Народный артист РСФСР (1991), лауреат Государственной премии СССР. Стал известен благодаря ролям в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика Гаврилова» и образу Брежнева. Известен своим жестким характером и мастерством в спортивной акробатике.
Детство и образование
Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве на Арбате в русско-татарской семье. Его отец – Каюм Туффитович – является выходцем из татарской деревни Бакрчи (сегодня располагается в Тетюшском районе Республики Татарстан). Профессиональный охотник. Был владельцем псарни на 16 собак. Часто выезжал на охоту с собаками, а затем продавал дичь и шкуры.
Мать – Ольга Щеглова – является тетей знаменитого карикатуриста Евгения Щеглова, работала в Институте Мозга.
Сергей был младшим из четырех детей Шакуровых. Так как родители были постоянно заняты, на родительские собрания в школу, где учился Сергей, ходили старшие дети, а сам Шакуров позднее заявлял, что он рос сам по себе. Он заинтересовался театром в 7 классе и начал ходить в драмкружок. Помимо увлечения театром Шакуров занимался акробатикой в секции «Трудовые резервы», став в итоге мастером спорта и чемпионом Москвы. Его увлечения, однако, не способствовали высокой успеваемости, Сергей оставался на второй год и менял школы. В итоге он поступил без аттестата о среднем образовании в студию при Центральном детском театре (РАМТ).
В 1964 году начинающий актер получил профильное образование и был принят в труппу Театра на Малой Бронной, а вскоре перешел в Центральный театр Советской Армии (сегодня – Центральный академический театр Российской Армии). Впоследствии коллега Сергея, Леонид Хейфец, позвал Шакурова в Малый театр, однако актера туда не приняли.
Личная жизнь
Сергей Шакуров женат третьим браком на театральном продюсере Екатерине Бабаловой. Со своей первой супругой, актрисой РАМТа Натальей Оленевой, Шакуров познакомился в Школе-студии. Молодые люди в скором времени сыграли свальбу, в 1969 году на свет появился сын Иван, от которого у Сергея сегодня две внучки и внук. Однако в 1984 году после 15 лет брака Наталья и Сергей развелись. Второй женой Сергея стала студентка театрального училища, актриса Татьяна Кочемасова, с которой Сергей познакомился на съемках картины «Парад планет». При этом супруга была на 19 лет моложе Сергея. В 1986 году у пары родилась дочь Ольга, от которой у Сергея сегодня есть внук Михаил и внучка Анастасия. Спустя десять лет брака Сергей из-за «обоюдной ревности» «однажды собрал вещи и ушел на улицу», тем самым бросив семью. На сегодняшний день дочь Ольга не общается с отцом «по взаимному согласию», после совершеннолетия она поменяла фамилию и отчество.
Третья жена Сергея, Екатерина Бабалова, на 28 лет моложе супруга. В 2004 году у супругов родился сын Марат. До этого момента Екатерина пережила девять абортов. Сергей Шакуров хотя в последствии и корил себя за решение стать отцом в 62 года, но при этом понимал, что не позволить своей молодой супруге наконец стать матерью было бы с его стороны проявлением высшей степени эгоизма.
Театральная карьера
Сергей Шакуров сыграл в следующих театральных постановках:
- «Сирано де Бержерак» (Московский драматический театр имени Станиславского, 1980)
- «Я стою у ресторана» (Московский академический театр имени Владимира Маяковского, 1987)
- «Маленькие комедии» (Современный театр антрепризы, 2005)
- «Женщина над нами» (Современный театр антрепризы, 2010)
- «Вредные привычки» (Частный театр, 2014)
- «Папа» (театр «Современник», 2020).
