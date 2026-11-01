Утром 15 августа 1990 года на пустом шоссе под Тукумсом столкнулись рейсовый автобус и «Москвич». За рулем легковой машины был Виктор Цой. Это было 36 лет назад. Он прожил 28 лет — меньше, чем прошло с тех пор, и это не мешает его песням оставаться в ротации у людей, родившихся через десятилетия после его гибели.

Биография Цоя укладывается в короткий отрезок и почти лишена того, из чего обычно складываются истории рок-звёзд. Сын учителя физкультуры и инженера, отчисленный из художественного училища, резчик по дереву, кочегар котельной «Камчатка» — он топил ее углем уже после того, как «Кино» собирало залы. Он почти не давал развернутых интервью, не выступал с трибун и не объяснял свои тексты. Восемь альбомов, главная роль в «Игле», финальный выход в «Ассе» — и десять лет между первыми песнями и последним концертом в Лужниках.

Рассказываем, как из ленинградского подростка, снимавшего аккорды с чужих пластинок, получился человек, чье имя до сих пор пишут на стенах.

Полное имя: Виктор Робертович Цой

Дата рождения: 21 июня 1962 года

Место рождения: Ленинград, СССР

Дата смерти: 15 августа 1990 года

Возраст: 28 лет

Род занятий: музыкант, певец, автор песен, актёр

Группа: «Кино»

Самые известные песни: «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен!», «Восьмиклассница», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Последний герой» и др.

Происхождение: корейское по отцовской линии, русское по материнской

Рост: около 184 см

Ранние годы, семья, образование

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Он был единственным ребёнком в семье инженера Роберта Максимовича Цоя и преподавателя физкультуры Валентины Васильевны (девичья фамилия — Гусева).

Дед будущего музыканта, Максим Максимович Цой (Цой Сын Дюн), этнический кореец, до войны работал учителем начальных классов школы №8 во Владивостоке. В 1936 году он женился на Ким Хе Ден, артистке хора радиовещания Приморского облрадиокомитета. В 1937 году семья была депортирована в город Кзыл-Орду Казахской ССР.

Дед по материнской линии, Василий Филимонович Гусев работал кузнецом, пережил блокаду Ленинграда.

Детство Виктора прошло в родном городе. Семья жила в «генеральском доме» на углу Московского проспекта и Бассейной улицы. Будущий музыкант учился в близлежащей школе на улице Фрунзе, там же работала его мать.

С детства Виктор занимался рисованием, увлекался музыкой и восточными единоборствами. Он был поклонником Брюса Ли, чей образ стал для подростка поводом для подражания. Считается, что первые аккорды на гитаре Виктору показал отец, когда мальчик учился в 5 или 6 классе.

По другой распространённой версии, это сделал Максим Пашков — с ним Цой познакомился в художественной школе, которую он посещал в подростковом возрасте. Пашков увлек его рок-н-роллом, давая слушать песни «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Вместе они создали группу «Палата № 6». В то время Цой освоил бас-гитару.

После восьмого класса, в 1977 году, Виктор Цой поступил на оформительское отделение Ленинградского художественного училища имени В. А. Серова, однако проучился там около года: в 1978 году его отчислили за неуспеваемость. Позднее в СПТУ-61 он получил специальность резчика по дереву.

Именно эта профессия позже неожиданно вошла в его публичную биографию. В начале 1980-х годов Цой появился на телевидении не как известный рок-музыкант, а как молодой человек, занимающийся художественной обработкой дерева.

Во многих биографических источниках указывается, что в 1973 году родители Цоя развелись, а примерно через год вновь вступили в брак. Фото: Александр Астафьев

Начало музыкальной карьеры и появление «Кино»

Музыкальный путь Виктора Цоя начался в ленинградской рок-среде в конце 1970-х годов. В этот период он познакомился с музыкантами, которые впоследствии сыграли важную роль в создании «Кино».

В то время Цой пересекался с ленинградской панк-сценой и выступал на концертах группы «Автоматические удовлетворители» Андрея Панова. В частности, биографические материалы указывают на его выступление с коллективом в Москве в 1980 году, а 21 марта 1981 года — на его сценический дебют в кафе «Трюм» в качестве бас-гитариста «Автоматических удовлетворителей».

В начале 1980-х Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским создал группу «Гарин и гиперболоиды». Коллектив вошел в состав Ленинградского рок-клуба. В 1982 году группа сменила название на «Кино».

Как менялся состав «Кино»

После первых выступлений и записей состав группы постепенно менялся. Важную роль в истории «Кино» сыграли Юрий Каспарян, Александр Титов, позднее — Игорь Тихомиров и Георгий Гурьянов.

Именно с появлением постоянного сильного состава сформировалось то звучание «Кино», которое стало известно широкой аудитории во второй половине 1980-х годов.

Алексей Рыбин и Виктор Цой

Рыбин был одним из наиболее близких музыкальных соратников Цоя на раннем этапе. Вместе они выступали, репетировали и работали над песнями.

Их творческие отношения постепенно становились сложнее. Цой хотел развивать собственную группу и собственный музыкальный материал, тогда как Рыбин имел свое представление о дальнейшем направлении творчества коллектива.

В результате Рыбин ушел из «Кино». После этого состав группы продолжал меняться, а Цой становился все более очевидным ее лидером.

Юрий Каспарян и новое звучание «Кино»

Одним из важнейших событий ранней истории группы стало появление Юрия Каспаряна. Он стал гитаристом «Кино» и в дальнейшем превратился в одного из главных соавторов музыкального звучания группы.

Если ранние записи «Кино» были преимущественно акустическими, то с появлением нового участника музыка постепенно стала более плотной и электрической. Цой оставался главным автором песен, а Каспарян создавал гитарную основу многих композиций.

Именно их творческий союз оказался особенно важен для формирования того «Кино», которое стало известно широкой публике.

«Кино» и ленинградский рок

Группа развивалась в среде Ленинградского рок-клуба, где в то время выступали «Алиса», «ДДТ», «Зоопарк» и другие коллективы.

Группа накапливала концертный опыт, записывала новые песни и приобретала собственную аудиторию.

Перелом произошел в середине 1980-х годов. Песни Цоя вышли за пределы рок-клубной среды, а участие музыканта в съемках фильмов сделало его известным уже далеко за пределами ленинградской рок-сцены.

Расцвет группы «Кино»

В последние дни мая 1986 года «Кино» впервые сыграла песню «Перемен!» — на IV фестивале Ленинградского рок-клуба в ДК «Невский». На том же фестивале прозвучали премьеры «Спокойной ночи», «Дальше действовать будем мы», «Попробуй спеть вместе со мной» и «Закрой за мной дверь, я ухожу».

В зале сидел Сергей Соловьев, искавший музыканта для «Ассы». Услышав «Перемен», режиссёр договорился с Цоем, чтобы до выхода фильма песня не исполнялась. Первую студийную версию записали на «Мосфильме» в 1987 году для саундтрека. Широкая публика услышала её только на премьерных показах в марте-апреле 1988 года.

На тот момент «Кино» уже была на пике популярности — после выхода в январе 1988 года студийного альбома «Группа крови». Он вывел группу из клубного формата на большие площадки: осенью 1988-го — два подряд аншлага в ленинградском СКК, концерты в Новокузнецке, Новосибирске, «Лужники» в Москве.

На рубеже 1988–1989 годов группа работала в московской студии Валерия Леонтьева: там