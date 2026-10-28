Происхождение

Родилась в деревне Большое Масленниково (Ярославская область, Тутаевский район, Чёбаковское сельское поселение). Отец, Терешков Владимир Аксенович (1912–1940), работал трактористом в местном колхозе. В 1939 году был призван в армию, в танковые войска. Участвовал в Советско-финляндской войне 1939–1940 гг., погиб в бою.

Мать, Терешкова Елена Федоровна (до замужества — Круглова; 1913–1987), сначала трудилась в колхозе, затем на комбинате технических тканей «Красный Перекоп» (Ярославль).

И отец, и мать родились в Белоруссии: Владимир Аксенович — в деревне Выйлово (Белыничский район Могилевской области); Елена Федоровна — в деревне Еремеевщина (Дубровенский район Витебской области). Переселились в Ярославскую губернию вместе со своими родителями.

В браке родилось трое детей. Старшая сестра Валентины Терешковой, Людмила Владимировна Терешкова (родилась в 1934 году), работала ткачихой на комбинате «Красный Перекоп», инженером в Мосгоркоммунснабе, билетным кассиром на московском городском пассажирском транспорте.

Младший брат, Владимир Владимирович Терешков (1940–1995), трудился на киностудии Центра подготовки космонавтов, затем шофером в таксомоторном парке города Щелково (Московская область).

Детство и юность

Первые восемь лет жизни Валентины Терешковой прошли в родной деревне. «Дед Аксен умер рано, — рассказывала она в своих мемуарах, — бабушке Матрене Титовне колхоз помог перевезти из соседнего села и собрать отобранный у кулаков дом-пятистенку, просторный, с резными карнизами, ставнями и крыльцом, похожим на картинку из пушкинской сказки. Но жили мы в нем недолго: отец с моей мамой Еленой Федоровной, взятой замуж из дальней деревни, вскоре купили деревянный домишко поменьше, в нем и проходило мое детство».

Семья, подчеркивала Терешкова, была нерелигиозной, в особенности Матрена Титовна, бабушка по отцовской линии: «В деревне ее называли прогрессивной. И действительно она ни в бога, ни в черта не верила, никогда не божилась. В доме у нас не было ни церковных книг, ни икон, ни лампадок. Когда бабушка умирала, то просила, чтобы на могиле ее не ставили крест». Фото: Геннадий Черкасов

По словам Терешковой, бабушка была в семье непререкаемым авторитетом и сыграла очень большую роль в нравственном развитии Валентины: «Матрена Титовна была не просто бабушкой, а учителем жизни. Ведь это она научила моего папу, как надо любить Родину и не бояться отдать за нее жизнь. Бабушка многое мне дала, и я не покривлю душой, если назову ее в числе замечательных людей, выводивших меня на звездную дорогу».

Летом 1945 года семья переехала в Ярославль, поселились у бабушки по материнской линии, деревянный дом которой находился на окраине города, в поселке имени М.В.Фрунзе (ныне Красноперекопский район Ярославля). В сентябре 1945 года Валентина Терешкова пошла в первый класс начальной школы №10. Окончив начальную школу, продолжила обучение в средней женской школе №32.

Была старостой класса. В числе своих любимых школьных предметов Терешкова называет рисование, русский язык, историю и математику. «По математике я оказалась в числе первых и помогала своим подругам, — рассказывает Валентина Владимировна. — Довольно часто, собравшись у нас дома, мы допоздна решали задачи по алгебре и геометрии».

В детстве мечтала стать машинистом локомотива. После окончания в 1953 году седьмого класса хотела уехать в Ленинград учиться в железнодорожном училище. Но мать и старшая сестра настояли, чтобы она осталась в Ярославле и пошла работать. «Пришлось подчиниться, ибо я знала: в большую жизнь выходят из семьи, - пишет Терешкова. — Слезы навернулись на глаза, но обижаться было не на кого».