Фильмография
Сыграл в следующих фильмах и сериалах:
- «Я солдат, мама» (1966)
- «Разбудите Мухина!» (1967)
- «Возмездие» (1967)
- «Каратель» (1969)
- «Был месяц май» (1970)
- «В Москве проездом…» (1970)
- «Месяц август» (1971)
- «На углу Арбата и улицы Бубулинас» (1972)
- «Земля Санникова» (1973)
- «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974
- «Сто дней после детства» (1975)
- «Момент истины» (В августе 44-го…) (1975
- «Сибириада» (1978)
- «Вкус хлеба» (1979)
- «Спасатель» (1980)
- «Крах операции «Террор» (1980)
- «Портрет жены художника» (1981)
- «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981)
- «Две строчки мелким шрифтом» (1981)
- «Кто стучится в дверь ко мне…» (1982)
- «Наследница по прямой» (1982)
- «Анна Павлова» (1983
- «Рецепт ее молодости» (1983)
- «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» (1983)
- «Парад планет» (1984
- «Площадь Восстания» (1985)
- «Личное дело судьи Ивановой» 1985
- «Летние впечатления о планете Z» (1986)
- «Лицом к лицу» (1986)
- «Друг» (1987)
- «Визит к Минотавру» (1987)
- «Артистка из Грибова» (1988)
- «Самоубийца» (1990)
- «Собачий пир» (1990)
- «Враг народа Бухарин» (1990)
- «Армавир» (1991)
- «Божья тварь» (1991)
- «Эскадрон» (1993)
- «Псы 2» (1994)
- «Клюква в сахаре» (1995)
- «Пан Тадеуш» (2000)
- «Тайны дворцовых переворотов (фильмы 1-4, 2000-2001)
- «Дневник камикадзе» (2002)
- «Антикиллер» (2002)
- «Кукла» (2002
- «Антикиллер 2: Антитеррор» (2003
- «Брежнев» (2005)
- «Жесть» (2006)
- «Консервы» (2007)
- «Параграф 78» (2007)
- «О, счастливчик!» (2009
- «Частный сыск полковника в отставке» (2009
- «Частный сыск полковника в отставке 2» (2010)
- «Зворыкин-муромец» (2010)
- «Петр Первый. Завещание» (2011
- «Белая гвардия» (2011)
- «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011
- «После школы» (2012
- «Сокровища О.К.» (2013)
- «Любовь за любовь» (2013)
- «Великая» (2015)
- «Следователь Тихонов» (2016)
- «Экипаж» (2016)
- «Торгсин» (2017)
- «Березка» (2018)
- «Мятеж» (2018)
- «Молодежка» (2018-2019
- «Перевал Дятлова» (2020)
- «Родные» (2021)
- «Пищеблок» (2021
- «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (2022)
- «Велга» (2022
- «Оливье» (2022)
- «За Палыча!» (2023)
- «Внутри убийцы» (2024)
- «Мосгаз. Метроном» (2024
- «Финал» (2025).
Озвучивание
Сергей Шакуров озвучивал следующие фильмы:
- «Это сильнее меня» (1973)
- «Пролетая над гнездом кукушки» (1975
- «Сто дней после детства» (1975)
- «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976
- «Это было в Коканде» (1977
- «Телохранитель» (1979)
- «Никколо Паганини» (1982)
- «Рассмешите клоуна» (1984)
- «Порох» (1985)
- «Вариант «Зомби» (1985)
- «Не имеющий чина» (1985)
- «Снайперы» (1985)
- «Простодушный» (1994)
- «Негромкое кино Бориса Барнета» (2007)
- «Натурщица для гения» (2010)
- «Маленький Гай» (2013)
- «Палач» (2014)
- «Аромат дыни в Самарканде» (2022).
Награды
- Сергей Шакуров является обладателем следующих наград:
- В 1980 году он стал лауреатом Государственной премии СССР за участие в фильме «Вкус хлеба»
11 августа 1980 года он стал Заслуженным артистом РСФСР
- В 1988 году стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за лучшие актёрские работы» — за роль алкоголика Николая Никитина, бывшего артиста «Москонцерта», в фильме-притче Леонида Квинихидзе «Друг»
- 1 июля 1991 года он стал Народным артистом СССР «за большие заслуги в области советского киноискусства»
- 14 января 2002 года стал лауреатом Ордена Почета «за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами»
- В 2005 году стал лауреатом премии «ТЭФИ» за роль Леонида Ильича Брежнева в сериале «Брежнев»
- В 2006 году стал лауреатом премии «Золотой орел» «за лучшую мужскую роль в телевизионном кино в телесериале «Брежнев»)
- 9 января 2012 года он стал лауреатом Ордена «За