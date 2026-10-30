Детство

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в подмосковном Орехово-Зуеве. Мать — Клавдия Сухорукова, отец Иван Сухоруков, были рабочими на ткацкой фабрике. Виктор был первенцем в семье: после него появились на свет брат Александр и сестра Галина. Семья жила в огромном казарменном бараке вместе с десятками других семей. В три года Виктор переболел скарлатиной.

С детства он мечтал стать актером и занимался танцами.

Образование

В школе Сухоруков учился хорошо, особую любовь питал к русской литературе. После окончания восьми классов Сухоруков подал документы в цирковое училище, но его не взяли из-за отсутствия полного среднего образования. В конце концов он окончил вечернюю школу, пошел работать на фабрику и отслужил срочную службу в армии, проходя ее на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В 1974 году Виктор Сухоруков поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского.

Личная жизнь

Виктор Сухоруков не рассказывает подробности о своей личной жизни. Известно, что он никогда не был женат и не имеет детей. При этом он рассказывал, что в 1980-е годы сделал предложение одной женщине, однако она не восприняла серьезно его намерения, после чего он перестал думать о создании семьи и смирился с одиночеством, сосредоточившись на своей актерской карьере. Также он помогал своей сестре Галине с воспитанием сына Ивана. ФОТО: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Награды

Виктор Сухоруков является обладателем следующих наград и званий:

заслуженный артист Российской Федерации (2002)

премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за лучшую мужскую роль (2003)

премия «Ника» за лучшую мужскую роль (2004)

премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за лучшую мужскую роль второго плана (2006)

почетный гражданин города Орехово-Зуево (2006)

премия «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана (2007)

премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана (2007)

премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана (2011)

Орден Дружбы (2011)

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (2014)

Орден Почета (2019)

актерская премия «Фигаро» имени Андрея Миронова (2020).

Театральная карьера

Снялся в следующих театральных постановках:

В Ленинградском театре комедии (1978–1983):

«Характеры» Василия Шукшина

«Теркин на том свете» Александра Твардовского

«Мельница счастья» Виктора Мережко

В Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (1987–1993)

«Женитьба Белугина» Александра Островского

«Как вам это понравится!» Уильяма Шекспира

«Стойкий оловянный солдатик» Сергея Баневича

В Ленинградском театре «На Литейном» (1994–1995)

«Кремлевские куранты, или Приезжайте к нам лет эдак через…» Аркадия Тигая

В Театре Комедии имени Н.П.Акимова (1995–2000)

«Клавир для начинающих карьеру» Салтыкова-Щедрина

«Влюбленные» Карло Гольдони

«Деревенская жена» Уильяма Уичерли

В других театрах:

«Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери (Театральное агентство «БОГИС», 2000)

«Игроки» Николая Гоголя, Театральное товарищество 814 (2002)

«Царство отца и Сына» по Алексею Толстому (Театр имени Моссовета, 2010)

«Р.Р.Р.» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» (2010)

«Тартюф» по Мольеру (Театр на Малой Бронной, 2011)

«Улыбнись нам, Господи» по Григорию Кановичу (Театр имени Вахтангова, 2014)

«Римская комедия», Дион, по Леониду Зорину (Театр имени Моссовета, 2014)

«Старший сын» Александра Вампилова (Театр эстрады, 2017).

ФОТО: komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фильмография

Снимался во множестве фильмов и сериалов, среди которых стоит отметить:

«Бакенбарды» (1989)

«Комедия строгого режима» (1992)

«Тьма» (1992)

«Год Собаки» (1995)

«Городок» (1995–1998)

«Операция «С Новым годом!» (1996)

«Брат» (1997)

«Улицы разбитых фонарей» (1997–1998)

«Про уродов и людей» (1998)

«Улицы разбитых фонарей 2» (1998–1999)

«Брат 2» (2000)

«Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» (2000)

«Старые песни о главном. Постскриптум» (2000)

«Дальнобойщики» (2000–2001)

«Сказ про Федота-стрельца» (2002)

«Шукшинские рассказы» (2002)

«Антикиллер» (2002)

«Русский спецназ» (2002)

«Золотой век» (2003)

«Бедный, бедный Павел» (2003)

«Звезда эпохи» (2005)

«Сатисфакция» (2005)

«Жмурки» (2005)

«Пушкин. Последняя дуэль» (2006)

«Остров» (2006)

«Агитбригада «Бей врага!» (2007)

«Пассажирка» (2008)

«Кошечка» (2008)

«Гамлет. XXI век» (2009)

«Фурцева» (2011)

«Weekend» (2013)

«Седьмая руна» (2014)

«Орлеан» (2015)

«Рай» (2016)

«Физрук» (2017)

«Годунов» (2018)

«Звезды» (2018)

«100янов шоу» (2019-2020)

«Грозный» (2020)

«Чемпион мира» (2021)

«Своя война» (2022)

«Мир! Дружба! Жвачка!» (2023)

«Микулай» (2024)

«Последний богатырь. Наследие» (2024)

Озвучивание

Виктор Сухоруков озвучил следующие фильмы и мультфильмы:

«Операция «С Новым годом!» (1996)

«Хрусталев, машину!» (1998)

«Приключения в Изумрудном городе» (1999)

«Карлик Нос» (2003)

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» (2008)

«Иван Царевич и Серый Волк» (2011)

«Суворов: Великое путешествие» (2022)

Участие в видеоклипах

«Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации» (саундтрек к фильму «Брат 2», 2000).

Политические взгляды

Виктор Сухоруков поддерживает президента России Владимира Путина и специальную операцию на территории Украины, начатую в 2022 году. В сентябре 2022 года он объяснил свою позицию тем, что если армия и гражданская власть решили начать СВО, значит, в тот момент возникла жизненная необходимость. В январе 2023 года он попал под санкции Украины, в ответ на это шутливо заметил, что он не знает, кто такой Зеленский и «в глаза его не видел». Также Сухоруков назвал президента России Владимира Путина сильнейшей личностью и в 2024 году стал его доверенным лицом на президентских выборах.

ФИО: Сухоруков Виктор Иванович

Знак зодиака: Скорпион

Рост: 170 см

Вес: 73 кг

Дата рождения: 10 ноября 1951 года