В июне 1954 года устроилась на Ярославский шинный завод. Работала браслетчицей в сборочном цехе. Одновременно училась в вечерней школе рабочей молодежи №10. Менее чем через год, в апреле 1955-го, перешла на комбинат «Красный Перекоп», где трудились мать и старшая сестра. Работала ровничницей в ленторовничном цехе фабрики №2.

В том же 1955 году, после окончания 9-го класса вечерней школы, поступила в Ярославский техникум легкой промышленности. Училась заочно. Завершила обучение в 1960 году, получив специальность техника-технолога по хлопкопрядению.

В январе 1957 году вступила в ВЛКСМ. Занималась организацией культурно-массовой работы в своем цехе. «Наши девушки с успехом выступали на вечерах в комбинатском клубе, — вспоминала Валентина Владимировна. — Выступала и я — в оркестре народных инструментов, играла на домре».

В 1960–1962 гг. — освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп». Избиралась членом пленумов горкома и обкома комсомола. С марта 1962 года член КПСС.

В отряде космонавтов

В 1959 году начала посещать занятия в Ярославском аэроклубе. Занималась парашютным спортом. Свой первый прыжок с парашютом, выполненный 21 мая 1959 года, называла впоследствии первым шагом путешествия, совершенного ею в космосе.

За время учебы в аэроклубе Терешкова выполнила более 90 прыжков. Всего же в общей сложности совершила 163 прыжка. В начале 1961 года ей был присвоен первый разряд по парашютному спорту. 19 июня 1963 года стала заслуженным мастером спорта СССР.

«Если после полета Юрия Гагарина у меня в голове бродили неясные мысли попытаться связать свою жизнь с изучением космоса, то теперь, когда оттуда, с подзвездных дорог, вернулся Герман Титов, во много раз преумноживший то, что уже было достигнуто, желание стать космонавтом захватило меня всю», — вспоминала Терешкова. В октябре 1961 года она отправила в Москву письмо с просьбой «зачислить в космонавты». Фото: Геннадий Черкасов

Ответом на письмо стал визит в Ярославский аэроклуб специалистов из Москвы. «Один из них, представитель ЦК ДОСААФ, вызвал меня на беседу, — пишет Терешкова. — Сначала я не поняла, что интересует собеседника. Но постепенно разговор прояснился, и все словно запело в душе: дождалась, дождалась, дождалась!»

В феврале 1962 года прошла стационарное медицинское обследование в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦВНИАГ). 3 марта 1962 года на состоявшемся в ЦВНИАГ заседании комиссии по отбору космонавток была рекомендована в космонавты-слушатели. Приказом главкома ВВС от 12 марта 1962 года была зачислена на должность слушателя-космонавта 2-го отряда Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС.

Была назначена старшей группы слушателей-женщин (всего в нее входили шесть девушек). С марта по ноябрь 1962 года проходила общекосмическую подготовку в ЦПК. 1 декабря 1962 года была переведена на должность космонавта 1-го отряда.

«Девичье подразделение» в отряде космонавтов являлось своего рода опытным, — рассказывала Терешкова. — Если в подготовке мужчин-космонавтов уже был приобретен некоторый опыт, проверенный практикой космических полетов, то работа с женщинами-космонавтами едва начиналась. Никто не знал, как поведет себя женский организм в космосе».

С января по май 1963 года проходила подготовку к полету на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полета в составе группы, в которую входили также Ирина Соловьева, Валентина Пономарева и Жанна Ёркина. 4 июня 1963 года решением государственной комиссии Терешкова была назначена командиром корабля. Ее дублером стала Ирина Соловьева.

16 июня 1963 года в 12.30 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-6», пилотируемый Валентиной Терешковой. Она стала первой в мире женщиной-космонавтом (шестым советским космонавтом и десятым в мире) и остается до настоящего времени единственной женщиной, совершившей космический полет в одиночку. На момент своего полета она была также самой молодой из людей, побывавших в космосе. Позывной во время полета — «Чайка».

На земной орбите, однако, Терешкова была не одна: в космосе одновременно, и довольно близко по космическим меркам от «Востока-6», находился корабль «Восток-5», который пилотировал