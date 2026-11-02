Татьяна Буланова — одна из самых известных российских певиц, получившая народную любовь и статус «королевы лирики» в 1990-е годы. Ее карьера началась с группы «Летний сад», а успешная сольная работа сделала ее иконой поколения.
Детство и юность
Родилась в Ленинграде 6 марта 1969 в семье военного и фотографа.
- Отец — Иван Петрович Буланов (20.12.1933 — 17.02.1998). Окончил Саратовское военно-морское подготовительное училище и Высшее военно-морское училище подводного плавания, служил минером-торпедистом на Севере. Был командиром ракетной боевой части. В 1968 году окончил Военно-морскую академию. Работал начальником лаборатории. Ушел в отставку в 1990 году в звании капитана первого ранга.
- Мать — Нина Павловна Буланова (12.07.1932 — 14.08.2017). По профессии фотограф-топограф, играла на гитаре и пела.
- Брат — Валентин Иванович Буланов (род. 09.07.1957). Военный-подводник.
Образование
Посещала занятия по художественной гимнастике, но из-за учебы в музыкальной школе гимнастику была вынуждена оставить. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Также освоила гитару: в 15 лет пела городские романсы.
В 1987 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской на вечернее отделение библиотечного факультета по специальности «библиотекарь-библиограф». Во время учебы в институте параллельно работала в библиотеке иностранного факультета Военно-морской Академии.
Осенью 1989 года перевелась на вокальное отделение Школы-студии при Петербургском мюзик-холле, которую окончила в 1990 году.
Является большой поклонницей тенниса.
Основные этапы творчества
- Участие в группе «Летний сад». Дебют на сцене состоялся 16 апреля 1990 года на сцене актового зала Технологического института, первым треком с участием Булановой стала композиция «Девочка». В 1991 году группа «Летний сад» приняла участие в фестивале «Ялта-1991», а за песню «Не плачь» певица получила Гран-при на конкурсе «Шлягер-1991». Самым популярным стал трек «Не плачь».
- После ухода из группы «Летний сад» Татьяна Буланова продолжила развивать музыкальную сольную карьеру. В 1997 году вышел альбом «Мое русское сердце», в котором прозвучала композиция «Ясный мой свет».
- В 1997 году певица получила почетную награду «Золотой граммофон» за песню «Мой ненаглядный». В 2004 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.
- В июне 2025 года Татьяну Буланову внесли в Книгу рекордов России за наибольшее количество дуэтов — их в карьере певицы насчитывается 114.
Семья и личная жизнь
- Первый муж (1991–2005) — Николай Николаевич Тагрин, музыкант, продюсер. От этого брака сын Александр (род. 1993). Александр имеет профессию барист.
- Второй муж (2005–2016) — Владислав Радимов, футболист и тренер. От этого брака сын Никита (род. 2007).
- Третий муж (с 2023 года) — Валерий Руднев, бизнесмен. Свадьба состоялась 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. После свадьбы в 2023 году певица сменила фамилию на Руднева.
Помимо официальных браков Татьяне приписывали несколько романов:
- 2014 — Александр Попов. В СМИ появилась информация о романе с молодым певцом Александром Поповым. Певица опровергла эти слухи и призналась, что всего лишь записала дуэтом с парнем песню.
- 2015 — Артем Анчуков. Булановой приписывали роман со звездой сериала «Улицы разбитых фонарей». Однако певица опровергла информацию.
- 2016 — Владимир Быстров. Поводом для слухов стал снимок, который Буланова сама опубликовала в своем микроблоге. На нем был бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров, друг ее бывшего мужа Владислава Радимова, появился с ней на даче.
- 2018 — Сергей Максимов. Буланову часто видели в компании 33-летнего Сергея, который выступал в травести-шоу, переодеваясь в певицу.
Дискография
В дискографии Татьяны Булановой насчитывается 27 студийных альбомов, девять сборников, один видеоальбом, пятьдесят один сингл и сорок четыре видеоклипа.
- 1990 — «25 гвоздик»
- 1991 — «Не плачь»
- 1991 — «Старшая сестра»
- 1992 — «Не плачь»
- 1993 — «Странная встреча»
- 1994 — «Измена»
- 1995 — «Стальная бабочка»
- 1996 — «Обратный билет»
- 1996 — «Мое русское сердце»
- 1997 — «Стерпится — слюбится»
- 1998 — «Женское сердце»
- 1999 — «Стая»
- 2000 — «Мой сон»
- 2000 — «Мой сон»
- 2001 — «День рождения»
- 2001 — «Золото любви»
- 2002 — «Красное на белом»
- 2002 — «Это игра»
- 2003 — «Любовь»
- 2004 — «Белая черемуха»
- 2005 — «Летела душа»
- 2007 — «Люблю и скучаю»
- 2010 — «Романсы»
- 2010 — «Ищу тебя»
- 2017 — «Это я»
- 2019 — «Белая черемуха»
- 2020 — «Единственный дом»
- 2023 — «Таня, дыши!»
