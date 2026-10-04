Происхождение

Родился в Париже. Отец, Владимир Александрович Познер (1908–1975), появился на свет в Санкт-Петербурге, в еврейской семье. В 1922 году вместе с семьей покинул Советскую Россию. Работал в киноиндустрии. В зарубежный период своей жизни трудился на различных должностях в кинокомпаниях Paramount Pictures (США), Pathé (Франция), Metro-Goldwyn-Mayer (США).

Во время Второй мировой войны некоторое время занимал пост руководителя советского сектора отдела кино Министерства обороны США. Однако у Владимира Александровича Познера была и иная, неафишируемая им сторона жизни. Согласно рассекреченным материалам американской контрразведки, американские власти подозревали его в том, что он был агентом советской разведки.

Сын, Владимир Познер-младший, подтверждает эту информацию: «Спустя много лет я сообразил — а потом и получил доказательства того, что отец сотрудничал с советской разведкой. Он не был кадровым офицером, не получал никаких денег, но как многие другие, в том числе весьма известные и высокопоставленные люди, сотрудничал по идеологическим мотивам».

После переезда в СССР Владимир Познер работал «Совэкспортфильме», на киностудии «Мосфильм», в Главном управлении по производству фильмов Министерства культуры СССР. Последнее место работы и должность — директор Экспериментальной творческой киностудии (в 1968 году она была присоединена к «Мосфильму»).

Мать, Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен (1910–1985), родилась во Франции, в городе Аркашоне. «Мама была полной противоположностью отца, — вспоминает Владимир Познер. — Она была настоящей француженкой, причем происхождением из высокой буржуазии». Работала монтажером в кинокомпании Paramount Pictures, после переезда в СССР — на иновещании, во французской редакции «Московского радио».

У пары родилось двое детей. Младший брат Владимира Владимировича Познера, Павел Владимирович Познер (1945–2016), был ученым-востоковедом, специалистом по истории Вьетнама, доктором исторических наук. Много лет проработал в Институте востоковедения РАН. Занимался также бизнесом. В 2004 году открыл вместе с братом в Москве ресторан «Жеральдин», названный в честь матери. Работал в нем директором. Фото: РИА Новости

Детство и юность, образование

Детские годы прошли во Франции и США: семья неоднократно меняла страну пребывания. Через три месяца после рождения Владимира, летом 1934 года, мать уехала с ним в Америку, в Нью-Йорк. Весной 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, они вернулись во Францию, где работал отец, возглавлявший в то время технический отдел европейского филиала кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer.

Через год семья оказалась на территории, оккупированной немцами. Осенью 1940 года Познерам удалось бежать из Франции. В конце того же года семья вновь обосновалась в Нью-Йорке. Следующие пять лет своей жизни, с 1941 по 1946 год, Владимир Познер называет в своих мемуарах «счастливыми».

Жизнь семьи в это время была лишена каких-либо материальных и бытовых проблем. Отец, занимавший достаточно высокую должность в кинокорпорации Metro-Goldwyn-Mayer, «зарабатывал двадцать пять тысяч долларов в год, что сегодня составляло бы около трехсот тысяч, — вспоминает Владимир Познер. — У нас была изумительная квартира, а лично у меня, сопливого юнца, имелась не только собственная спальня, но и отдельная комната для игр, и своя отдельная ванная комната».

Владимир Познер посещал частную начальную школу «Сити энд Кантри», в которой, по его словам, «обучались дети весьма обеспеченных, но либеральных родителей». Окончив ее, поступил в престижную государственную Stuyvesant High School, среднюю школу имени Стайвесанта. Но закончил получение среднего образования уже на другом континенте: в декабре 1948 году Познеры покидают США.

Незадолго до этого отец потерял работу: руководство кинокомпании потребовало от него отказаться от советского гражданства, на что он ответил категорическим отказом. «Мы уехали из Америки потому, что больше не могли там жить, — объясняет Владимир Познер. — У отца не было ни работы, ни будущего в Америке, он тревожился о том, что ждет его жену, детей... Несомненно, решение моих родителей напрямую было связано с изменением общественного климата в Америке, с началом антикоммунистической истерии».

Вначале семья намеревалась вернуться во Францию, однако французские власти отказали отцу в визе. Запасным вариантом эмиграции была Мексика, куда в те годы перебирались многие американские «левые» и куда после неудачи с Францией решили переехать и Познеры.

«И вдруг, словно гром среди ясного неба, он получил предложение от советского правительства: работать в организации «Совэкспортфильм» в составе Советской военной администрации в Германии (СВАГ) с конкретной задачей — восстановление немецкой киноиндустрии в советской зоне оккупации, — пишет Владимир Познер. — Обрадовавшись, отец тут же согласился». Фото: Global Look Press

В Восточной Германии, в советском секторе Берлина, Познеры прожили четыре года. Здесь Владимир Познер окончил школу. Аттестат зрелости он получил в вечерней школе для советских офицеров, старшин и сержантов. В конце 1952 года семья переезжает в Москву. Первое время, около полутора лет, Познеры жили в гостинице «Метрополь», после чего получили отдельную двухкомнатную квартиру.

В 1953 году Владимир Познер поступил на биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Свой выбор он с одной стороны объясняет увлечением теорией условных рефлексов ученого-физиолога Ивана Павлова, с другой — недостаточным на тот момент знанием русского языка: «Конечно, меня больше интересовала литература, филология, но я понимал, что мне не написать сочинение на филфак, а на биофаке сочинение — все-таки не главное».

Набрав на вступительных экзаменах проходной бал, он к своему удивлению не обнаружил себя в списке принятых: «Я в совершенно расстроенных чувствах ухожу, и какая-то добрая тетка меня догоняет: «Я вам ничего не говорила, но вы прошли, конечно, просто у вас фамилия плохая и биография ни к черту не годится».

Но в итоге Владимир Познер все-таки стал студентом: «Папа все-таки добился, чтобы меня зачислили в университет. Потом он утверждал, будто вопрос решился в ЦК. Ни в каком не ЦК, конечно, а в ГБ... Но все это произошло не быстро. Когда я появился в университете, была уже середина октября».

Во время учебы познакомился и подружился с Николаем Дроздовым, будущим ведущим телепрограммы «В мире животных», учившимся сначала на том же курсе (затем Николай Николаевич перевелся на географический факультет). На втором курсе Владимир Познер был отчислен за неуспеваемость. «У меня был роман с женщиной, которая была старше меня лет, наверное, на пятнадцать, — вспоминает он. — Я все забросил, был дикий скандал, и папа выгнал меня из дома».

Вскоре, правда, благодаря хлопотам отца он был восстановлен на факультете. В 1958 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека». Однако доучивался, по собственному признанию, безо всякого желания: «К концу третьего курса стало ясно, что я никакой не ученый и наукой заниматься не буду».

Карьера в СМИ

После окончания университета зарабатывал на жизнь научными переводами — с английского и на английский. В 1959 году устроился литературным секретарем к поэту, драматургу и переводчику Самуилу Маршаку. В октябре 1961 г. поступил на работу в АПН.

«В какой-то момент я понял, что быть переводчиком не хочу, — расска