в домашнюю печку, вследствие чего произошел взрыв, а маленький Раймонд получил ожоги лица. Хотя рядом не было ни больниц, ни врачей, ребенка спас советский майор, который дал его матери мазь от ожогов. Это спасло будущего музыканта, хотя его лицо ещё долго было синим от ожогов. Однако Паулс не переставал рисковать своей жизнью: как-то раз он играл с найденным патроном у костра, пока он не взорвался у него в руках так, что Паулс лишь чудом не лишился пальцев. Уже после войны, в 1946 году, в 10-летнем возрасте, Раймонд поступил в музыкальную школу при Латвийской консерватории — Рижскую музыкальную школу им. Э. Дарзиня, где учился у многих известных музыкальных педагогов, включая Николая Дауге - знаменитого латвийского пианиста. В старших классах Раймонд обожал играть на пианино и не представлял себе ни одного дня без джаза. В это время Раймонд начал активно выступать на танцевальных, музыкальных вечерах и в ресторанах вместе с друзьями отца. Окончив школу, с 1953 по 1968 годы он учился в Латвийской консерватории у профессора Германа Брауна по классу фортепиано, а с 1962 по 1965 годы продолжил обучение в той же Латвийской консерватории, но уже на отделении композиции у известного композитора и дирижёра Яниса Иванова. Тогда же, в консерватории, молодой Раймонд выступал в местных ресторанах и гастролировал с Рижским оркестром, а после окончания учебного заведения начал свою полноценную музыкальную карьеру. Фото: Лилия Шарловская

Личная жизнь

В 1959 году Раймонд Паулс, находясь на гастролях в Одессе в составе Рижского эстрадного оркестра, познакомился с Светланой Епифановой (Ланой Паулой), которая тогда работала экскурсоводом «Интуриста». В 1962 году у пары родилась дочь Анета, которая изначально хотела пойти по стопам отца, однако Раймонд не разрешил дочери становиться певицей. Поэтому Анета окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) по специальности «режиссер телевидения», сейчас работает в посольстве Латвии. В 1991 году Анета вышла замуж за генерального менеджера представительства авиакомпании «SAS-Скандинавские авиалинии» в России гражданина Дании Малика Педерсена, в семье растет двое детей – Анну-Марию и Монику-Ивонн, которые получили образование в США. В начале августа 2023 года Раймонд Паулс овдовел: его жена Светлана, которую артист называл Ланой, скончалась на 85-м году жизни после тяжелой болезни.

Дискография

Раймонд Паулс является автором следующих песен:

Сольные диски:

- «Tev, mana labā» (Песни Раймонда Паулса, 1969)

- «Tik dzintars vien» (Песни Раймонда Паулса, 1970)

- «Песни Р.Паулса на слова А.Круклиса» (1970)

- «Эстрадные песни Р.Паулса на латышские народные тексты» (1971)

- «Teic, kur zeme tā» (Песни Раймонда Паулса) (1971) 1

- «Kurzeme» (Эстрадные песни, 1972)

- «Manai dzimtenei» (Эстрадные песни на слова Я.Петера, 1973)

- «Jūras balss» («Голос моря», эстрадные песни на сл. Я. Петерса, 1973)

- «Estrādes dziesmas ar J.Petera vārdiem» (Эстрадные песни на сл. Я. Петера, 1974)

- «Nekal mani gredzenā» («Не сковывай меня кольцом», 1975)

- «Joku dziesmas» («Озорные мелодии», 1975)

- «Laternu stundā» («Час фонарей», 1976)

- «Priekšnojauta» («Предчувствие», 1977)

- «Dresleriāna. Joku dziesmas» («Дреслериана. Шуточные песни», 1977)

- «Naktsputni» («Ночные птицы», 1978)

- «Vecais mežsargs» (рус. «Старый лесник»,1978) Поют Нора Бумбиере и Виктор Лапченок (1978)

- Мюзикл «Сестра Керри» («Māsa Kerija») на слова Я. Петерса (1979)

- «Поёт Айя Кукуле» («Dzied Aija Kukule», 1980)

