Татьяна Буланова — одна из самых известных российских певиц, получившая народную любовь и статус «королевы лирики» в 1990-е годы. Ее карьера началась с группы «Летний сад», а успешная сольная работа сделала ее иконой поколения.

Детство и юность

Родилась в Ленинграде 6 марта 1969 в семье военного и фотографа.

Отец — Иван Петрович Буланов (20.12.1933 — 17.02.1998). Окончил Саратовское военно-морское подготовительное училище и Высшее военно-морское училище подводного плавания, служил минером-торпедистом на Севере. Был командиром ракетной боевой части. В 1968 году окончил Военно-морскую академию. Работал начальником лаборатории. Ушел в отставку в 1990 году в звании капитана первого ранга.

Мать — Нина Павловна Буланова (12.07.1932 — 14.08.2017). По профессии фотограф-топограф, играла на гитаре и пела.

Брат — Валентин Иванович Буланов (род. 09.07.1957). Военный-подводник. Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Образование

Посещала занятия по художественной гимнастике, но из-за учебы в музыкальной школе гимнастику была вынуждена оставить. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Также освоила гитару: в 15 лет пела городские романсы.

В 1987 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской на вечернее отделение библиотечного факультета по специальности «библиотекарь-библиограф». Во время учебы в институте параллельно работала в библиотеке иностранного факультета Военно-морской Академии.

Осенью 1989 года перевелась на вокальное отделение Школы-студии при Петербургском мюзик-холле, которую окончила в 1990 году.

Является большой поклонницей тенниса.

Основные этапы творчества

Участие в группе «Летний сад». Дебют на сцене состоялся 16 апреля 1990 года на сцене актового зала Технологического института, первым треком с участием Булановой стала композиция «Девочка». В 1991 году группа «Летний сад» приняла участие в фестивале «Ялта-1991», а за песню «Не плачь» певица получила Гран-при на конкурсе «Шлягер-1991». Самым популярным стал трек «Не плачь».

После ухода из группы «Летний сад» Татьяна Буланова продолжила развивать музыкальную сольную карьеру. В 1997 году вышел альбом «Мое русское сердце», в котором прозвучала композиция «Ясный мой свет».

В 1997 году певица получила почетную награду «Золотой граммофон» за песню «Мой ненаглядный». В 2004 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

В июне 2025 года Татьяну Буланову внесли в Книгу рекордов России за наибольшее количество дуэтов — их в карьере певицы насчитывается 114.

Семья и личная жизнь

Первый муж (1991–2005) — Николай Николаевич Тагрин, музыкант, продюсер. От этого брака сын Александр (род. 1993). Александр имеет профессию барист.

Второй муж (2005–2016) — Владислав Радимов, футболист и тренер. От этого брака сын Никита (род. 2007).

Третий муж (с 2023 года) — Валерий Руднев, бизнесмен. Свадьба состоялась 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. После свадьбы в 2023 году певица сменила фамилию на Руднева.

Помимо официальных браков Татьяне приписывали несколько романов:

2014 — Александр Попов. В СМИ появилась информация о романе с молодым певцом Александром Поповым. Певица опровергла эти слухи и призналась, что всего лишь записала дуэтом с парнем песню.

2015 — Артем Анчуков. Булановой приписывали роман со звездой сериала «Улицы разбитых фонарей». Однако певица опровергла информацию.

2016 — Владимир Быстров. Поводом для слухов стал снимок, который Буланова сама опубликовала в своем микроблоге. На нем был бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров, друг ее бывшего мужа Владислава Радимова, появился с ней на даче.

2018 — Сергей Максимов. Буланову часто видели в компании 33-летнего Сергея, который выступал в травести-шоу, переодеваясь в певицу.

Дискография

В дискографии Татьяны Булановой насчитывается 27 студийных альбомов, девять сборников, один видеоальбом, пятьдесят один сингл и сорок четыре видеоклипа.

1990 — «25 гвоздик»

1991 — «Не плачь»

1991 — «Старшая сестра»

1992 — «Не плачь»

1993 — «Странная встреча»

1994 — «Измена»

1995 — «Стальная бабочка»

1996 — «Обратный билет»

1996 — «Мое русское сердце»

1997 — «Стерпится — слюбится»

1998 — «Женское сердце»

1999 — «Стая»

2000 — «Мой сон»

2000 — «Мой сон»

2001 — «День рождения»

2001 — «Золото любви»

2002 — «Красное на белом»

2002 — «Это игра»

2003 — «Любовь»

2004 — «Белая черемуха»

2005 — «Летела душа»

2007 — «Люблю и скучаю»

2010 — «Романсы»

2010 — «Ищу тебя»

2017 — «Это я»

2019 — «Белая черемуха»

2020 — «Единственный дом»

2023 — «Таня, дыши!»

