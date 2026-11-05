Советский и российский вокалист, мегазвезда, легенда российской поп-музыки, композитор, поэт, кино и теле-артист, член жюри российских музыкальных конкурсов и теле-конкурсов.
Народный артист России, (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола, многократный обладатель российских музыкальных премий.
В прессе назван «культурным кодом страны». На протяжении 50-летней звездной карьеры оставался кумиром миллионов женщин советского и постсоветского времени.
Включён в Большую Российскую Энциклопедию.
География гастролей: СССР, в дальнейшем Россия, страны СНГ и постсоветского пространства. Все страны Европы. США, Израиль, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, ОАЭ, другие страны Востока и Азии.
Значимость
Леонтьев — родоначальник шоу-программ в СССР. И, соответственно, в России. Первым превратил песни советской эстрады в фантастическое действо, полное перевоплощений, света, невероятных декораций, работы сложной техники, обеспечивающей ему возможность летать, ходить по высоким мостам и обрушиваться вниз, мчаться по хайвеям, мгновенно исчезать с глаз зрителей и появляться буквально ниоткуда. Он первым начал ставить песни как спектакли, сценически проигрывая их, сопровождая исполнение работой балета. Довел свои идеи до уровня мирового шоу.
«Жанр таков, где все должно светиться, вертеться, удивлять и поражать, и никому это никогда не надоедает, если в центре находится яркий артист, который всем этим владеет, крутит и зажигает», — определял Леонтьев в интервью «МК» своё творческое кредо.
На протяжении всей профессиональной концертной деятельности — 50 лет с лишним без перерыва — имел невероятную популярность. Гастрольный график насчитывал более 150 концертов в год, которые всегда проходили с аншлагами. В начале карьеры давал в день по два-три сольных концерта. Выпустил более 30 концертных альбомов, которые расходились миллионными тиражами.
В 1988 году первым из эстрадных артистов спел и сыграл музыкальный спектакль — рок-оперу «Джордано», причём исполнил сразу три главные роли: Джордана, Шута и Сатаны. На переодевание уходило 40 секунд.
В 1991 году первым из советских исполнителей получил премию World Music Awards как лучший исполнитель, лидер по продажам звуконосителей в СССР: более 25 миллионов за один год.
Целую ночь пел в Монте-Карло, в зале, где вручают World Music Awards.
Выступал в Калифорнии в Dolby Theatre, где вручают «Оскар».
Первый из российских исполнителей записал в 1997 году с композитором Ю.Чернавским в США альбомы «По дороге в Голливуд» и «Санта-Барбара». Тогда же в Голливуде был снят клип «По дороге в Голливуд», полностью сделанный американцами.
Имеет признание в США. Американские продюсеры дали ему прозвище «Мистер Sold Out» и «Forever the best!” за многолетние аншлаговые гастроли.
На студии А&M Records в Голливуде, которую в 1917 году основал Чарли Чаплин, и где писал свои американские альбомы Валерий Леонтьев, до сих пор висит его — единственного из российских и советских исполнителей — портрет в числе наиболее значимых артистов, которые работали на студии (Стинг, Бекр Бакарак и другие американские звёзды) .
В России критики назвали его голосом и секс-символом эпохи, лидером сексуальной революции в СССР.
Первым вынес на сцену культ тела, первым использовал сценические костюмы, обнажающие руки, ноги, грудь. Сам создавал свои сценические костюмы и образы. Его фирменные костюмы из сетки сегодня повторяют Леди Гага, Дженнифер Лопес, Рианна и другие звезды. Первым ввёл моду на татуировки.
В СССР и России получил прозвище «Вечный Казанова» и «Тот, кто дарит любовь».
Первый и единственный из советских и российских артистов делал на концертах «стэйдж-дайвинг» — и даже не прыгал со сцены в объятия публики, как делают порой мировые звезды рока, а падал спиной со сцены на поднятые вверх руки поклонников. «Я всегда знал, что меня поймают», — говорил в интервью «МК».
Годы активности
1972 — 2024
2024 год – н.в. (частные выступления)
Певческий голос
тенор и баритон
Жанры: диско, эстрада, данс-поп, поп-рок, рок, электропоп, техно, элементы рэпа.
Коллективы
ВИА «Эхо»
Танцевальный коллектив «Опасные связи»
Лейблы
«Мелодия» (1980—1991), SBI Records (1994), APEX Records (1995—1996), Dana Music (1997—1998), «Студия Валерия Леонтьева» (1999—2008), «Монолит» (2009—2017).
Биография
Дата рождения 19 марта 1949 года.
Родился в селе Усть-Уса в Коми. «Отец шел за оленями, мать шла за отцом, и где-то там по дороге родился я», — рассказывал он «МК». Детство провёл в селе Верхние Матигоры Холмогорского района Архангельской области. Самые яркие и ранние воспоминания детства — северное сияния. «Я помню, каким неземным становилось небо». (Интервью «МК»).
В 1961 году семья переехала в Юрьевец Ивановской области.
Образование
- Обучался в средней общеобразовательной школе № 1 город Юрьевец (с 5 класса, 1961 г.)
- Поступал в Муромский радиотехнический техникум, не прошел (1964 г)
- Закончил среднюю общеобразовательную школу № 1 город Юрьевец (1966 год)
- Выбрал для дальнейшего образования Дальневосточный университет, но не хватило денег на проезд до места учебы (1966).
- Подал документы в ГИТИС и забрал их, постеснявшись волжского акцента, приобретенного за время жизни в Юрьевце и осознания собственной провинциальности.
Вернувшись в Юрьевец, работал тесёмщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике. Затем переехал к родителям в Анапу — работал подсобным рабочим на стройке. Переехал в Воркуту, где работал лаборантом в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений.
- Поступил в филиал Ленинградского горного института в Воркуте (1986 год), который не окончил.
- Обучение в «Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова» в Москве по классу вокала, курс певца Георгия Виноградова (1972 г) в качестве награды за победу в региональном конкурсе «Песня-72» (с песней «Карнавал на Севере») в Сыктывкаре.
- Закончил заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской (теперь — Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств). (1987 году) Специальность – режиссер массовых представлений.
Семья
- Отец Яков Степанович Леонтьев (ум. в 1979), происходил и поморов уроженец Архангельской области. Ветеринар-оленевод.
- Мать Екатерина Ивановна Леонтьева (в девичестве — Клюць) (1906—1996) — украинка, родом из Екатеринославской губернии, село Петро-Михайловка, сегодня Запорожская обл, Украина. Помогала мужу в работе, потом была домохозяйкой.
- Сестра Майя Яковлевна Рудая (Леонтьева — 1930−2005) — работала в Анапе директором магазина. Была замужем за Георгием Георгиевичем Рудым (с 1950).
Музыкальная карьера
Выступал со школы, много принимал участия в самодеятельности.
В 1966 году стал солистом в xope ветеранов труда в г. Юрьевце, Ивановской области.
Переехав в Воркуту, постоянно участвовал в художественной самодеятельности. В 1969 году в составе коллектива художественной самодеятельности строителей ДК Шахтёров играл роль в оперетте Ю. Милютина «Цирк зажигает огни».
Профессиональная деятельность с 1972 года. «Я никогда не забуду свое первое выступление в статусе профессионала,