- Песни из спектакля «Шерлок Холмс» («Dziesmas izrādei «Šerloks Holmss») на слова Я. Петерса (1980)

- Яак Йоала «Песни Р. Паулса на слова Анатолия Ковалёва» (1981)

- «Sapņu pīpe» (рус. Трубка мечтаний). Поёт Имант Скрастиньш (1982)

- «У нас в гостях маэстро. Вечер Раймонда Паулса 29 декабря 1981» (1982)

- «Baltās Dziesmas» (Р.Паулс. Райнис. Белые песни, 1982)

- ВИА «Далдери» Песни из мюзикла «Таинственное похищение» («Nāc pie puikām!») на слова Я. Петерса (1983)

- Андрей Миронов «Старые друзья» (1984)

- Валерий Леонтьев «Диалог» (1984)

- «Estrādes dziesmas» («Эстрадные песни», 1985)

- «Р.Паулс. Хор им. Т.Калниня поет песни на слова Я. Петерса» (1985)

- Айя Кукуле «Песни Раймонда Паулса» (1986)

- «Pie vecās ziņģes» («Рядом со старой песней», 1986)

- Валерий Леонтьев «Бархатный сезон», 1987)

- Группа CREDO «Крик» («Melnais kliedziens»,1987)

- Родриго Фомин «Путь к свету» (1987)

- Лайма Вайкуле «Песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника» (1987)

- Музыкальный спектакль «Маленький пастушок» (Mazais ganiņš,1990).

Инструментальные альбомы:

- «No cikla Iespaidi» (Р. Паулс. Из цикла «Впечатления», 1966)

- РИЖСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР «REO džeza ritmā» («РЭО в ритме джаза», 1970)

- «Melodija, improvizācija ritms (Piano á gogo)» («Мелодия Импровизация Ритм», 1974)

- «R.Paula instrumentālie skaņdarbi» («В тональности Раймонда Паулса», 1983)

- Музыка из к/ф «Двойной капкан» («Dubultslazds», 1986)

- «Raimonda Paula Aicinājums uz deju» («Приглашение на танец Р.Паулса», 1987)

- «Nakts ugunskurs» («Ночной костёр», 1988)

- Музыка из к/ф «Депрессия» («Depresija», 1991).

Другое:

- «Латышская эстрада» (1966)

- «Латышская эстрада» (1967)

- «Aicinājums uz deju» («Приглашение к танцу», 1971)

- «С Новым Годом» (1976)

- «Мелодии французского композитора Ф.Фурмье играет Р.Паулс» (1980)

- «Mans ceļš — spēle Raimonds Pauls» («Мой путь» — играет Раймонд Паулс, 1980).

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Фильмография

Раймонд Паулс написал музыку для следующих фильмов

- «Три плюс два» (1963)

-«Ты нужен» (1963)

- «До осени далеко» (1964)

- «235 000 000» (документальный)

- «Мальчишки острова Ливов» (1969)

- «Слуги дьявола» (1970)

- «Клав — сын Мартина» (1971)

- «Большой янтарь» (1971)

- «Танец мотылька» (1971)

- «Слуги дьявола на чёртовой мельнице» (1972)

- «Подарок одинокой женщине» (1973)

- «В клешнях чёрного рака» (1975)

- «Четыре весны» (1975)

- «Мой друг — человек несерьёзный» (1975)

- «Стрелы Робин Гуда» (совместно с В. Высоцким и А. Зубовым, 1975)

- «Под опрокинутым месяцем» (1976)

- «Смерть под парусом» (1976)

- «Будьте моей тёщей!» (1977)

- «Подарки по телефону» (1978)

- «Открытая страна» (1978)

- «Театр» (1978)

- «За стеклянной дверью» (1979)

- «Незаконченный ужин» (1979)

- «Грустный рассказ о Кэрри» (телевизионный) (музыка из мюзикла «Сестра - Кэрри», 1979)

- «Где ты, любовь?» (1980)

- «Жаворонки» (1981)

- «Испанский вариант» (1981)

- «Долгая дорога в дюнах» (1981)