2024 — «Камео»

2024 — «Припомним юность»

2025 — «Записная книжка»

2025 — «Для тебя» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Клипография

Некоторые клипы Татьяны Булановой

1991 — «Не плачь» (режиссер А. Базанов)

1992 — «Как жаль» (режиссер О. Гусев)

1993 — «Синее море» (режиссер Т. Буланова)

1994 — «Только ты» (режиссер В. Шевельков)

1994 — «Плачу» (режиссер С. Бархатова)

1996 — «Ясный мой свет» (режиссер В. Шевельков

1997 — «Мой ненаглядный» (режиссер В. Шевельков)

1997 — Коростель» (режиссер Б. Деденев)

1997 — «Вот и солнце село» (режиссер В. Шевельков)

1997 — «Стерпится-слюбится» (режиссер Б. Деденев)

1998 — «Ледяное сердце» (режиссер В. Шевельков)

1999 — «Ветер пел» (режиссер А. Солоха)

1999 — «Бумажный букет» (режиссер А. Солоха)

2000 — «Мой сон» (режиссер А. Игудин)

2000 — «Лето-зима» (режиссер А. Игудин)

2001 — Тебя люблю» (режиссер А. Игудин,)

2001 — «Золотая пора» (режиссер А. Игудин)

2001 — «Ты не люби его» (режиссер А. Игудин)

2002 — «Да это нет» (режиссер Т. Буланова)

2002 — «Просто ветер» (режиссер В. Удальцов)

2003 — «Позвони» (режиссер В. Хаттин)

2003 — «Любила только тебя» (режиссер В. Бондарюк)

2003 — «Вот такие дела» (режиссер А. Игудин)

2004 — «Белая черемуха» (режиссер А. Игудин)

2004 — «Ангел» (режиссер В. Хаттин)

2004 — «Осени в глаза» (режиссер А. Смирнов)

2005 — «Летела душа» (режиссер А. Смирнов)

Новые проекты и тенденции

В настоящее время Буланова развивает танцевальное направление в творчестве. Работает над новым альбомом в стиле диско, премьера которого планируется на 2025 год. В ее шоу важную роль играют профессиональные танцоры, что добавляет номерам динамики и современности.

Рекламные ролики

2013 — Компания «Ленремонт». Видеоролик с песней «Ленремонта» можно посмотреть на сайтах: Яндекс Видео, YouTube.

2013 — Торговый дом «ВИМОС». Видео с участием Татьяны Булановой доступно на странице торгового дома «ВИМОС» в ВКонтакте.

2024 — Клиника «Лонга Вита». Видео с Татьяной Булановой в рекламном ролике для клиники можно посмотреть на сайте Rutube.

Фильмография

Снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Любовь-морковь». Озвучивала: «Холодное сердце 2» (русский дубляж)

1996 — ф. концерт «Старые песни о главном 2». Таня, подруга Алены

1997 — ф. концерт «Старые песни о главном 3». Алла

1998 — с. «Улицы разбитых фонарей». Серии 32–33, «Дело № 1999»). Камео

1999 — с. «Улицы разбитых фонарей 2». Серия 13-я, «Отпуск для героев»). Камео

2000 — с. «Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон» (4-я серия). Камео, певица в кафе

2000 — ф. концерт — «Старые песни о главном. Постскриптум». Эдит Пиаф

2002 — с. «Осторожно, модерн! 2» . 66 серия. Камео

2007 — х.ф. «Любовь еще быть может». Ольга Николаевна, редактор

2009 — с. «Папины дочки». 133-я серия. Камео

2011 — с. «Новости». Камео.

2014 — х. ф. «Школьный стрелок». Мать главного героя Макса Цветкова

2016 — х. ф. «О чем молчат французы?» Камео.

2017 — к. ф. «ЕФ». Камео

2018 — с. «Никогда не говори „никогда“». 8 серий. Исполнение вокала

Телевидение

Участвовала в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. А также о Татьяне было сняты документальные фильмы и телепередачи

2013 — «„Частная история“: Певица Таня Буланова». «Москва 24»

2014 — «Татьяна Буланова. „Ясный мой свет“». «Первый канал»

2017 — «Татьяна Буланова. „Легенды музыки“». Телеканал «Звезда»

2019 — «Татьяна Буланова. „Не плачь!“». «Первый канал»

Государственные награды