Образование
Сергей окончил школу в 1993 году. После этого он уехал в Самару, где поступил в Самарскую академию искусств на специальность «режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи». Диплом Жуков получил в 1999 году. К тому моменту у него уже был достаточно большой опыт работы на радио.
Семья
Отец — Евгений Михайлович Жуков, слесарь-наладчик. Скончался в 2016 году в возрасте 63 лет от инфаркта.
Мать — Лилия Наильевна Жукова (в девичестве Хайбуллина), преподаватель по сольфеджио, музлитературе и фортепиано. Работает в Детской школе искусств в Димитровграде.
Есть младший брат Михаил.
Музыкальная карьера
Еще в Димитровграде Жуков стал участником группы «Вася». Ансамбль получил свое название по имени создателя Василия Кутлубаева. В 1991 году группа выиграла конкурс песни «Провинция 91».
После переезда в Самару Сергей Жуков устроился работать на радио. На радиостанции «Европа Плюс Самара» вел собственную передачу. Там же познакомился с Алексеем Потехиным. Два друга переселились в Тольятти. Там собрали команду под названием «Дядюшка Рэй и компания». Писали и исполняли песни на английском языке. Их приглашали на дискотеки и различные мероприятия.
В мае 1995 года Жуков и Потехин перебираются в Москву. Сергей считает именно эту дату началом своей музыкальной карьеры. Он приходит в качестве диджея на крупные московские радиостанции «Рокс» и «Максимум». В конце 1996 года рождается название группы «Руки Вверх!». Продюсировать исполнителей взялся Андрей Маликов. Елизавета Роднянская присоединилась к команде как сессионная вокалистка.
В 1997 году группа «Руки Вверх!» ворвалась на вершины хит-парадов. Песни «Малышка» и «Студент» звучали на «Русском радио». В этом же году группа записывает первый альбом «Дышите равномерно». Жуков и его коллеги выступают на самых больших площадках страны.
Весной 1998 года «Руки Вверх!» выпускают второй альбом. Он назывался «Сделай погромче». В это же время на них, как из рога изобилия, посыпались награды. Группа получила «Золотой граммофон» за композицию «Крошка моя» и «СтоПудовый хит» за «Студента».
В 1999 выходит альбом «Без тормозов!». После этого группа разрывает контракт с Андреем Маликовым. Жуков и Потехин запустили лейбл «B-Funky Productions». Здесь издают не только композиции «Руки Вверх!», но и других молодых исполнителей.
В апреле 2000 года группа записала альбом «Здравствуй, это я…». Диск презентовали на Малой арене стадиона «Лужники» в Москве.
В 2001-м команда выпустила альбомы «Не бойся, я с тобой» и «Маленькие девочки». Тогда же с песней «18 мне уже» «Руки Вверх!» стали лауреатами «Песни года»
Спустя год Сергей Жуков записывает первый сольный альбом. Он назывался «Территория». В 2004 году выходит «Территория.Нежность». А еще через пару лет «В поисках нежности». В 2006 году распадается группа «Руки Вверх!».
Актерская карьера
Начиная с 2012 года, Сергей Жуков снимается в кино. Он сыграл эпизодические роли в сериалах «Интерны» и «Физрук». А также в фильмах «Женщины против мужчин» и «Артек. Большое путешествие».
В 2021 году певец исполняет главную роль в сериале «Евгенич». Фильм рассказывает о жизни продюсера из 1990-х, решившего возродить свою карьеру.
В марте 2024 года состоялась премьера сериала «Камера Мотор». Сюжет повествует о парне, который в 1991 году из-за случайности попал в колонию-поселение, где начал переснимать голливудские фильмы.
Личная жизнь
Сергей Жуков был женат дважды. Первая супруга — Елена Добындо. От нее у Жукова дочь Александра. Пара прожила вместе пять лет. В 2005 году Добындо подала на развод.
Вторая жена — Регина Бурд. Она бывшая солистка группы «Сливки». Региона подарила Сергею четверых детей: Нику, Энджел, Мирона и Эвана. Жуков и Бурд обвенчались спустя десять лет совместной жизни.
В 2018 году Сергей Жуков серьезно заболел. После сильного удара у него образовалась грыжа. Пришлось делать операции, потом пройти серьезный курс реабилитации.
