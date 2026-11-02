Происхождение

Родился в Пекине. Отец — Си Чжунсюнь (1913–2002), видный китайский революционный и политический деятель, один из ближайших соратников основателя КНР Мао Цзэдуна. После образования КНР занимал высокие государственные посты. В 1959–1962 годах был заместителем премьера Государственного совета КНР и генеральным секретарем Госсовета. В 1962 году был обвинен в антипартийной деятельности и резко понижен в статусе — назначен заместителем директора тракторного завода. Спустя некоторое время арестован и заключен в тюрьму.

Вышел на свободу в мае 1975 года. В 1978 году был полностью реабилитирован и возвращен во власть. В 1981 году был избран заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В 1982 году стал членом ЦК КПК и секретарем ЦК. С марта 1993 года находился на пенсии.

Мать — Ци Синь (родилась в 1926 году), в прошлом партийный функционер. Ее перу принадлежит несколько литературных произведений мемуарного жанра. В браке родилось четверо детей. У Си Цзиньпина есть две старшие сестры — Ци Цяоцяо (родилась в 1949 году, предпринимательница) и Ци Аньань (родилась в 1952 году) — и младший брат Си Юаньпин (родился в 1956 году, президент Международной ассоциации содействия экологической экономике).

Кроме того, у Си Цзиньпина имеется единокровная сестра Си Ганпин, дочь отца от его первого брака с Хао Минчжу (1916–2006). Всего в этом браке родилось трое детей. Единокровная сестра Си Цзиньпина Си Хэпин ушла из жизни в 1960-х годах. По некоторым данным, покончила с собой в результате преследований, которым подверглась в годы «культурной революции». Единокровный брат Си Чжэннин сделал карьеру чиновника, скончался в 1998 году. Фото: Global Look Press

Детство и юность

Будучи сыном высокопоставленного руководителя, рос в относительном достатке и благополучии. Все изменилось после того, как отец попал в опалу и подвергся репрессиям. Гонения затронули и детей Си Чжунсюня: их заклеймили как «детей преступника». В декабре 1968 года Си Цзиньпин был отправлен на «трудовое перевоспитание» в сельхозкоммуну.

«В возрасте 15 лет, будучи «представителем образованной молодежи», Си Цзиньпин уехал из Пекина в деревню Лянцзяхэ в засушливой части северо-западной провинции Шэньси, взяв с собой маленький мешочек для швейных принадлежностей с вышитыми китайскими иероглифами «мамино сердце», сделанный его матерью Ци Синь, — рассказывает об этой главе в биографии председателя КНР агентство «Синьхуа». — Си Цзиньпин провел семь лет в сельской местности, работая и живя бок о бок с фермерами. Он был разлучен со своей семьей, спал в землянках, страдал от укусов блох и работал так же усердно, как и односельчане: ухаживал за посевами, пас овец, таскал навоз и уголь.

Там он вступил в КПК, а позже стал деревенским партийным руководителем, начав свою политическую карьеру. Си Цзиньпин вспоминал, что его искренним желанием тогда было «дать возможность жителям деревни есть мясо, и есть его часто». Под его руководством они рыли колодцы, строили плотины, террасированные поля и создали первый в провинции метантенк, генерирующий метан».

Там же, в сельхозкоммуне, Си Цзиньпин закончил среднюю школу. В 1975 году ему было разрешено вернуться в Пекин. Вскоре после возвращения поступил в престижный столичный Университет Цинхуа на химико-технологический факультет. Окончил вуз в 1979 году.

Политическая карьера

В 1979–1982 годах работал в секретариатах канцелярий Государственного совета и Центрального военного совета КНР. В 1982 году становится секретарем министра обороны генерала Гэн Бяо. В том же году подал заявку на работу в низовой партийной организации, которая была удовлетворена. Занял должность заместителя секретаря комитета КПК в уезде Чжэндин (провинция Хэбэй). В 1983–1985 годах секретарь уездного комитета партии.

С 1985 года вице-мэр портового города Сямынь (провинция Фуцзянь). Проработал в этом регионе более 17 лет на различных должностях, постепенно поднимаясь вверх по карьерной лестнице.

В 1997 году стал кандидатом в члены ЦК КПК. В 1998–2003 годах депутат Всекитайского собрания народных представителей. В 1998–2002 годах учился в аспирантуре факультета гуманитарных наук Университета Цинхуа. Получил докторскую степень в области юриспруденции.

В 2000–2002 годах губернатор провинции Фуцзянь. В 2002 году вошел в состав ЦК КПК. С 2002 года работал на различных должностях в провинции Чжэцзян: исполняющий обязанности губернатора (2002–2003), председатель постоянного комитета Собрания народных представителей провинции (2003–2007), секретарь партийного комитета провинции (2003–2007). Зарекомендовал себя непримиримым борцом с коррупцией.

В марте 2007 года стал секретарем городского партийного комитета Шанхая. Назначение произошло после отстранения от должности и ареста его предшественника, Чэнь Лянъюя, обвиненного в коррупции и злоупотреблении властью (в 2008 году он был приговорен к 18 годам тюремного заключения).

В октябре 2007 года покинул пост руководителя шанхайской городской партийной организации. «Руководство партии очень ценит работу товарища Си в Шанхае, однако ему предстоит заняться делами в масштабе всей страны», — заявил, принимая его отставку, заведующий орготделом ЦК КПК Ли Юаньчао. В том же году Си Цзиньпин становится членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Возглавляет в ЦК группу по партийному строительству, группу по делам Гонконга и Макао, партийную школу при ЦК КПК, становится заместителем председателя группы по внешней политике и группы по делам Тайваня. Фото: AP

В марте 2008 года на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 11-го созыва избран заместителем председателя КНР. С этого момента рассматривался как наиболее вероятный и очевидный преемник тогдашнего лидера страны Ху Цзиньтао. С октября 2010 года — заместитель председателя Центрального военного совета КНР, заместитель председателя Военного совета ЦК КПК.

На XVIII съезде КПК, прошедшем в ноябре 2012 года, Ху Цзиньтао покинул пост руководителя партии. На состоявшемся 15 ноября 2012 года пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин был избран новым генеральным секретарем, а 14 марта 2013 года, на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей, — председателем КНР.

Во главе государства

Дважды переутверждался в качестве лидера правящей партии и главы государства. 23 октября 2022 года на пленуме ЦК КПК был избран на очередной пятилетний срок на посту генерального секретаря. 10 марта 2023 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбран Председателем КНР.

Таким образом, Си Цзиньпин прервал традицию, являвшуюся частью политического наследия Дэн Сяопина, согласно которой высший руководитель страны не должен находиться у власти более двух сроков подряд. Что касается высшего государственного поста, это была не просто традиция, а конституционная норма. Однако весной 2018 года в основной закон были внесены поправки: соответствующие ограничения были отменены. Си Цзиньпин стал первым в истории страны председателем КНР, утвержденным на третий пятилетний срок.

За время правления Си Цзиньпина Китай добился немалых успехов в экономике и социальной сфере. С 2012-го по 2023 год ВВП КНР в долларовом выражении увеличился в 2,2 раза — с 8,5 до 19,2 триллиона. Примерно в такой же пропорции выросли среднедушевые располагаемые доходы населения. Расходы Китая на НИОКР увеличились в три раза, по этому показателю страна заняла второе место в мире.

Достижения в политической сфере менее очевидны. Китай явным образом отошел от установленных при Дэн Сяопине принципов коллективного руководства, вернувшись, по существу, к характерной для эпохи Мао Цзэдуна монократии, единоличному правлению. В стране установился культ личности национального лидера, мало уступающий по масштабам культу личности председателя Мао.

Период правления Си Цзиньпина отмечен также значительной активизацией внешней политики. Агентство «Синьхуа», один из главных государственных информационно-пропагандистских ресурсов, так описывает внешнеполитический курс лидера страны: «Си Цзиньпин выступает за создание отношений нового типа между крупными странами. Преодолевая устаревшие представления о конфронтациях и альянсах, Китай строит глобальную партнерскую сеть».

Одним из