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26.10.2026, 07:40
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Российский хоккеист, нападающий «Металлурга» (Магнитогорск). Обладатель Кубка Гагарина 2025 года. Мастер спорта России
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