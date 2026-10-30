Значимость: советская и российская актриса, режиссер театра и кино, писательница, телеведущая.

В 1989 году стала заслуженной артисткой РСФСР. В 2000 году получила звание «Народная артистка РФ».

Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.





«ФОТО: АГНИ-КИНО»



Родилась 27 февраля 1957 года в Москве в простой рабочей семье. Училась в школе при Академии педагогических наук. С детства отличалась актерскими способностями, в четырнадцать лет была принята в студию юного актера при Центральном телевидении. В 1978 году окончила ГИТИС, обучалась на курсе В.П.Остальского. Ее сокурсниками были Виктор Сухоруков и Юрий Стоянов. С Юрием Стояновым некоторое время находилась в романтических отношениях.

Работала в Московском театре имени Ленинского комсомола, служила там актрисой с 1978 по 1985 год.

Затем служила в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой. Там Догилева работала с 1985 года по август 2012 года. Ушла по собственному желанию из-за низкой занятости в спектаклях.

В 1998 году дебютировала как режиссер, ее первым спектаклем стал «Лунный свет, медовый месяц».

Состоялась в роли телеведущей, когда с сентября 2006 года по июнь 2007 года вела дневное психологическое ток-шоу «Две правды» на НТВ.

Имеет квартиру в Москве в Трехпрудном переулке в районе Патриарших прудов.

Семья

Родители Догилевой имели рабочие специальности. И отец Анатолий Михайлович Догилев, и мать Анна Афанасьевна Догилева работали на мукомольном комбинате.

У Татьяны был старший брат Владимир, который родился раньше ее на пять лет. Брат был инвалидом с детства, умер в середине 1990-х годов.

Первый раз Догилева создала семью еще студенткой в 1978 году. С мужем Александром познакомилась на съемках фильма «Безбилетная пассажирка», где тот работал осветителем. Брак оказался очень краткосрочным и распался через три месяца.

Брак со вторым мужем Михаилом Анатольевичем Мишиным (род. 1947) продлился с 1986 по 2008 год. С Мишиным — советским и российским писателем-сатириком, актером, драматургом, переводчиком — Догилева познакомилась на съемках кинооперетты «Вольный ветер». В браке родился поздний ребенок, Догилева стала матерью в 37 лет.

Дочь — Екатерина Михайловна Ланн (Догилева) училась за рубежом. После окончания в 1994 году актерских курсов в Кембридже и в 2015 году Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке выбрала актерскую стезю. Замужем.

Карьера



В 1978 г. Татьяна Догилева окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В.Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС) с отличием. Обучалась в мастерской педагога Всеволода Остальского.

«ФОТО: ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

1978 год — по сей день

Съемки в фильмах:

Первая главная роль в фильме Ю.Победоносцева «Безбилетная пассажирка» (1978 г.)

Последняя роль на сегодняшний день — «Волшебный участок», Баба-яга.

1978–1985 гг. Актриса Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»). Спектакли:

«Жестокие игры»

«Иванов»

«Революционный этюд»

«Мои надежды»

1985–2012 гг. Актриса Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой.

Спектакли:

«Спортивные сцены 1981 года»

«Наш Декамерон»

«Шаткое равновесие»

С середины 1990-х гг. не выступала, хотя значилась в штате театра.

Принимала участие в антрепризных театральных постановках «Чествование» и «Госпиталь «Мулен Руж».

1989–1997 гг.

Озвучивание мультфильмов.

Телевидение:

1985–1986 гг. Ведущая «Утренней почты».

2006–2007 гг. Ведущая психологического ток-шоу «Две правды» (НТВ).

Участница телевизионных проектов:

«Последний герой» (2003, Первый канал)

«Танцы на льду» (2006, «Россия»).

Режиссерская театральная работа

В 1998 г. выступила в качестве театрального режиссера.

Спектакли:

«Лунный свет, медовый месяц» в антрепризе Михаила Козакова

«Частные жизни» в антрепризе Михаила Козакова

«Московские страсти» в «Дуэте»

«Не отрекаются, любя...» в «Дуэте»

«Дама ждет, кларнет играет» в «Дуэте»

«Падшие ангелы»

Режиссерская киноработа

Мелодрама «Лера» (2007) (удостоена премии на кинофестивале «Золотой феникс» в номинации «Дебют»).

Короткометражная лента «Горизонт» (2015) (автор сценария, продюсер и исполнительница главной роли).

Фильмография

Зритель узнал Татьяну Догилеву в 1978 году после выхода на экраны лирической комедии Юрия Победоносцева «Безбилетная пассажирка». Это была первая профессиональная кинороль актрисы: Догилева сыграла штукатура Нину Бабайцеву. Далее актриса получила заметную роль в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина (1982) — пловчихи из общества «Трудовые резервы» Светланы Поповой.

Затем была роль Марины в мелодраме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982). Заметной работой стала продавщица Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), а также медсестра Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987). Далее были съемки в драме Владимира Бортко «Афганский излом» (1991, СССР—Италия) — роль Кати. Потом Догилева сыграла Нюру Сущёву в сериале Александра Баранова «Участок» (2003). В 2021 году была роль Аллы Владимировны в комедийном сериале Александра Бойкова «Отпуск» (2021).

Последние роли на 2023 год: Бабаня («Юра Дворник») и Баба-яга («Волшебный участок»).

В общей сложности актриса исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах.

Награды

Обладательница призов:

Кинофестиваля «Кинотавр» (Сочи, Краснодарский край, 1992)

Фестиваля кино и театра «Амурская осень» (Благовещенск, 2005)

Кинофестиваля «Золотой феникс» (Смоленск, 2008)

Международного фестиваля актеров кино «Созвездие» (Орел, 2014)



Автор книг :

: «Жизнь и приключения Светы Хохряковой» (2010)

«Тогда, сейчас и кот Сережа» (2014)

Последние новости

В июле 2021 года была госпитализирована с диагнозом коронавирус. Позднее выписана.

На данный момент времени живет одна. Не склонна к общению, не посещает тусовки. Не увлекается пластической хирургией. По ее словам, «принимает себя какая есть». Получает надбавку к пенсии за звание народной артистки 30 тысяч рублей.





«ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО»

В 2022 году Догилева много снималась — ее можно увидеть в фильмах «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни», «Я на перемотке!» и »Гид и большие соблазны».

В 2023 году на экраны вышла картина «Волшебный участок», где Догилева выступила в роли Бабы-яги.

Популярные проекты с ее участием

Снималась в 2009 году в рекламе «Совкомбанка».

Сольные концерты/Мнение аудитории

Выступает с творческими вечерами. Рассказывает о себе, о литературе, о том, какие книги связаны с какими событиями в ее жизни, читает стихи класс