Награды
В 1998 году 13 февраля на первой церемонии награждения звезд российской поп-музыки группа «Руки Вверх!» получила шесть серебряных, три золотых и один платиновый диск за соответствующее количество проданных копий своего дебютного альбома.
В 1998 году группой были получены первый «Золотой Граммофон» от «Русского Радио» за песню «Крошка моя» и премия «СтоПудовыйХит» от радио «Хит FM» за песню «Студент».
В 1999 году группа явилась победителем в трех номинациях второй ежегодной премии Российской индустрии звукозаписи («Русский радиохит», «Альбом года», «Исполнитель года»).
В 2001 году группа стала лауреатом фестиваля «Песня года» за композицию «18 мне уже».
В 2001 году группа отмечена призом от «Love Radio» за лучшую песню о любви «Доброй, нежной, ласковой».
Коллектив в 2003 году был награждён за вклад в развитие отечественной популярной музыки на первой музыкальной «Премии Муз-ТВ».
В 2011 году Сергей Жуков одержал победу в номинации «Выбор поколений» Премии RU.TV.
2017 год — премия «Муз-ТВ» победа в номинации «Лучшая песня пятнадцатилетия» за песню «Крошка моя».
2017 год — Премия «Высшая лига» за песню «Забери ключи».
2018 год — «Премия RU.TV» победа в номинации «Лучшая группа».
2019 год — номинация на «Премии RU.TV» в категории «Лучший дуэт».
2019 год — номинация на «Премии RU.TV» в категории «Лучшая группа».
2021 год — номинация «Top Hit Music Awards» в категории «Лучшая группа».
2024 год — Премия «Виктория», лучшая поп-группа.
Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом наградила творческий коллектив «Руки Вверх!» дипломом «За личный вклад в укрепление здорового образа жизни и развитие движения против наркотиков».
Премия «Золотой Граммофон»
1998 — «Крошка моя».
1999 — «Прости».
2001 — «18 мне уже».
2002 — «Он тебя целует».
2003 — «Омут» (сольная песня Сергея Жукова).
2017 — «Попурри».
2018 — «Плачешь в Темноте».
2019 — «Она меня целует».
2020 — «Укради меня».
2021 — «Расскажи мне».
2021 — «Москва не верит слезам» (feat. Artik & Asti).
2023 — «Безответно» (feat. Любовь Успенская).
Лауреаты фестиваля «Песни года»
1999 — «Крошка моя», «Прости».
2000 — «Алёшка», «Думала».
2001 — «Доброй, нежной, ласковой», «Маленькие девочки».
2002 — «Он тебя целует», «Уходи», «Омут».
2018 — «Плачешь в Темноте».
2019 — «Она меня целует».
2020 — «Расскажи мне».
2021 — «Москва не верит слезам» (feat. Artik & Asti).
Фильмография
- «Руки Вверх!», 2024
- «Конфетка», 2023
- «Плакса», 2023
- «СамоИрония судьбы», 2022
- «Ферма», 2022
- «Папы против мам», 2022
- «Артек. Большое путешествие», 2021
- «Евгенич», 2021
- «Музыкальная интуиция», 2021
- «Плюшевый Бум!», 2021
- «Простоквашино», 2018
- «Физрук», 2017
- «Женщины против мужчин», 2015
- «Интерны», 2012
- «Пина: Танец страсти в 3D»
- «Здрасьте, я ваше папо!», 2006
Клипы
- «Малыш», 1997 год
- «Студент», 1997 год
- «Крошка моя», 1998 год
- «18 мне уже», 2001 год
- «Последний поцелуй», 2022 год
- «Увела»
- «Московская тоска»
- «Девочка не спит»
- «Одиннадцать минут»
- «Падал снег»
- «Не ты»
Озвучивание
Сергей Жуков озвучил самого себя в одной из серий пятого сезона анимационного сериала «Простоквашино». Сюжет серии «Курорт Простоквашино» разворачивается вокруг способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть «сказочное место отдыха» приедет знаменитый певец.
Сценарист
Сергей Жуков выступил как сценарист фильма «Плакса». В этой ленте сыграла и его дочь Ника. На момент съемок девочке было 15 лет.
Продюсер
В 2009-м Жуков стал продюсером группы Opium Project. Также он продюсировал ряд фильмов.