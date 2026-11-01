Образование

Сергей окончил школу в 1993 году. После этого он уехал в Самару, где поступил в Самарскую академию искусств на специальность «режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи». Диплом Жуков получил в 1999 году. К тому моменту у него уже был достаточно большой опыт работы на радио.

Семья

Отец — Евгений Михайлович Жуков, слесарь-наладчик. Скончался в 2016 году в возрасте 63 лет от инфаркта.

Мать — Лилия Наильевна Жукова (в девичестве Хайбуллина), преподаватель по сольфеджио, музлитературе и фортепиано. Работает в Детской школе искусств в Димитровграде.

Есть младший брат Михаил. Фото: Ульяна Калашникова

Музыкальная карьера

Еще в Димитровграде Жуков стал участником группы «Вася». Ансамбль получил свое название по имени создателя Василия Кутлубаева. В 1991 году группа выиграла конкурс песни «Провинция 91».

После переезда в Самару Сергей Жуков устроился работать на радио. На радиостанции «Европа Плюс Самара» вел собственную передачу. Там же познакомился с Алексеем Потехиным. Два друга переселились в Тольятти. Там собрали команду под названием «Дядюшка Рэй и компания». Писали и исполняли песни на английском языке. Их приглашали на дискотеки и различные мероприятия.

В мае 1995 года Жуков и Потехин перебираются в Москву. Сергей считает именно эту дату началом своей музыкальной карьеры. Он приходит в качестве диджея на крупные московские радиостанции «Рокс» и «Максимум». В конце 1996 года рождается название группы «Руки Вверх!». Продюсировать исполнителей взялся Андрей Маликов. Елизавета Роднянская присоединилась к команде как сессионная вокалистка.

В 1997 году группа «Руки Вверх!» ворвалась на вершины хит-парадов. Песни «Малышка» и «Студент» звучали на «Русском радио». В этом же году группа записывает первый альбом «Дышите равномерно». Жуков и его коллеги выступают на самых больших площадках страны.

Весной 1998 года «Руки Вверх!» выпускают второй альбом. Он назывался «Сделай погромче». В это же время на них, как из рога изобилия, посыпались награды. Группа получила «Золотой граммофон» за композицию «Крошка моя» и «СтоПудовый хит» за «Студента».

В 1999 выходит альбом «Без тормозов!». После этого группа разрывает контракт с Андреем Маликовым. Жуков и Потехин запустили лейбл «B-Funky Productions». Здесь издают не только композиции «Руки Вверх!», но и других молодых исполнителей.

В апреле 2000 года группа записала альбом «Здравствуй, это я…». Диск презентовали на Малой арене стадиона «Лужники» в Москве.

В 2001-м команда выпустила альбомы «Не бойся, я с тобой» и «Маленькие девочки». Тогда же с песней «18 мне уже» «Руки Вверх!» стали лауреатами «Песни года»

Спустя год Сергей Жуков записывает первый сольный альбом. Он назывался «Территория». В 2004 году выходит «Территория.Нежность». А еще через пару лет «В поисках нежности». В 2006 году распадается группа «Руки Вверх!». мк в питере/Анна Лаврова

Актерская карьера

Начиная с 2012 года, Сергей Жуков снимается в кино. Он сыграл эпизодические роли в сериалах «Интерны» и «Физрук». А также в фильмах «Женщины против мужчин» и «Артек. Большое путешествие».

В 2021 году певец исполняет главную роль в сериале «Евгенич». Фильм рассказывает о жизни продюсера из 1990-х, решившего возродить свою карьеру.

В марте 2024 года состоялась премьера сериала «Камера Мотор». Сюжет повествует о парне, который в 1991 году из-за случайности попал в колонию-поселение, где начал переснимать голливудские фильмы.

Личная жизнь

Сергей Жуков был женат дважды. Первая супруга — Елена Добындо. От нее у Жукова дочь Александра. Пара прожила вместе пять лет. В 2005 году Добындо подала на развод.

Вторая жена — Регина Бурд. Она бывшая солистка группы «Сливки». Региона подарила Сергею четверых детей: Нику, Энджел, Мирона и Эвана. Жуков и Бурд обвенчались спустя десять лет совместной жизни.

