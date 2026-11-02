Детство

Сергей Кравцов родился 17 марта 1974 года в рядовой советской семье. Отец работал инженером-конструктором и занимался разработкой космического транспортного корабля «Энергия-Буран». Мать работала учителем математики в школе и была главным редактором журнала «Информатика в школе».

Образование

Как вспоминал министр, в школе он «в основном был хорошистом». Ему легко давались математика, русский язык и литература, но «не складывалось» с ИЗО и пением. Кравцов признавался, что в детстве он мечтал быть врачом-педиатром. Первый опыт работы Кравцов получил сразу после окончания девятого класса, когда устроился санитаром на время летних каникул. Но когда пришло время поступать в вуз в начале 1990-х, выяснилось, что знания Кравцова никому были не нужны, стремления неинтересны, и с его родителей потребовали деньги. Больших доходов семья не имела — с мечтой о медицинском вузе пришлось попрощаться, вследствие чего Кравцов остановил свой выбор на профессии педагога, пойдя по стопам матери и бабушки, которая была учительницей русского языка.

В 1991 году поступил в Московский государственный открытый педагогический университет, окончил его в 1996 году с отличием. На последних курсах университета, с 1994 по 1996 год, Кравцов работал учителем математики в той же школе, которую окончил сам, отмечая, что ему помогали педагоги, которые преподавали у него.

В 2000 году закончил МГИМО по специальности «государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка».

С 1996 по 1999 год параллельно с учебой Кравцов был аспирантом Института информатизации образования Российской академии образования (РАО), в 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по методике проведения занятий по математике с отстающими учениками с использованием новаторских технологий.

Будучи помощником главы Рособрнадзора, Кравцов в 2007 году защитил докторскую диссертацию по теме организации профильного обучения в школьных учреждениях и получил степень доктора педагогических наук. Фото: Геннадий Черкасов

Трудовая деятельность

С 1998 по 2006 год Кравцов работал в Институте управления образованием РАО, где получил второе высшее образование. Сначала он был научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией.

В 2006 году Кравцов начал работать помощником главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Виктора Болотова, который известен как идеолог введения в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ). В середине 2000-х годов началось введение ЕГЭ в форме эксперимента в отдельных российских регионах, а с 2009 года эта форма экзамена стала обязательной для всех выпускников 11-го класса.

В 2008–2009 годах Кравцов работал директором Федерального центра тестирования, которое помогает Рособрнадзору в проведении ЕГЭ — собирает данные об участниках, тиражирует экзаменационные материалы, организует их проверку и т.д.

В 2009 году Кравцов вернулся в Институт управления образованием РАО в качестве директора. В 2011-м перешел на работу в Министерство образования и науки. Сначала он получил должность заместителя директора департамента регионального развития, потом возглавил его. В 2012–2013 годах был директором департамента управления программами и конкурсных процедур. Ведомством в эти годы руководили сначала Андрей Фурсенко (2004–2012 годы), затем Дмитрий Ливанов (2012–2016 годы).

Работа во главе Рособрнадзора

В 2013 году Кравцов стал руководителем Рособрнадзора, который занимается организацией и проведением государственной итоговой аттестацией для 9-го (ОГЭ) и 11-го классов (ЕГЭ).

В 2017 году в интервью ТАСС Кравцов говорил, что в год его прихода на пост руководителя Рособрнадзора были зафиксированы «массовые нарушения на ЕГЭ», в частности, утечки экзаменационных материалов. Потом ведомству удалось добиться объективного проведения экзамена, как заверил чиновник, были наказаны «некоторые министры, и директора региональных центров обработки информации, и организаторы экзамена».

При этом, по словам Кравцова, сохранялись проблемы с проведением экзаменов после девятого класса, где школьники пытались списывать. Также он отмечал необъективность в проведении всероссийских проверочных работ (ВПР, их ввели в 2015 году для учеников четвертых–восьмых классов, а также старшеклассников, в случае с которыми решение об участии принимает школа). Кравцов отмечал, что проведение ВПР не контролируется так, как проведение ЕГЭ, поскольку это «обычные контрольные».