- «Лимузин цвета белой ночи» (1981)

- «Береги этот вечный свет» (1981)

- «Краткое наставление в любви» (1982)

- «Рыжая ворона» (мультипликационный альманах Весёлая карусель № 18) (1982)

- «Однажды вечером» (анимационный, 1982)

- «Созвездие стрелков» (документальный, 1982)

- «Я возвращаю Ваш портрет» (документальный,1983)

- «Мечта» (1983)

- «Последний лист» (анимационный, короткометражный, 1984)

- «Меньший среди братьев» (1984)

- Двойной капкан (1985)

- Принцесса и пума (анимационный, короткометражный, 1986)

- «Душа Пегаса (анимационный, короткометражный, 1986)

- «Бармен из «Золотого якоря» (Увертюра из мюзикла «Сестра Керри», 1986)

- «Композиция на тему... Рыжик» (анимационный, короткометражный) (совместно с Л. Вайнштейном, 1989)

- «Композиция на тему... Паршивец» (анимационный, короткометражный) (совместно с Л. Вайнштейном, 1990)

- «Депрессия (1991)

- «Композиция на тему... Принцесса-Мимо» (анимационный, короткометражный) (совм. с Л. Вайнштейном, 1991)

- «Дуплет» (1992)

- «Рига - Балтийская жемчужина» (документальный, 1995)

- «Apburtais loks» (документальный) (1995)

- «Жернова судьбы» (1997)

- «Bēgums» (документальный, 2009)

- «Наследство Рудольфа» (2010)

- «Raganu mēnesis» (документальный, 2012)

- «Тётушки» (совместно с Е. Костягиной и А. Комиссаровым, 2013)

- «Хомо новус» (2018).

Раймонд Паулс снялся в следующих фильмах, сериалах и телепередачах:

- «И снова Раймонд Паулс» (телевизионный фильм, 1972)

- «Раймонд Паулс: Портрет музыканта» (документальный фильм, 1977)

- «Мелодии Балтики» (документальный фильм, 1980)

- «Береги этот вечный свет» (документальный фильм, 1981)

- «Раймонд Паулс: Работа и размышления» (документальный фильм, 1981)

- «Витражных дел мастер: Фильм-концерт на стихи А.Вознесенского» (1985)

- «Раймонд Паулс представляет Лайму Вайкуле» (телевизионный фильм, 1988)

- «Жди и помни меня» (документальный мини-сериал, 1995)

- «Живая легенда» (документальный мини-сериал, 2007)

- «Валерий Леонтьев: Я ещё не жил» (документальный, 2009)

- «Никто не хотел забывать. Будрайтис, Банионис и другие» (документальный фильм, 2009)

- «Раймонд Паулс: Сыграй, маэстро, жизнь свою…» (документальный фильм, 2010)

- «Балтийский дом: Биография» (документальный фильм, 2011)

- «Мелькает колесо жизни» (документальный фильм, 2011)

- «Раймонд Паулс. „Миллион алых роз“» («Первый канал», документальный фильм, 2016)

- «Раймонд Паулс. „Рождённые в СССР“» («Мир», телепередача, 2021)

Театральная карьера

Раймонд Паулс написал музыку для следующих балетов и мюзиклов:

- «Кубинские мелодии» (1963)

- «Витражи» (1979, балетная миниатюра)

«Ритмы, ритмы, ритмы» (1979, балетная миниатюра)

- «Сестра Керри» (1979)

- «Шерлок Холмс» (1979, 2006)

- «Таинственное похищение» (1982)

- «Дьявольщина» (1987)

- «Дикие лебеди» (1995)

- «Легенда о Зелёной Деве» (2000)

- «Дамское счастье» (2001)

- «Лео. Последняя богема» (2010)

- «Марлен» (2011)

- «Всё о Золушке» (2014).



Награды

Государственные награды Латвии:

- 17 апреля 1995 года он стал Командором ордена Трёх звёзд

- 14 октября 2008 года он стал обладателем Креста Признания

- 7 апреля 2016 года он стал Гранд-офицером ордена Трёх звёзд

- в 2016 году он стал обладателем Почётной грамоты Президента Латвии

- 24 октября 2025 года он стал обладателем Большого креста ордена Трёх звёзд.