- 2024 — «Камео»
- 2024 — «Припомним юность»
- 2025 — «Записная книжка»
- 2025 — «Для тебя»
Клипография
Некоторые клипы Татьяны Булановой
- 1991 — «Не плачь» (режиссер А. Базанов)
- 1992 — «Как жаль» (режиссер О. Гусев)
- 1993 — «Синее море» (режиссер Т. Буланова)
- 1994 — «Только ты» (режиссер В. Шевельков)
- 1994 — «Плачу» (режиссер С. Бархатова)
- 1996 — «Ясный мой свет» (режиссер В. Шевельков
- 1997 — «Мой ненаглядный» (режиссер В. Шевельков)
- 1997 — Коростель» (режиссер Б. Деденев)
- 1997 — «Вот и солнце село» (режиссер В. Шевельков)
- 1997 — «Стерпится-слюбится» (режиссер Б. Деденев)
- 1998 — «Ледяное сердце» (режиссер В. Шевельков)
- 1999 — «Ветер пел» (режиссер А. Солоха)
- 1999 — «Бумажный букет» (режиссер А. Солоха)
- 2000 — «Мой сон» (режиссер А. Игудин)
- 2000 — «Лето-зима» (режиссер А. Игудин)
- 2001 — Тебя люблю» (режиссер А. Игудин,)
- 2001 — «Золотая пора» (режиссер А. Игудин)
- 2001 — «Ты не люби его» (режиссер А. Игудин)
- 2002 — «Да это нет» (режиссер Т. Буланова)
- 2002 — «Просто ветер» (режиссер В. Удальцов)
- 2003 — «Позвони» (режиссер В. Хаттин)
- 2003 — «Любила только тебя» (режиссер В. Бондарюк)
- 2003 — «Вот такие дела» (режиссер А. Игудин)
- 2004 — «Белая черемуха» (режиссер А. Игудин)
- 2004 — «Ангел» (режиссер В. Хаттин)
- 2004 — «Осени в глаза» (режиссер А. Смирнов)
- 2005 — «Летела душа» (режиссер А. Смирнов)
Новые проекты и тенденции
В настоящее время Буланова развивает танцевальное направление в творчестве. Работает над новым альбомом в стиле диско, премьера которого планируется на 2025 год. В ее шоу важную роль играют профессиональные танцоры, что добавляет номерам динамики и современности.
Рекламные ролики
2013 — Компания «Ленремонт». Видеоролик с песней «Ленремонта» можно посмотреть на сайтах: Яндекс Видео, YouTube.
2013 — Торговый дом «ВИМОС». Видео с участием Татьяны Булановой доступно на странице торгового дома «ВИМОС» в ВКонтакте.
2024 — Клиника «Лонга Вита». Видео с Татьяной Булановой в рекламном ролике для клиники можно посмотреть на сайте Rutube.
Фильмография
Снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Любовь-морковь». Озвучивала: «Холодное сердце 2» (русский дубляж)
- 1996 — ф. концерт «Старые песни о главном 2». Таня, подруга Алены
- 1997 — ф. концерт «Старые песни о главном 3». Алла
- 1998 — с. «Улицы разбитых фонарей». Серии 32–33, «Дело № 1999»). Камео
- 1999 — с. «Улицы разбитых фонарей 2». Серия 13-я, «Отпуск для героев»). Камео
- 2000 — с. «Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон» (4-я серия). Камео, певица в кафе
- 2000 — ф. концерт — «Старые песни о главном. Постскриптум». Эдит Пиаф
- 2002 — с. «Осторожно, модерн! 2» . 66 серия. Камео
- 2007 — х.ф. «Любовь еще быть может». Ольга Николаевна, редактор
- 2009 — с. «Папины дочки». 133-я серия. Камео
- 2011 — с. «Новости». Камео.
- 2014 — х. ф. «Школьный стрелок». Мать главного героя Макса Цветкова
- 2016 — х. ф. «О чем молчат французы?» Камео.
- 2017 — к. ф. «ЕФ». Камео
- 2018 — с. «Никогда не говори „никогда“». 8 серий. Исполнение вокала
Телевидение
Участвовала в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. А также о Татьяне было сняты документальные фильмы и телепередачи
- 2013 — «„Частная история“: Певица Таня Буланова». «Москва 24»
- 2014 — «Татьяна Буланова. „Ясный мой свет“». «Первый канал»
- 2017 — «Татьяна Буланова. „Легенды музыки“». Телеканал «Звезда»
- 2019 — «Татьяна Буланова. „Не плачь!“». «Первый канал»
Государственные награды
- 2003 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
- 2004 — Звание «Заслуженный артист Российской Федерации»
- 2025 — Медаль «За труды в культуре