В числе нововведений в итоговой аттестации школьников, введенных при Кравцове, относятся:

— разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни;

— постепенный отказ от тестовых заданий;

— возвращение итогового сочинения, которое ученики 11-х классов пишут в декабре.

В 2018 году Кравцов отмечал, что за шесть лет Рособрнадзору удалось разобраться с образовательными учреждениями, которые дают некачественное образование. В подтверждение он приводил тот факт, что с 2012 года число государственных вузов снизилось с 566 до 484 (их филиалов — с 998 до 428), частных — с 518 до 149 (их филиалов — с 523 до 81). Глава Рособрнадзора признавал, что система контроля вузов имеет свои проблемы, и подтверждал намерение объединить лицензирование и аккредитацию.

В 2019 году был изменен механизм аккредитации, вследствие чего эксперты стали учитывать сведения о результатах оценки качества знаний выпускников. С 1 марта 2022 года аккредитация стала бессрочной.

Уже в 2019 году были внесены изменения в механизм аккредитации, которые представители вузов в целом оценили положительно (например, при выдаче аккредитации эксперты стали учитывать сведения о результатах оценки качества знаний выпускников). Корректирование системы продолжилось и после того, как Кравцов ушел из Рособрнадзора и возглавил Минпросвещения — с 1 марта 2022 года аккредитация стала бессрочной.

Работа во главе Министерства просвещения

В январе 2020 года Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения, войдя в новое правительство Михаила Мишустина. Источник газеты «Коммерсант» в Рособрнадзоре сообщил, что Кравцов «очень хотел это назначение», а также указывал, что повышение Кравцова — «ожидаемая награда за повышение доверия к ЕГЭ и улучшение показателей PISA» (Programme for International Student Assessment, или PISA, — это международное исследование качества образования, в 2018 году Россия улучшила свои показатели в нем, вследствие чего ее отнесли к успешной группе стран).

В 2020 году мир охватила пандемия коронавируса, затронувшая в том числе российскую образовательную систему: уроки в школах и пары в университетах стали проводиться в дистанционном режиме по эпидемиологическим соображениям.

Кравцов отмечал, что не все школы и не все учителя были готовы к новому режиму работы, а его дочь «точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки». Также министр не раз опровергал наличие планов перевести детей на дистанционное обучение на постоянной основе и заявлял, что ничто не сможет заменить традиционную систему образования. В 2020 и 2021 годах ЕГЭ проходил в обычном формате с учетом всех действовавших тогда санитарно-эпидемиологических норм: экзамены проходили в июле (а не в мае–июне, как обычно), и их сдавали только абитуриенты вузов, а из перечня дисциплин убрали базовый уровень математики. ОГЭ для девятых классов проходил только по русскому языку и математике. В 2022 году Кравцов говорил, что результаты ЕГЭ и проверочных работ в 2020–2021 годах говорят о том, что какого-то понижения качества образования не произошло, а результаты ЕГЭ в период пандемии абсолютно сопоставимы с допандемийным периодом.

Во время пандемии Минпросвещения под руководством Кравцова создало образовательную онлайн-платформу «Сферум», которую Кравцов назвал отечественным аналогом платформы «Zoom», предназначенной для подключения заболевших школьников из дома к учебным занятиям. Вскоре в «Сферуме» стали общаться учителя, учащиеся и их родители: раньше коммуникации проходили в мессенджере WhatsApp, которым владеет запрещенная на территории Российской Федерации корпорация Meta.

После начала специальной военной операции на территории Украины система образования в России начала существенно меняться. В сентябре 2022 года был принят закон, который ввел понятие единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), по которым изучаются школьные предметы. Раньше школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральны