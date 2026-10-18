2 октября 2026 года Стингу исполнилось 75 лет. Гордон Мэттью Томас Самнер родился в 1951 году в Уоллсенде — рабочем городе на северо-востоке Англии, неподалеку от Ньюкасла. Юбилей музыкант встречает на сцене: он гастролирует с проектом Sting 3.0 и играет в Лондоне в собственном мюзикле The Last Ship. В июне вышел его новый концертный альбом The Night Watch: Live at the Rijksmuseum, записанный в амстердамском Рейксмузеуме среди картин Рембрандта и Вермеера. Как школьный учитель стал лидером The Police и одним из самых известных музыкантов мира, какие песни принесли ему славу и что известно о его семье — в материале mk.ru.

Настоящее имя: Гордон Мэттью Томас Самнер

Дата и место рождения: 2 октября 1951 года, Уоллсенд, Англия

Возраст: 75 лет (исполнилось 2 октября 2026 года)

Группа: The Police

Сольная карьера: с 1985 года

Награды:

«Грэмми» — 17 наград,

«Золотой глобус» (2002) — за песню Until к фильму «Кейт и Лео»,

«Эмми» (2002) — за телевизионный концерт Sting… All This Time,

«Оскар» — четыре номинации за лучшую песню к фильму (2001, 2002, 2004, 2017),

Зал славы рок-н-ролла — включен в 2003 году в составе The Police,

Звезда на голливудской «Аллее славы» — с 2000 года.

Жены: Фрэнсис Томелти (1976–1984), Труди Стайлер (с 1992 года)

Дети: шестеро — сын и дочь в первом браке, две дочери и два сына — во втором

Биография Стинга: детство в Уоллсенде и работа учителем

История Стинга начинается в городе, который определил значительную часть его творчества. Уоллсенд расположен на реке Тайн, рядом с Ньюкаслом. В городе работали крупные судостроительные предприятия, и корабли были частью повседневного пейзажа детства будущего музыканта.

Позднее именно этот мир станет основой одного из самых личных его проектов — мюзикла The Last Ship.

Семья и детство

Гордон Самнер родился 2 октября 1951 года в семье Эрнеста Мэтью и Одри Самнеров. Его отец долгие годы работал монтажником в местной машиностроительной компании, а позже приобрел небольшой молочный магазин. В детстве Гордон помогал отцу развозить молоко.

Мать Одри работала парикмахером и медсестрой, при этом у нее было классическое музыкальное образование, и она обучала Гордона игре на фортепиано. Он рано увлекся музыкой: примерно в десять лет получил старую испанскую гитару, оставленную эмигрировавшим другом семьи.

Гордон Самнер был старшим из четырех детей. В семье также росли Анита, Анджела и Филипп.

Один из эпизодов детства, который Стинг неоднократно вспоминал во взрослом возрасте, связан с королевой-матерью. Когда королевский автомобиль проезжал по улице, маленький Гордон увидел пассажирку, которая помахала ему рукой. Позднее он рассказывал эту историю как символ другого мира, который существовал совсем рядом с рабочим Уоллсендом.

Учеба и работа школьным учителем

Стинг окончил католическую школу St Cuthbert's в Ньюкасле. В 1969 году он поступил в Уорикский университет, однако вскоре оставил учебу.

До того как стать профессиональным музыкантом, Самнер успел поработать кондуктором автобуса, строителем и налоговым служащим.

С 1971 по 1974 год он учился в педагогическом колледже Northern Counties College of Education. После этого некоторое время преподавал в начальной школе St Paul's First School в Крамлингтоне.

Поэтому распространенное определение «учитель английского языка» не совсем точно. Он работал учителем младших классов.

Параллельно Стинг играл на бас-гитаре в джазовых коллективах Ньюкасла — Phoenix Jazzmen, Newcastle Big Band и Last Exit.

Откуда взялся псевдоним Стинг

Прозвище Sting появилось задолго до мировой славы, когда Самнер играл в джазовом коллективе Phoenix Jazzmen. Однажды руководитель группы Гордон Соломон увидел его в черно-желтом полосатом свитере и сравнил музыканта с осой. Так появилось прозвище Sting — «жало».

Оно оказалось настолько удачным, что со временем практически вытеснило настоящее имя. Сам Стинг не раз рассказывал, что в профессиональной жизни его почти никто не называет Гордоном.

Как школьный учитель стал рок-звездой

Переезд в Лондон

В январе 1977 года Гордон Самнер переехал в Лондон. Там он познакомился с барабанщиком Стюартом Коуплендом и стал одним из основателей The Police.

Первоначально в составе группы играл гитарист Анри Падовани, которого вскоре сменил Энди Саммерс.

The Police возникли на волне панка, но очень быстро вышли за рамки панк-сцены. В музыке группы соединились рок, регги, новая волна и минималистичная манера аранжировки.

Стинг был вокалистом, басистом и главным автором песен.

Альбомы The Police

За короткую карьеру The Police выпустили пять студийных альбомов. Четыре из них возглавили британский чарт, а дебютный Outlandos d'Amour поднялся до шестого места.

Главной мировой песней The Police стала Every Breath You Take. В 2019 году BMI назвала ее самой исполняемой песней в каталоге организации: к тому времени композиция получила почти 15 миллионов радиопроигрываний.

Every Breath You Take часто принимают за красивую любовную балладу. На самом деле это довольно мрачная песня об одержимости: герой следит за каждым шагом женщины и не собирается выпускать ее из поля зрения.

The Police получили шесть премий «Грэмми», а в 2003 году были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Распад и воссоединение группы

После выхода Synchronicity группа фактически прекратила совместную работу, а музыканты сосредоточились на собственных проектах.

В 1986 году The Police ненадолго вновь собрались для нескольких выступлений в рамках благотворительных мероприятий Amnesty International.

Полноценное воссоединение произошло в 2007 году. The Police выступили на церемонии «Грэмми», после чего отправились в мировое турне, которое продолжалось в 2007–2008 годах.

Однако окончательного возвращения группы не произошло, и Стинг сосредоточился на собственной карьере.

Сольная карьера Стинга: от рока к джазу и классике

После The Police Стинг не стал следовать прежней музыкальной формуле. Его сольная карьера оказалась значительно шире: джаз, поп-рок, world music, ранняя музыка, эксперименты с классическим репертуаром и театр.

Первый сольный альбом Стинга — The Dream of the Blue Turtles — вышел в 1985 году. Он записал его вместе с известными джазовыми музыкантами, среди которых были саксофонист Брэнфорд Марсалис, пианист Кенни Киркланд и басист Дэррил Джонс.

В песне Russians он использовал музыкальную тему из сюиты Сергея Прокофьева «Поручик Киже».

Второй альбом — ...Nothing Like the Sun — вышел в 1987 году. Его название взято из строки 130-го сонета Уильяма Шекспира.

The Soul Cages: альбом о родном городе

Одним из наиболее личных альбомов Стинга стал The Soul Cages, вышедший в 1991 году. В его основе — воспоминания музыканта о детстве в Уоллсенде, море, судоверфях и отце. Спустя много лет эти же воспоминания превратились в мюзикл The Last Ship.

Сам Стинг связывал возникновение мюзикла именно с The Soul Cages. Образ кораблей, которые строились рядом с домом, и судьба города после закрытия судоверфи стали для него материалом не только для песен, но и для театра.

Мюзикл впервые появился на Бродвее в 2014 году. Музыкант не ограничился написанием музыки. В последующих постановках он сам выходил на сцену.

В 2026 году постановка была представлена в Амстердаме, Париже, Брисбене и Нью-Йорке, а затем приехала в Лондон. Стинг исполняет роль Джеки Уайта — мастера судоверфи, которому приходится руководить людьми в момент, когда привычный мир рушится.

Это один из самых символичных проектов позднего Стинга: история написана человеком, который когда-то мечтал уехать из Уоллсенда, а спустя десятилетия превратил его в главный образ собственной театральной работы.

Самые известные песни Стинга