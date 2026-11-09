27 августа 2026 года исполняется 45 лет со дня трагической гибели одного из самых ярких и талантливых спортсменов в истории отечественного хоккея — Валерия Харламова. Эта дата ежегодно становится поводом для того, чтобы вспомнить не только спортивные достижения, но и человеческие качества этого игрока, который навсегда изменил представление о хоккейном мастерстве. Харламов и по сей день остается символом эпохи, эталоном спортивного мастерства и невероятной самоотдачи на льду.

Для миллионов болельщиков Валерий Харламов был не просто спортсменом, а настоящим кумиром, легендой. Выступая за ЦСКА и сборную СССР в 70-е годы прошлого столетия, он носил на хоккейном свитере номер 17, который стал таким же узнаваемым брендом, как имена великих музыкантов, поэтов или художников. Его стиль игры, сочетавший в себе невероятную скорость, филигранную технику и хоккейный интеллект, заставлял восхищаться даже самых строгих критиков и непримиримых соперников.

Полное имя: Валерий Борисович Харламов

Даты жизни: 14 января 1948 года — 27 августа 1981 года

Амплуа: Левый нападающий.

Клуб: ЦСКА (Москва), 1967–1981 гг.

Рост: 173 см (при относительно небольшом росте обладал феноменальной физической силой).

Звание: Заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Детство и семья: испанские корни и порок сердца

Валерий Харламов родился 14 января 1948 года в Москве. Его родители представляли собой удивительный союз разных культур и судеб. Отец, Борис Сергеевич, был простым и трудолюбивым слесарем-испытателем на московском заводе «Коммунар». Мать, Кармен Ориве-Абад, в семье ласково называемая Бегонией, имела испанские корни. Ребенком она была вывезена в СССР в конце 1930-х годов, спасаясь от ужасов Гражданской войны в Испании.

Эта семейная история во многом сформировала характер хоккеиста: от отца он унаследовал русскую стойкость и работоспособность, а от матери — южный темперамент, артистизм и невероятную эмоциональную отдачу. Сына, как вспоминал позже Борис Сергеевич Харламов, назвали в честь легендарного летчика Валерия Чкалова. У Валерия Харламова также была младшая сестра Татьяна.

В 1956 году испанцы, приехавшие в 1930-х годах в СССР, получили возможность вернуться на родину. Вместе с матерью и сестрой Валерий оказался в Испании. Несколько месяцев они прожили в Бильбао, где мальчик посещал школу.

В 1961 году Валерий Харламов перенес тяжелую ангину, которая дала осложнения. Врачи диагностировали у мальчика порок сердца и категорически запретили ему заниматься активными видами спорта, предрекая серьезные осложнения. Однако Валерий был просто одержим хоккеем. За короткий срок в СССР этот вид спорта стал самой популярной зимней игрой.

В 1962 году отец будущей звезды хоккея на свой страх и риск записал 14-летнего Валерия в хоккейную секцию. Сделал он это тайком от жены. В тот год набирали мальчишек 1949 года рождения. Из-за невысокого роста Валерия тренер посчитал, что мальчик подходит по возрасту. А когда история вскрылась, то Харламова отчислять не стали, так как он уже успел проявить себя и нравился тренерам. Фото: Игорь Уткин

Начало карьеры: школа ЦСКА и ссылка в Чебаркуль

Путь в большой спорт начался с поступления в хоккейную школу ЦСКА. Талант парня был очевиден. Главный тренер армейского клуба Анатолий Тарасов, известный своим жестким, но мудрым подходом к воспитанию молодежи, заметил в юном Харламове огромный потенциал, но также увидел и некоторую избалованность, свойственную одаренным личностям.

Он долго скептически оценивал его перспективы: рост всего 173 сантиметра даже по тогдашним меркам считался скромным. Чтобы закалить характер и научить игрока ценить место в основном составе, Тарасов принял волевое решение: отправить перспективного нападающего в «ссылку». Сезон 1967/1968 годов Валерий почти целиком провел в команде «Звезда» из небольшого уральского городка Чебаркуля. Это был суровый экзамен на прочность: бытовые трудности, жесткая игра против взрослых мужиков и необходимость доказывать свое право выходить на лед каждый день.



Харламов забросил 34 шайбы в 40 матчах за «Звезду» — феноменальный результат для юноши, которого формально отрядили набираться опыта. Этот опыт стал ключевым в его карьере. Вернувшись в ЦСКА, Харламов стал уже совершенно другим игроком: более зрелым, дисциплинированным и голодным до побед. Его дебют в основном составе ЦСКА состоялся до отъезда на Урал, 22 октября 1967 года в Новосибирске, но по-настоящему за армейский клуб он заиграл уже после возвращения из Чебаркуля. Первый гол за красно-синих был забит 23 апреля 1968 года в ворота «Крыльев Советов».

Тройка Михайлов — Петров — Харламов

Именно в ЦСКА его главный идейный вдохновитель и вождь Тарасов в 1968 году и сформировал самое знаменитое атакующее звено в истории мирового хоккея — тройку Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов. Это было не просто сочетание трех индивидуально-сильных игроков, а единый, слаженный механизм, где каждый идеально дополнял другого.

Михайлов был непревзойденным снайпером и мастером игры на пятаке, Петров выступал в роли гениального плеймейкера и дирижера атак, а Харламов был неутомимым мотором этого звена. Его стиль игры заключался в феноменальной обводке, взрывной скорости и умении видеть развитие ситуации на льду на несколько ходов вперед. Он мастерски играл на партнеров, создавая моменты из ничего, но при необходимости мог и сам поразить ворота соперника.

Отношения с Анатолием Тарасовым были сложными, но продуктивными. Этот наставник всегда требовал от своих игроков максимальной самоотдачи и постоянно подталкивал Харламова к развитию, иногда используя жесткие методы. В ответ хоккеист платил тренеру безграничным уважением и выдающимися результатами на льду, забивая решающие шайбы в самых важных матчах.

Суперсерия-1972 и мировое признание

Настоящий триумф и мировая слава пришли к советскому хоккеисту Харламову после знаменитой Суперсерии-1972 между сборной СССР и профессионалами НХЛ. Первый матч в Монреале стал шоком для канадской прессы и болельщиков. Валерий, получивший от западных журналистов прозвище «Русская ракета», показал хоккей, которого в Северной Америке никогда не видели. Его скорость и техника заставляли звезд НХЛ выглядеть неповоротливыми и неуклюжими. Стартовый поединок в Мекке хоккея, монреальском «Форуме», завершился разгромной победой советской команды – 7:3, а сам Валерий забросил две шайбы.

Однако серия запомнилась не только триумфом Харламова, но и трагическим эпизодом. В шестом матче серии в Москве звезда «Филадельфии Флайерз» Бобби Кларк нанес Харламову жестокий рубящий удар клюшкой по лодыжке. Несмотря на адскую боль и рекомендации врачей покинуть лед, Валерий вернулся в игру. Он не мог полноценно отталкиваться, но продолжал играть, превозмогая боль, что вызвало огромное уважение даже у соперников. Всего в играх с профессионалами НХЛ 17-й номер советской сборной набрал 8 очков: три гола и пять передач, и, именно эта серия навсегда закрепила за ним статус глобальной суперзвезды. Фото: Игорь Уткин

Титулы и статистика

За свою карьеру Валерий Харламов получил множество титулов и трофеев. Он дважды становился олимпийским чемпионом (1972 год в Саппоро и 1976 год в Инсбруке), а также завоевал серебро на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. На его счету восемь золотых медалей первенств планеты: в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978 и 1979 годах.

Он одиннадцать раз выигрывал