Государственные награды СССР и Российской Федерации:

- в 1967 году он стал Заслуженным деятелем искусств Латвийской ССР

- в 1970 году он стал обладателем Премии Ленинского комсомола Латвийской ССР

- в 1976 году он стал Народным артистом Латвийской ССР

- в 1977 году он стал лауреатом Государственной премии Латвийской ССР

- в 1981 году он стал лауреатом Премии Ленинского комсомола «за музыкальное творчество для молодёжи»

- 28 января 1985 года он стал Народным артистом СССР

- 6 июля 2010 года он стал лауреатом Ордена Почёта «за большой вклад в укрепление и развитие российско-латвийских культурных связей и популяризацию русского языка в Латвии».



Государственные награды других стран:

-в 1997 году он стал Рыцарем I класса ордена Полярной звезды (Швеция)

- 14 октября 2013 года он стал лауреатом армянского Ордена Почёта «за вклад в укрепление и развитие армяно-латвийских культурных связей и большие заслуги в области мировой музыки»

- в 2017 году он стал лауреатом грузинского Ордена Чести

- в 2020 году он стал лауреатом японского Ордена Восходящего солнца 3 степени.

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:

- Приз «Золотой диск» фирмы «Мелодия»

- Почётный член Академии наук Латвии

- в 1961 году он стал лауреатом Всесоюзного смотра молодых композиторов (1961)

- в 1994 году он стал обладателем Большой музыкальной награды Латвии «за поэтический спектакль «Все деревья даны Богом», концерт «Время свинг» и компакт-диск «Рождество»

- в 2000 году он стал обладателем Большой музыкальной награды Латвии «за жизненный вклад»

- в 2008 году он стал лауреатом Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда» (Санкт-Петербург, 2008)

- в 2008 году он стал лауреатом Гранд-премии «КиноВатсон»

- в 2010 году он стал лауреатом Награды Кабинета министров Латвии «за вклад в сохранение и совершенствование традиции Праздника песни и танца школьной молодёжи и многолетнюю работу по созданию музыкального репертуара для детей и молодёжи»

- в 2010 году он стал Почётным гражданин Юрмалы

- 11 января 2011 года он стал обладателем Почётной грамоты Кабинета Министров Латвийской Республики

Политическая карьера и политические взгляды

Ещё до распада СССР и появлении независимой Латвии на карте мира Раймонд Паулс начал свою политическую карьеру. С 1989 по 1993 году он был министром культуры Латвии, а с 1993 по 1998 годы работал советником по культуре в правительстве Латвии. В 1998 году он создал центристскую Народную партию и участвовал в ее составе в работе латвийского Сейма (парламента) до 2010 года. В 1999 году он даже выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в Латвии, однако позже снял ее. В феврале 2009 года он заявил об окончательном завершении своей политической карьеры, заявив, что он будет заниматься только музыкой.

После начала специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года Раймонд Паулс оказался под жестким давлением со стороны латвийского общества, которое требовало от артиста четко высказать свою позицию по Украине. В ответ на давление артист предпочел не высказываться на тему специальной военной операции на Украине, не поддержав ни Россию, где он получил всенародную известность, ни Украину, которую активно поддерживает его родная Латвия и ее власти. Артист заявил, что его жена Лана, которая на тот момент была тяжело больна, является уроженкой Одессы, которая воспринимает свой родной город «в прошлом». Такая позиция артиста не устроила ещё одного знаменитого латвийского композитора Зигмара Лиепиньша, который заявил, что нельзя, ссылаясь на семейные проблемы, оставаться в стороне от конфликта на Украине, назвав позицию Паулса «странной» и признавшись в своих сомнениях в истинной политической позиции Паулса по Украине, считая, что Раймонд не поддерживает украинцев.

ФИО: Паулс Раймонд Вольдемарович

Знак зодиака: Козерог

Рост: 175 см

Вес: 52 кг

Дата рождения: 12 января 1936 года