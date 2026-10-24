25-летний житель Новосибирска Роман Власов уже становился олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в той же самой весовой категории – 4 года назад в Лондоне. И с тех пор успел и в армии отслужить («Хочу быть честным перед страной!» – пояснил он), и выиграть ещё один чемпионат мира – в 2015-м в США (первая победа была в 2011-м). Теперь ученик Виктора Кузнецова, воспитавшего некогда великого Александра Карелина, надеется повторить и олимпийский успех. Что ему в этом поможет? Ответ, наверное, кроется в словах самого Виктора Михайловича о своем подопечном. «Романа выделяют твердый характер, умение максимально собираться и настраиваться на каждую схватку. Эти качества очень многое значат на таком серьезном уровне». Прибавляем к этому опыт ОИ-2012 и надеемся на самое лучшее.