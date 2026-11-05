Советский и российский вокалист, мегазвезда, легенда российской поп-музыки, композитор, поэт, кино и теле-артист, член жюри российских музыкальных конкурсов и теле-конкурсов.

Народный артист России, (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола, многократный обладатель российских музыкальных премий.

В прессе назван «культурным кодом страны». На протяжении 50-летней звездной карьеры оставался кумиром миллионов женщин советского и постсоветского времени.

Включён в Большую Российскую Энциклопедию.

География гастролей: СССР, в дальнейшем Россия, страны СНГ и постсоветского пространства. Все страны Европы. США, Израиль, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, ОАЭ, другие страны Востока и Азии.

Значимость

Леонтьев — родоначальник шоу-программ в СССР. И, соответственно, в России. Первым превратил песни советской эстрады в фантастическое действо, полное перевоплощений, света, невероятных декораций, работы сложной техники, обеспечивающей ему возможность летать, ходить по высоким мостам и обрушиваться вниз, мчаться по хайвеям, мгновенно исчезать с глаз зрителей и появляться буквально ниоткуда. Он первым начал ставить песни как спектакли, сценически проигрывая их, сопровождая исполнение работой балета. Довел свои идеи до уровня мирового шоу. Фото: Ольга Пономарёва

«Жанр таков, где все должно светиться, вертеться, удивлять и поражать, и никому это никогда не надоедает, если в центре находится яркий артист, который всем этим владеет, крутит и зажигает», — определял Леонтьев в интервью «МК» своё творческое кредо.

На протяжении всей профессиональной концертной деятельности — 50 лет с лишним без перерыва — имел невероятную популярность. Гастрольный график насчитывал более 150 концертов в год, которые всегда проходили с аншлагами. В начале карьеры давал в день по два-три сольных концерта. Выпустил более 30 концертных альбомов, которые расходились миллионными тиражами.

В 1988 году первым из эстрадных артистов спел и сыграл музыкальный спектакль — рок-оперу «Джордано», причём исполнил сразу три главные роли: Джордана, Шута и Сатаны. На переодевание уходило 40 секунд.

В 1991 году первым из советских исполнителей получил премию World Music Awards как лучший исполнитель, лидер по продажам звуконосителей в СССР: более 25 миллионов за один год.

Целую ночь пел в Монте-Карло, в зале, где вручают World Music Awards.

Выступал в Калифорнии в Dolby Theatre, где вручают «Оскар».

Первый из российских исполнителей записал в 1997 году с композитором Ю.Чернавским в США альбомы «По дороге в Голливуд» и «Санта-Барбара». Тогда же в Голливуде был снят клип «По дороге в Голливуд», полностью сделанный американцами.

Имеет признание в США. Американские продюсеры дали ему прозвище «Мистер Sold Out» и «Forever the best!” за многолетние аншлаговые гастроли.

На студии А&M Records в Голливуде, которую в 1917 году основал Чарли Чаплин, и где писал свои американские альбомы Валерий Леонтьев, до сих пор висит его — единственного из российских и советских исполнителей — портрет в числе наиболее значимых артистов, которые работали на студии (Стинг, Бекр Бакарак и другие американские звёзды) .

В России критики назвали его голосом и секс-символом эпохи, лидером сексуальной революции в СССР.

Первым вынес на сцену культ тела, первым использовал сценические костюмы, обнажающие руки, ноги, грудь. Сам создавал свои сценические костюмы и образы. Его фирменные костюмы из сетки сегодня повторяют Леди Гага, Дженнифер Лопес, Рианна и другие звезды. Первым ввёл моду на татуировки.

В СССР и России получил прозвище «Вечный Казанова» и «Тот, кто дарит любовь».

Первый и единственный из советских и российских артистов делал на концертах «стэйдж-дайвинг» — и даже не прыгал со сцены в объятия публики, как делают порой мировые звезды рока, а падал спиной со сцены на поднятые вверх руки поклонников. «Я всегда знал, что меня поймают», — говорил в интервью «МК».

Годы активности

1972 — 2024

2024 год – н.в. (частные выступления)

Певческий голос

тенор и баритон

Жанры: диско, эстрада, данс-поп, поп-рок, рок, электропоп, техно, элементы рэпа.

Коллективы

ВИА «Эхо»

Танцевальный коллектив «Опасные связи»

Лейблы

«Мелодия» (1980—1991), SBI Records (1994), APEX Records (1995—1996), Dana Music (1997—1998), «Студия Валерия Леонтьева» (1999—2008), «Монолит» (2009—2017). Фото: Ольга Пономарёва

Биография

Дата рождения 19 марта 1949 года.

Родился в селе Усть-Уса в Коми. «Отец шел за оленями, мать шла за отцом, и где-то там по дороге родился я», — рассказывал он «МК». Детство провёл в селе Верхние Матигоры Холмогорского района Архангельской области. Самые яркие и ранние воспоминания детства — северное сияния. «Я помню, каким неземным становилось небо». (Интервью «МК»).

В 1961 году семья переехала в Юрьевец Ивановской области.

Образование

Обучался в средней общеобразовательной школе № 1 город Юрьевец (с 5 класса, 1961 г.)

Поступал в Муромский радиотехнический техникум, не прошел (1964 г)

Закончил среднюю общеобразовательную школу № 1 город Юрьевец (1966 год)

Выбрал для дальнейшего образования Дальневосточный университет, но не хватило денег на проезд до места учебы (1966).

Подал документы в ГИТИС и забрал их, постеснявшись волжского акцента, приобретенного за время жизни в Юрьевце и осознания собственной провинциальности.

Вернувшись в Юрьевец, работал тесёмщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике. Затем переехал к родителям в Анапу — работал подсобным рабочим на стройке. Переехал в Воркуту, где работал лаборантом в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений.

Поступил в филиал Ленинградского горного института в Воркуте (1986 год), который не окончил.

Обучение в «Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова» в Москве по классу вокала, курс певца Георгия Виноградова (1972 г) в качестве награды за победу в региональном конкурсе «Песня-72» (с песней «Карнавал на Севере») в Сыктывкаре.

Закончил заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской (теперь — Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств). (1987 году) Специальность – режиссер массовых представлений.

Семья

Отец Яков Степанович Леонтьев (ум. в 1979), происходил и поморов уроженец Архангельской области. Ветеринар-оленевод.

Мать Екатерина Ивановна Леонтьева (в девичестве — Клюць) (1906—1996) — украинка, родом из Екатеринославской губернии, село Петро-Михайловка, сегодня Запорожская обл, Украина. Помогала мужу в работе, потом была домохозяйкой.

Сестра Майя Яковлевна Рудая (Леонтьева — 1930−2005) — работала в Анапе директором магазина. Была замужем за Георгием Георгиевичем Рудым (с 1950).

Музыкальная карьера

Выступал со школы, много принимал участия в самодеятельности.

В 1966 году стал солистом в xope ветеранов труда в г. Юрьевце, Ивановской области.

Переехав в Воркуту, постоянно участвовал в художественной самодеятельности. В 1969 году в составе коллектива художественной самодеятельности строителей ДК Шахтёров играл роль в оперетте Ю. Милютина «Цирк зажигает огни».

Профессиональная деятельность с 1972 года. «Я никогда не забуду свое первое выступление в статусе профессионала,