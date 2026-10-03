Три года в больничной палате, годы на костылях, смерть сына, громкий роман с актрисой Ириной Линдт и тяжелая болезнь в последние месяцы жизни — судьба Валерия Золотухина была не менее драматичной, чем фильмы, в которых он снимался. Однако миллионы зрителей запомнили его прежде всего человеком, который умел радоваться жизни и дарить эту радость другим.

Валерий Золотухин — актер, чья судьба могла сложиться совсем иначе. В детстве он несколько лет был прикован к постели из-за тяжелой болезни и мог навсегда остаться инвалидом. Но именно в это время у него появилась мечта — стать артистом.

Он прошел путь от алтайского села Быстрый Исток до сцены Театра на Таганке, где стал одним из ключевых актеров легендарной труппы Юрия Любимова и коллегой Владимира Высоцкого.

В кино Золотухин прославился благодаря роли в фильме «Бумбараш», а позже вновь оказался на пике популярности в «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и «Мастере и Маргарите».

Его жизнь была наполнена не только творческими успехами, но и тяжелыми испытаниями — семейными трагедиями, потерями и тяжелой болезнью. Несмотря на это, он до конца оставался человеком сцены.

Валерий Золотухин умер 30 марта 2013 года. Ему было 71 год.

Краткая справка

Полное имя: Валерий Сергеевич Золотухин

Дата рождения: 21 июня 1941 года

Место рождения: село Быстрый Исток, Алтайский край

Дата смерти: 30 марта 2013 года

Возраст на момент смерти: 71 год

Знак зодиака: Близнецы

Профессия: актер театра и кино, писатель, педагог, общественный деятель

Звание: Народный артист РСФСР

Дети: Денис, Сергей, Иван Фото: ru.wikipedia.org

Детство и семья

Валерий Золотухин родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. Через несколько часов после его появления на свет началась Великая Отечественная война. Военное и послевоенное время оставило глубокий след в судьбе будущего артиста.

Его отец Сергей Илларионович прошел фронт, был несколько раз ранен, а после возвращения домой возглавил колхоз. Мать Матрена Федосеевна работала на почте. Кроме Валерия, в семье росли еще трое детей — Владимир, Иван и Антонина.

Годы детства были непростыми. Позже Золотухин вспоминал, что голод был постоянным спутником сельских ребят. Однако главным испытанием стала тяжелая болезнь.

В раннем возрасте мальчик выпал из окна второго этажа детского сада. Сначала травма не вызвала серьезных опасений, но спустя время врачи диагностировали туберкулез коленного сустава. Валерия отправили в санаторий в Чемале, где он провел почти три года.

Фактически с 1948 по 1951 год ребенок был прикован к постели. После возвращения домой он еще долго передвигался на костылях и отказался от них лишь в старших классах школы.

Эти испытания не сломили его. Напротив, именно тогда появилась мечта стать актером. Валерий участвовал в сельской самодеятельности, выступал на концертах и представлял себя на большой сцене.

Школьные годы и образование

Важную роль в судьбе Золотухина сыграл учитель Владимир Фомин. Он поддерживал творческие увлечения подростка, помогал развивать литературные способности и стал для него настоящим наставником.

После окончания школы Валерий решил поступать в Москву. По воспоминаниям артиста, отец продал корову, чтобы купить сыну костюм для вступительных экзаменов.

Мечта сбылась. Золотухин с первой попытки поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. В 1963 году он окончил институт и начал профессиональную актерскую карьеру.

Театр на Таганке и путь к славе

Сначала молодой актер работал в Театре имени Моссовета, однако уже в 1964 году оказался в Театре на Таганке. Именно здесь раскрылся его талант. Золотухин быстро стал одним из ведущих артистов труппы Юрия Любимова.

Среди самых известных театральных работ актера:

Ванг в спектакле «Добрый человек из Сезуана»;

Грушницкий в «Герое нашего времени»;

Федор Кузькин в спектакле «Живой»;

Альцест в «Мизантропе»;

Фауст и Мефистофель в различных постановках театра.

