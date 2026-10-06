Тигран Кеосаян — известный российский режиссер, актер и телеведущий, чье имя прочно связано с кинематографом и медийным пространством России. Он родился 4 января 1966 года в Москве в творческой семье, что во многом предопределило его судьбу. Его отец — Эдмонд Кеосаян, легендарный советский кинорежиссер, автор культовой трилогии о «Неуловимых мстителях». Мать — актриса Лаура Геворкян. Она снималась в фильмах мужа. Таким образом, с самого детства Тигран был погружен в мир кино, что впоследствии повлияло на его профессиональный выбор.

Семья и личная жизнь

Тигран Кеосаян женат второй раз. Его первый брак с Аленой Хмельницкой, известной актрисой, продлился с 1993 по 2014 год. В этом браке родились две дочери — Александра (1993) и Ксения (2001). Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Второй женой Кеосаяна стала Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня». Их история любви началась необычно: Тигран впервые увидел Маргариту по телевизору в 2004 году, когда она, еще будучи репортером телеканала НТВ, освещала трагические события в Беслане. Позже он написал ей в поддержку, завязалась переписка, а затем и роман. Несмотря на то, что оба состояли в браке, они решили быть вместе. Как вспоминала Симоньян, на третьей встрече Кеосаян заявил: «У меня такое ощущение, что мы с тобой лет семь уже женаты». В этом союзе родились трое детей: Марьяна (2013), Баграт (2014) и Маро (2019). В начале 2024 года у Кеосаяна родился внук. Его дочь Александра от Алены Хмельницкой назвала сына Гаспаром. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Творческая биография

Тигран Кеосаян окончил режиссерский факультет ВГИКа. Впоследствии сам шутил, что вошел в историю как единственный потомок известного кинематографиста, который не смог сразу поступить во ВГИК. В первые годы после окончания вуза под маркой своего рекламного агентства активно занимался производством рекламы и видеоклипов. Наиболее известные его клиенты — Наталья Ветлицкая, Михаил Шуфутинский, Игорь Саруханов и Ирина Аллегрова.

Дебютом Кеосаяна в большом кино стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992), однако настоящую известность режиссеру принесли комедии. В 2000-х он снял несколько популярных фильмов, среди которых «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999) и «Ландыш серебристый» (2000). В его фильмографии — около 20 кинокартин. Премьера последнего на данный момент фильма — «Семь дней Петра Семеныча» — запланирована на октябрь 2025 года.

Помимо режиссуры, Кеосаян пробовал себя в качестве актера, сценариста и телеведущего. Ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (2007–2009) стало визитной карточкой телеканала «РЕН ТВ». «Международная пилорама» (в эфире с 2016 года) стала программой-долгожителем на телеканале НТВ.

Политические взгляды

Тигран Кеосаян, как и его супруга Маргарита Симоньян, придерживается консервативных взглядов и поддерживает политику российского руководства. В феврале 2022 года он был внесен в санкционные списки ЕС, а в марте 2022 года – попал под санкции Швейцарии, Великобритании и Австралии за позицию в отношении Украины. В своей телепередаче «Международная пилорама» Кеосаян неоднократно заявлял о принадлежности Крыма и Донбасса к России, а также представлял Украину как коррумпированное государство, удерживающееся на плаву благодаря помощи западных стран. Весной 2022 года телеведущий нелицеприятно высказался об отказе Казахстана проводить Парад Победы и был включен МИД республики в список лиц, въезд которых в страну нежелателен. Фото: Наталья Мущинкина

Семейные параллели

Отец Тиграна режиссер Эдмонд Кеосаян регулярно снимал в своих фильмах членов семьи. Сам Кеосаян-младший дебютировал в качестве актера в эпизодической роли в картине «Корона Российской Империи, Или снова неуловимые».

Сам Тигран пошел по тому же пути. Первая жена – актриса Алена Хмельницкая – снялась у него в фильмах «Президент и его внучка», «Ландыш Серебристый», «Заяц над бездной» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Вторая супруга – Маргарита Симоньян – «засветилась» в эпизодической роли в телесериале «Три товарища». Несмотря на то, по сути играть пришлось саму себя – тележурналиста – она осталась недовольна собой и решила больше не экспериментировать с актерской профессией.

Другая семейная параллель – связана с наследственными болезнями. У Тиграна Кеосаяна – слабое сердце, как и у отца. Эдмонд Кеосаян пережил первый обширный инфаркт в 47 лет. Тигран впервые госпитализировали в предынфарктном состоянии в возрасте 42 лет.

Болезнь и смерть

Первый инфаркт Тигран Кеосаян перенес в 2008 году, повторный – в 2010-м. Ему несколько раз проводили аортокоронарное шунтирование и поставили в общей сложности семь стентов.

В конце 2024 года режиссер снова почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой не вышел до сих пор. С января 2025 года стал реагировать на внешние раздражители – моргает при звуках голоса жены, пытается сжать руку.

Однако ночью 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян скончался. Об этом сообщила его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.