В 2018 году Сергей Жуков серьезно заболел. После сильного удара у него образовалась грыжа. Пришлось делать операции, потом пройти серьезный курс реабилитации. Фото: Соцсети

Награды

В 1998 году 13 февраля на первой церемонии награждения звезд российской поп-музыки группа «Руки Вверх!» получила шесть серебряных, три золотых и один платиновый диск за соответствующее количество проданных копий своего дебютного альбома.

В 1998 году группой были получены первый «Золотой Граммофон» от «Русского Радио» за песню «Крошка моя» и премия «СтоПудовыйХит» от радио «Хит FM» за песню «Студент».

В 1999 году группа явилась победителем в трех номинациях второй ежегодной премии Российской индустрии звукозаписи («Русский радиохит», «Альбом года», «Исполнитель года»).

В 2001 году группа стала лауреатом фестиваля «Песня года» за композицию «18 мне уже».

В 2001 году группа отмечена призом от «Love Radio» за лучшую песню о любви «Доброй, нежной, ласковой».

Коллектив в 2003 году был награждён за вклад в развитие отечественной популярной музыки на первой музыкальной «Премии Муз-ТВ».

В 2011 году Сергей Жуков одержал победу в номинации «Выбор поколений» Премии RU.TV.

2017 год — премия «Муз-ТВ» победа в номинации «Лучшая песня пятнадцатилетия» за песню «Крошка моя».

2017 год — Премия «Высшая лига» за песню «Забери ключи».

2018 год — «Премия RU.TV» победа в номинации «Лучшая группа».

2019 год — номинация на «Премии RU.TV» в категории «Лучший дуэт».

2019 год — номинация на «Премии RU.TV» в категории «Лучшая группа».

2021 год — номинация «Top Hit Music Awards» в категории «Лучшая группа».

2024 год — Премия «Виктория», лучшая поп-группа.

Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом наградила творческий коллектив «Руки Вверх!» дипломом «За личный вклад в укрепление здорового образа жизни и развитие движения против наркотиков».

Премия «Золотой Граммофон»

1998 — «Крошка моя».

1999 — «Прости».

2001 — «18 мне уже».

2002 — «Он тебя целует».

2003 — «Омут» (сольная песня Сергея Жукова).

2017 — «Попурри».

2018 — «Плачешь в Темноте».

2019 — «Она меня целует».

2020 — «Укради меня».

2021 — «Расскажи мне».

2021 — «Москва не верит слезам» (feat. Artik & Asti).

2023 — «Безответно» (feat. Любовь Успенская).

Лауреаты фестиваля «Песни года»

1999 — «Крошка моя», «Прости».

2000 — «Алёшка», «Думала».

2001 — «Доброй, нежной, ласковой», «Маленькие девочки».

2002 — «Он тебя целует», «Уходи», «Омут».

2018 — «Плачешь в Темноте».

2019 — «Она меня целует».

2020 — «Расскажи мне».

2021 — «Москва не верит слезам» (feat. Artik & Asti).

Фильмография

«Руки Вверх!», 2024

«Конфетка», 2023

«Плакса», 2023

«СамоИрония судьбы», 2022

«Ферма», 2022

«Папы против мам», 2022

«Артек. Большое путешествие», 2021

«Евгенич», 2021

«Музыкальная интуиция», 2021

«Плюшевый Бум!», 2021

«Простоквашино», 2018

«Физрук», 2017

«Женщины против мужчин», 2015

«Интерны», 2012

«Пина: Танец страсти в 3D»

«Здрасьте, я ваше папо!», 2006

Клипы

«Малыш», 1997 год

«Студент», 1997 год

«Крошка моя», 1998 год

«18 мне уже», 2001 год

«Последний поцелуй», 2022 год

«Увела»

«Московская тоска»

«Девочка не спит»

«Одиннадцать минут»

«Падал снег»

«Не ты»

Озвучивание

Сергей Жуков озвучил самого себя в одной из серий пятого сезона анимационного сериала «Простоквашино». Сюжет серии «Курорт Простоквашино» разворачивается вокруг способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню Простоквашино так, что увидеть «сказочное место отдыха» приедет знаменитый певец.

Сценарист



Сергей Жуков выступил как сценарист фильма «Плакса». В этой ленте сыграла и его дочь Ника. На момент съемок девочке было 15 лет.

Продюсер

В 2009-м Жуков стал продюсером группы Opium Project. Также он продюсировал ряд фильмов.

К