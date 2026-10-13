Семья

Тимати (настоящее имя Тимур Ильдарович Юнусов) родился 15 августа 1983 года в Москве в татарско-еврейской семье. Через несколько лет в семье родился еще один наследник, которого назвали Артем Ильдарович Юнусов (1987) — ди-джей, более известный как DJ Temniy.

Отец — Ильдар Вахитович Юнусов (1960), бизнесмен, имеет татарские корни, мать — Симона Яковлевна Юнусова (1959), в девичестве Черноморская, еврейка по национальности. Дед — Вахит Закирович Юнусов — родился в селе Исергапово, Татарстан. Работал учителем русского языка и литературы. В 1953 году поступил в Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. 35 лет проработал в Министерстве внешних экономических связей, а также в посольствах СССР.

Отец, Ильдар Вахитович пошел по стопам своего отца, он поступил в Институт стран Азии и Африки. По окончании учебы работал переводчиком в Торгово-промышленной палате, позднее стал руководить восточным сектором. Со временем перешел в бизнес. Мать Симона Яковлевна — блогер.

Прадед по материнской линии, Ипполит Сигизмундович Штокман (1886–1938) — профессор медицины, врач. Расстрелян в 1938 году. Дед по материнской линии, Яков Черноморский, дирижер и композитор.

Образование

Отличником в общеобразовательной школе Тимур Юнусов никогда не был, больше всего любил физкультуру и гуманитарные предметы. К точным наукам способностей не проявлял.

Мальчик четыре года учился в музыкальной школе по классу скрипки. Позже окончил клуб юных искусствоведов при Государственном музее имени А.С.Пушкина.

Тимати не получил высшего образования. Поступил в Высшую школу экономики, откуда после третьего курса ушел. Затем пробовал учиться в Штатах, но тоже бросил, решив, что не может совмещать учебу в университете и карьеру хип-хоп-исполнителя.

Воинскую службу не проходил: его признали непригодным из-за обилия татуировок на теле. Фото: Global Look Press

Карьера

В одном из интервью он рассказывал, что рос в обеспеченной семье, однако родители воспитывали его самостоятельным и независимым.

Так, будущий музыкант (тогда — Тимоти) в 1998 году создал группу VIP77. В начале нулевых начал работать бэк-MC у ныне покойного рэпера Децла. В 2004 году принял участие в музыкальном проекте «Фабрика звезд-4». После чего к нему пришла широкая известность. В эти годы группа VIP77 распалась, а через год появился коллектив «Банда». В состав новой группы вместе с Тимати вошли другие «фабриканты» — Доминик Джокер, Ратмир Шишков и Настя Кочеткова. После окончания проекта Тимати вместе с другими участниками «Фабрики» отправился на гастроли по России. После тура молодой рэпер открыл ночной клуб Black club.

В 2006 году выпустил дебютный сольный альбом Black Star. Созданный в 2006 году Юнусовым и партнерами музыкальный лейбл Black Star трансформировался в холдинг, объединяющий различные бизнесы: от продажи одежды и бургерных до барбершопов и тату-салонов. Покинул Black Star в 2020 году.

На ПМЭФ-2024 Тимати говорил о том, что отошел от музыки в собственном исполнении и сейчас занимается бизнесом и продюсированием.

Дискография

2006 Black Star

2009 The Boss

2012 — SWAGG

2013 — 13

2014 — Reload (только для Японии)

2016 «Олимп»

2020 «Транзит»

2021 «Шипы и розы»

Помимо студийных альбомов, певец выпустил 10 синглов с известными композициями, которые предвещали выход альбома. Фото: Лилия Шарловская

Клипы

Карьера исполнителя началась с 1998 года и насчитывает 27 музыкальных клипов. Вот самые известные из них.

2004 — «Плачут небеса». Сыграл героя, который переживает клиническую смерть и на время превращается в призрака.

2009 — «Когда ты рядом», дуэт с Алекса

2009 — Welcome to St. Tropez. При участии вокалистки Blue Marine

2011 — Welcome to St. Tropez. К синглу вышел фестивальный клип о приключениях Тимура Юнусова за границей.

2013 — GQ. Совместнсо с L'One и Сергеем Мазаевым

2014 — «Не сходи с ума». Единственная баллада певца

2016 — «Где ты, где я». Дуэт с Егором Кридом, по сюжету которого коллеги ссорятся из-за девушки, но в итоге побеждает дружба.

2019 — «Москва». Совместно с рэпера Guf. Музыкальный видеоклип позже был удален из открытых источников.

2020 — «El Problema». Высокобюджетный клип на коллаб-сингл Тимати и Morgenshtern'а (признан иноагентом в РФ) про деньги и тачки.

2020 — «Forever» Дуэт с Mario Winans

2021 — «Падаем вместе». Послесловие восьмого сезона шоу «Холостяк». Рэпер выступил главным героем.

2024 — «Понты»

Главные хиты Тимати

«В клубе» (С участием Dj Dlee)

«Forever» (С участием Mario Winans)

«Дерзкая»

«Баклажан» (С участием «Рекорд Оркестра»)

«Rolls Royce» (& Егор Крид)

«Не сходи с ума»

«Где ты, где я» (& Егор Крид)

«El Problema» (Morgenshtern (признан иноагентом в РФ), Тимати)

Награды

2003 — премия Night Life Awards Лучший клубный хит (VIP77 «Фиеста»)

2007 — премия Night Life Awards, World Fashion Awards (Лучший клубный персонаж года), — World Fashion Awards (Лучший R’n’B-исполнитель)

2008 — премия World Fashion Awards (Fashion R’n’B-проект), — MTV Russia Music Awards (Лучший клубный проект за клуб Black Star Club), — премия «Золотой граммофон» (Лауреат премии за трек DJ Smash «Я люблю тебя…»)

2009 — премия «Золотой граммофон» (Лауреат премии за трек с DJ Smash «Moscow Never Sleeps…»), — In Da Awards (Лучший альбом по версии Indarnb.ru)

2010 — премия Love Radio Awards (Лучший исполнитель по версии Love Radio) , премия «Муз-ТВ» (Лучший хип-хоп-проект)

Лучший альбом (The Boss) Лучшее видео (Love You), — Газета «Труд» (Самый красивый мужчина)

2011 — премия «Муз-ТВ» (Лучшее видео (I’m on You), — премия RU TV (Лучший хип-хоп-хит (Я буду ждать))

2013 — премии телеканала RU.TV («Лучший дуэт» вместе с Григорием Лепсом), — Золотой граммофон (Лауреат премии за трек «Лондон» с Григорием Лепсом)

2014 — звание «Заслуженный артист Чеченской Республики», — премия World Music Awards (Best Russian Artist, Best RnB Artist of Russia)

2016 —премия Муз-Тв (Лучшее Мужское Видео и Лучшая Песня), — премия RU.TV (Лучший RNB проект (с L’One и Сергей Мазаев — «GQ»)

2017 — премия RU TV («Лучший RNB проект») ,— премия «Муз-ТВ» («Лучший исполнитель»)

2021— премия «Муз-Тв» («Лучшее видео» с Morgenshtern (признан иноагентом в РФ). Фото: Global Look Press

Громкие скандалы

После череды скандалов рэпер в 2020 году записывает песню «Скандал», которая входит в альбом «Транзит».