Золотухин участвовал и в легендарных поэтических спектаклях Таганки — «Павшие и живые», «Послушайте!», «Владимир Высоцкий».

В июле 2011 года после ухода Юрия Любимова коллектив попросил Валерия Сергеевича возглавить театр. Он занял должности директора и художественного руководителя, стараясь сохранить традиции знаменитой сцены.

Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий

Одной из самых известных страниц биографии актера стала его дружба с Владимиром Высоцким.

Они много лет работали вместе в Театре на Таганке. Их отношения нельзя назвать безоблачными: между двумя яркими личностями случались споры и творческие разногласия. Однако взаимное уважение сохранялось всегда.

После смерти Высоцкого Золотухин стал одним из хранителей памяти о нем. Позже он выпустил книгу «Секрет Высоцкого. Мы часто пели "Баньку" вместе», основанную на воспоминаниях и дневниковых записях.

Лучшие фильмы

Кинодебют артиста состоялся в 1965 году в фильме «Пакет».

Настоящую популярность ему принесла роль милиционера Сережкина в картинах:

«Хозяин тайги»;

«Пропажа свидетеля»;

«Предварительное расследование».

Но всенародную любовь Золотухин получил после выхода музыкального фильма «Бумбараш» в 1971 году.

Образ веселого и неунывающего героя сделал его одним из самых узнаваемых актеров страны.

Среди других известных работ:

«Единственная»;

«Берега»;

«Царевич Проша»;

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»;

«Маленькие трагедии»;

«О тех, кого помню и люблю».

В начале 2000-х актер пережил новую волну популярности. Молодые зрители увидели его в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также в сериале «Мастер и Маргарита», где он сыграл Никанора Босого.

Последней работой артиста стала роль Явтуха в фильме «Вий 3D», который вышел уже после его смерти.

Как «Бумбараш» сделал Золотухина звездой

Хотя фильмография Валерия Золотухина насчитывает десятки ролей, именно музыкальный фильм «Бумбараш» сделал его всенародным любимцем.

Картина вышла на экраны в 1971 году и практически сразу стала одним из самых популярных фильмов своего времени. История простого солдата, вернувшегося домой в годы Гражданской войны, покорила зрителей искренностью, юмором и трогательной атмосферой.

Образ Бумбараша оказался удивительно близок самому Золотухину. Его герой не обладал богатырской силой или героической внешностью, но подкупал открытостью, добротой и умением не терять надежду даже в самых сложных обстоятельствах.

Многие песни из фильма быстро ушли в народ, а самого актера еще долгие годы называли Бумбарашем. Даже когда за его плечами были десятки новых ролей, зрители продолжали ассоциировать Золотухина именно с этим персонажем.

По словам коллег, артист по-разному относился к такой популярности. С одной стороны, он понимал, что именно «Бумбараш» принес ему всенародную любовь. С другой — ему хотелось, чтобы зрители видели в нем не только героя одного фильма, но и серьезного театрального актера. Тем не менее именно роль Бумбараша навсегда вошла в золотой фонд отечественного кино и стала визитной карточкой Валерия Золотухина.

Литературная деятельность

Помимо актерской профессии Золотухин серьезно занимался литературой.

Он написал книги:

«На Исток-речушку, к детству моему»;

«Печаль и смех моих крылечек»;

«Дребезги»;

«На плахе "Таганки"»;

«Секрет Высоцкого»;

«Таганский домовой».

Многие произведения были основаны на его дневниках, которые он вел на протяжении десятилетий.

Общественная деятельность

Золотухин активно участвовал в благотворительных проектах.

Главным делом последних лет жизни он считал восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы в родном селе Быстрый Исток. На реализацию проекта ушло около двенадцати лет.

Артист лично занимался сбором средств и финансировал строительство.

За вклад в восстановление православной святыни он был удостоен церковных наград.

Политическая деятельность

В 1995 году актер участвовал в выборах в Государственную думу по списку Партии самоуправления трудящихся.

В 2007 году его избрали депутатом Госдумы от партии «Справ