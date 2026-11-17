Народный артист РСФСР (1991), лауреат Государственной премии СССР. Стал известен благодаря ролям в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика Гаврилова» и образу Брежнева. Известен своим жестким характером и мастерством в спортивной акробатике.

Детство и образование

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве на Арбате в русско-татарской семье. Его отец – Каюм Туффитович – является выходцем из татарской деревни Бакрчи (сегодня располагается в Тетюшском районе Республики Татарстан). Профессиональный охотник. Был владельцем псарни на 16 собак. Часто выезжал на охоту с собаками, а затем продавал дичь и шкуры.

Мать – Ольга Щеглова – является тетей знаменитого карикатуриста Евгения Щеглова, работала в Институте Мозга.

Сергей был младшим из четырех детей Шакуровых. Так как родители были постоянно заняты, на родительские собрания в школу, где учился Сергей, ходили старшие дети, а сам Шакуров позднее заявлял, что он рос сам по себе. Он заинтересовался театром в 7 классе и начал ходить в драмкружок. Помимо увлечения театром Шакуров занимался акробатикой в секции «Трудовые резервы», став в итоге мастером спорта и чемпионом Москвы. Его увлечения, однако, не способствовали высокой успеваемости, Сергей оставался на второй год и менял школы. В итоге он поступил без аттестата о среднем образовании в студию при Центральном детском театре (РАМТ).

В 1964 году начинающий актер получил профильное образование и был принят в труппу Театра на Малой Бронной, а вскоре перешел в Центральный театр Советской Армии (сегодня – Центральный академический театр Российской Армии). Впоследствии коллега Сергея, Леонид Хейфец, позвал Шакурова в Малый театр, однако актера туда не приняли. Фото: Лилия Шарловская

Личная жизнь

Сергей Шакуров женат третьим браком на театральном продюсере Екатерине Бабаловой. Со своей первой супругой, актрисой РАМТа Натальей Оленевой, Шакуров познакомился в Школе-студии. Молодые люди в скором времени сыграли свальбу, в 1969 году на свет появился сын Иван, от которого у Сергея сегодня две внучки и внук. Однако в 1984 году после 15 лет брака Наталья и Сергей развелись. Второй женой Сергея стала студентка театрального училища, актриса Татьяна Кочемасова, с которой Сергей познакомился на съемках картины «Парад планет». При этом супруга была на 19 лет моложе Сергея. В 1986 году у пары родилась дочь Ольга, от которой у Сергея сегодня есть внук Михаил и внучка Анастасия. Спустя десять лет брака Сергей из-за «обоюдной ревности» «однажды собрал вещи и ушел на улицу», тем самым бросив семью. На сегодняшний день дочь Ольга не общается с отцом «по взаимному согласию», после совершеннолетия она поменяла фамилию и отчество.

Третья жена Сергея, Екатерина Бабалова, на 28 лет моложе супруга. В 2004 году у супругов родился сын Марат. До этого момента Екатерина пережила девять абортов. Сергей Шакуров хотя в последствии и корил себя за решение стать отцом в 62 года, но при этом понимал, что не позволить своей молодой супруге наконец стать матерью было бы с его стороны проявлением высшей степени эгоизма.

Театральная карьера

Сергей Шакуров сыграл в следующих театральных постановках:

«Сирано де Бержерак» (Московский драматический театр имени Станиславского, 1980)

«Я стою у ресторана» (Московский академический театр имени Владимира Маяковского, 1987)

«Маленькие комедии» (Современный театр антрепризы, 2005)

«Женщина над нами» (Современный театр антрепризы, 2010)

«Вредные привычки» (Частный театр, 2014)

«Папа» (театр «Современник», 2020).

Фильмография

Сыграл в следующих фильмах и сериалах:

«Я солдат, мама» (1966)

«Разбудите Мухина!» (1967)

«Возмездие» (1967)

«Каратель» (1969)

«Был месяц май» (1970)

«В Москве проездом…» (1970)

«Месяц август» (1971)

«На углу Арбата и улицы Бубулинас» (1972)

«Земля Санникова» (1973)

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974

«Сто дней после детства» (1975)

«Момент истины» (В августе 44-го…) (1975

«Сибириада» (1978)

«Вкус хлеба» (1979)

«Спасатель» (1980)

«Крах операции «Террор» (1980)

«Портрет жены художника» (1981)

«Любимая женщина механика Гаврилова» (1981)

«Две строчки мелким шрифтом» (1981)

«Кто стучится в дверь ко мне…» (1982)

«Наследница по прямой» (1982)

«Анна Павлова» (1983

«Рецепт ее молодости» (1983)

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» (1983)

«Парад планет» (1984

«Площадь Восстания» (1985)

«Личное дело судьи Ивановой» 1985

«Летние впечатления о планете Z» (1986)

«Лицом к лицу» (1986)

«Друг» (1987)

«Визит к Минотавру» (1987)

«Артистка из Грибова» (1988)

«Самоубийца» (1990)

«Собачий пир» (1990)

«Враг народа Бухарин» (1990)

«Армавир» (1991)

«Божья тварь» (1991)

«Эскадрон» (1993)

«Псы 2» (1994)

«Клюква в сахаре» (1995)

«Пан Тадеуш» (2000)

«Тайны дворцовых переворотов (фильмы 1-4, 2000-2001)

«Дневник камикадзе» (2002)

«Антикиллер» (2002)

«Кукла» (2002

«Антикиллер 2: Антитеррор» (2003

«Брежнев» (2005)

«Жесть» (2006)

«Консервы» (2007)

«Параграф 78» (2007)

«О, счастливчик!» (2009

«Частный сыск полковника в отставке» (2009

«Частный сыск полковника в отставке 2» (2010)

«Зворыкин-муромец» (2010)

«Петр Первый. Завещание» (2011

«Белая гвардия» (2011)

«Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011

«После школы» (2012

«Сокровища О.К.» (2013)

«Любовь за любовь» (2013)

«Великая» (2015)

«Следователь Тихонов» (2016)

«Экипаж» (2016)

«Торгсин» (2017)

«Березка» (2018)

«Мятеж» (2018)

«Молодежка» (2018-2019

«Перевал Дятлова» (2020)

«Родные» (2021)

«Пищеблок» (2021

«Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (2022)

«Велга» (2022

«Оливье» (2022)

«За Палыча!» (2023)

«Внутри убийцы» (2024)

«Мосгаз. Метроном» (2024

«Финал» (2025). Фото: Ульяна Калашникова

Озвучивание

Сергей Шакуров озвучивал следующие фильмы:

«Это сильнее меня» (1973)

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975

«Сто дней после детства» (1975)

«Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976

«Это было в Коканде» (1977

«Телохранитель» (1979)

«Никколо Паганини» (1982)

«Рассмешите клоуна» (1984)

«Порох» (1985)

«Вариант «Зомби» (1985)

«Не имеющий чина» (1985)

«Снайперы» (1985)

«Простодушный» (1994)

«Негромкое кино Бориса Барнета» (2007)

«Натурщица для гения» (2010)

«Маленький Гай» (2013)

«Палач» (2014)

«Аромат дыни в Самарканде» (2022).

Награды