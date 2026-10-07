На 76-м году жизни 11 мая 2026 года в Москве скончался Владимир Кириллович Молчанов. Причиной смерти советского и российского журналиста, теле- и радиоведущего стали осложнения, вызванные долгой и тяжёлой болезнью. Он был широко известен как автор и ведущий программы «До и после полуночи».

Семья

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в творческой семье. Отец — Кирилл Молчанов, композитор и автор музыки к известным произведениям. Мать — Марина Пастухова-Дмитриева, актриса театра и кино. Крёстная — Ольга Книппер вдова Антона Чехова. Фото: Михаил Ковалев

Детство

В молодости Владимир Молчанов уделял много внимания теннису, где смог достичь высоких результатов. Его спортивные достижения включают титул чемпиона СССР в юношеском парном разряде, а также победы в составе юношеской сборной Москвы на Спартакиаде.

Помимо спорта, он задумывался о работе в кино и театре, успешно пройдя отбор в Школу-студию МХАТ. Тем не менее, от актёрской карьеры он в конечном итоге отказался. На этот выбор значительное влияние оказала его старшая сестра Анна Дмитриева — известная теннисистка, многократная чемпионка СССР, а впоследствии спортивный комментатор. Сам Молчанов впоследствии подчёркивал, что вплоть до совершеннолетия очень многое в его жизни определялось воспитанием, полученным от сестры.

Образование

В 1967 году Владимир поступил на филологический факультет МГУ, отказавшись от актёрской карьеры. В период учёбы он сосредоточился на изучении нидерландского языка и литературы. В 1973 году была защищена его дипломная работа, посвящённая анализу романов голландского автора Луи Купейруса.

Начало карьеры

После окончания филологического факультета МГУ в 1973 году, где он специализировался на нидерландском языке, Молчанов начал работать в Агентстве печати «Новости» (АПН). В западноевропейской редакции АПН, где он оставался до 1986 года, его профессиональный путь включал должности редактора, собственного корреспондента в Нидерландах, а также переводчика-синхрониста для официальных советских делегаций. В период начала 1980-х годов журналистская деятельность Молчанова была

сосредоточена на расследованиях преступлений нацистского режима. Его работа привела к разоблачению тридцати военных преступников, что стало основой для книги «Возмездие должно свершиться», опубликованной в 1981 году.

Это произведение было отмечено литературной премией Максима Горького, которую Молчанов получил как лучший молодой автор.

Телевизионная карьера

Телевизионная карьера Владимира Молчанова началась в 1987 году, когда его пригласил на работу первый заместитель председателя Гостелерадио Леонид Кравченко. В редакции программы «Время» он занял должность комментатора международного отдела, а спустя два года стал политическим обозревателем.

В марте того же года в эфир вышла передача «Вы где-то с ними уже встречались», позже переименованная в «До и после полуночи». Её создали на базе редакции «Времени», а ведущим стал Молчанов. Ежемесячно до 1991 года программа шла в прямом эфире, представляя зрителям видеоклипы (многие из которых демонстрировались впервые), интервью, репортажи и сюжеты о жизни в России. Фото: Владимир Чистяков

До 1991 года Молчанов совмещал работу в трёх проектах: главной информационной программе «Время», авторской передаче «До и после полуночи» и утреннем шоу «90 минут»/«120 минут». Он оказался в числе первых журналистов страны, которые наравне с дикторами вели ключевые новостные выпуски.

С Гостелерадио он расстался после 1991 года. В конце 1990-х, с 1999 по 2000 год, Молчанов выполнял функции художественного руководителя информационного тележурнала «Панорама». В дальнейшем он вёл программы «И дольше века…» (2000–2002) и «Частная жизнь» (2003–2007, в паре с Ликой Кремер).

Поздний этап его карьеры связан со спортивным телевидением. В 2012 и 2014 годах на канале «Спорт плюс» («НТВ-Плюс») он был соведущим передач «Английский завтрак» (с Георгием Черданцевым и Василием Соловьёвым) и «Олимпийский канал» из Сочи (с Иоландой Чен). На телевидении Владимир Молчанов работал вплоть до 2014 года.

Документальное кино

За свою творческую карьеру Молчанов создал примерно двадцать документальных картин. В 2006 году за работу «Мелодия рижского гетто» он был признан «Человеком года» по версии еврейских общин. Следующей значимой работой стал фильм «Испанское рондо. 70 лет спустя» (2007), рассказывающий об испанских семьях, нашедших убежище в СССР от фашистского режима, и о современных реалиях, где в Испании проживают тысячи российских сирот. Ещё одной ключевой вехой является картина «Записки из мёртвого дома» 1998 года, которая принесла автору (в соавторстве с С. Урсуляком) премию «ТЭФИ» как лучший телевизионный документальный фильм или сериал.

Преподавательская деятельность

Мастерскую на факультете журналистики МИТРО (Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино») вёл Молчанов, начиная с 2014 года.

Награды и премии

● В начале 1980-х годов молодому автору была присуждена Литературная премия Максима Горького за книгу очерков «Возмездие должно свершиться».

● В 1998 году он стал победителем ТЭФИ в категории «Телевизионный документальный фильм или сериал» за работу «Записки из мёртвого дома», созданную совместно с С. Урсуляком.

● В 2001 году ТЭФИ отметил его победу в номинации «Интервьюер» за программу «И дольше века…».

● Премия Союза журналистов России «Золотое перо России» была получена в 2002 году.

● Тогда же были присуждены призы международных

● фестивалей документального кино.

● В 2006 году Федерация еврейских общин России наградила его премией «Человек года» за фильм «Мелодия рижского гетто».

● В 2007 году он получил премию «Радиомания» как лучший радиоведущий за программу «Рандеву с дилетантом» на «Радио Орфей».

● Орден Почёта был вручен в 2011 году за значительный вклад в развитие отечественного телерадиовещания и долголетнюю плодотворную работу согласно указу Президента РФ №1492 от 16 ноября 2011 года.

● Медаль «Защитнику свободной России» была получена в 1993 году за активную защиту конституционного строя по указу Президента РФ №365 от 18 марта.

● В 2024 году была присвоена премия имени Анатолия Лысенко в номинации «За достижения».

Личная жизнь

Единственной супругой Владимира Молчанова была Консуэло Сегура (1949–2022), журналистка, литературовед и режиссёр кубинского происхождения. Их брак, заключённый в 1969 году, продлился более пяти десятилетий.

Пара познакомилась в стенах МГУ: она была студенткой испанского отделения, а он изучал голландский язык. Своё предложение Молчанов сделал в крайне драматичных обстоятельствах — в экспедиции, когда их лодка стала тонуть в реке Ока. Испугавшись, что это может быть последняя возможность, он попросил Консуэло выйти за него замуж, и та дала согласие.

Первое время после свадьбы молодожёны проживали у бабушки Консуэло. На протяжении всего совместного пути она активно помогала мужу в реализации его проектов, выступая в роли соавтора и редактора.

В этом браке родилась дочь Анна. Также у Владимира Молчанова есть внук Дмитрий (род. 2004), который продолжил семейную традицию, построив карьеру в журналистике на телеканале «Культура».

Консуэло Сегура ушла из жизни в конце 2022 года. Сам Владимир Молчанов пережил её на четыре года.

В марте 2026 года он похоронил единственную дочь Анну – ее