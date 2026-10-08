Владимир Пресняков-старший — выдающийся советский и российский музыкант, композитор, аранжировщик, мастер саксофона. Участник ансамбля «Самоцветы», а также отец Владимира Преснякова-младшего.

Семья

Пётр Михайлович и Мария Семёновна Пресняковы — родители Владимира Петровича Преснякова.

Мать композитора была музыкантом-любителем и умела играть на нескольких инструментах, а отец был кадровым военным и увлекался игрой на кларнете.

Детство

Родился 26 марта 1946 года в городе Ходоров (Львовская область). Вскоре после рождения ребёнка семья перебралась в Свердловск.

В юности Владимир Пресняков демонстрировал исключительную память — ему удавалось сразу же запомнить услышанную по радио мелодию и верно записать её нотами.

В десятилетнем возрасте родители направили его в школу военно-музыкальных воспитанников, где он приступил к изучению кларнета. По признанию самого музыканта, большое влияние на формирование его творческой личности оказал просмотр картины «Серенада Солнечной долины» — после этого фильма он полюбил джаз и взялся за саксофон. Фото: Лилия Шарловская

Образование

В 1957 году Пресняков поступает в Свердловскую военную школу музыкантских воспитанников, где осваивает игру на кларнете.

В 1963 году переводится в Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского. Здесь Пресняков приобретает любовь к саксофону. Научить его играть этому инструменту помог один из музыкантов оркестра Олега Лундстрема, переехавший жить в Свердловск; именно он преподносит Владимиру первый саксофон. В ученической среде занятия саксофоном считались нежелательными, поэтому Пресняков занимается им тайно.

Начало карьеры

В возрасте 13 лет юноша создал свой первый оркестр и самостоятельно разработал партитуры к написанным им произведениям.

В 15 лет Пресняков сочинил номер для биг-бэнда, продемонстрировав его дирижёру оркестра, Л.Утёсову — Владимире Старостину. Тот пригласил его выступить с оркестром и исполнить соло на саксофоне.

Творчество

На заре 1970-х годов Владимир Пресняков-старший возглавлял один из первых советских профессиональных рок-коллективов — «НОРОК», позднее переименованный в «О чём поют гитары». В 1975 году ансамбль прекратил своё существование.

В том же году Юрий Маликов пригласил Преснякова и его супругу в столицу, где они присоединились к перезапущенному составу группы «Самоцветы». В этот период он создал ряд хитов, вошедших в золотой фонд эстрадной музыки: «Лето, лето, лето», «Дрессировщик», «Салют», «Али-Баба», «Ты скажи», «Бумажный кораблик», «Рассвет — закат» и другие композиции.

С 1987 года Пресняков-старший сотрудничает со своим сыном — эстрадным певцом Владимиром Пресняковым-младшим, исполняя на саксофоне в рамках сольных выступлений последнего.

В 1989 году он сочинил музыку к рок-опере «Улица» (слова — Валерий Сауткин, постановка — Сергей Лисовский), которая демонстрировалась на малой арене спортивного комплекса «Лужники».

В 1990-е и 2000-е годы Пресняков-старший представил публике несколько сольных джазовых и лирических альбомов, собравшихся в циклы инструментальной музыки.

Личная жизнь

Члены семьи Пресняковых:

Жена — Елена Петровна Преснякова (по рождению — Кобзева), вокалистка ансамбля «Самоцветы». Знакомство пары произошло в 1965 году, когда Пресняков возглавлял эстрадную труппу при Свердловской филармонии.

Сын — Владимир Владимирович Пресняков, исполнитель эстрадной музыки (родился 29 марта 1968 года).

Внуки — Никита Владимирович Пресняков (р. 21 мая 1991), Артемий Владимирович Пресняков (р. 5 июня 2015) и Иван Владимирович Пресняков (р. 22 октября 2020). Фото: Лилия Шарловская

Награды

Среди наград Владимира Преснякова-старшего:

Орден Почёта — 20 декабря 2024 года, учреждён Указом Президента РФ №1089 «за значительный вклад в развитие культурной и художественной жизни страны, а также за длительную творческую работу».

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — присвоено 9 апреля 1996 года по решению Правительства РФ за выдающиеся достижения в сфере искусства.

Звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» — получено 27 мая 2007 года за весомый вклад в развитие отечественного культурного и художественного направления.

Почётная грамота Президента РФ — вручена 11 марта 2020 года в знак признания заслуг перед отечественной культурой и искусством, а также за продолжительную и результативную творческую деятельность.

Хобби

Некоторые хобби Владимира Преснякова-старшего:

Коллекционирование музыкальных записей. Его фонотека насчитывает более 4000 компакт-дисков, в основном джазовой музыки.

Коллекционирование часов. Музыкант хранит в доме большие коллекции, например, самые дорогие часы — Urwerk, которые ему подарил друг на день рождения.

Игра в футбол. Пресняков-старший — болельщик московского «Спартака», играет за команду звёзд российского шоу-бизнеса «Артист».

Игра на бильярде. Музыкант мастерски играет на этом инструменте и имеет титул Чемпиона России.

Увлечение автомобилями. Любимой автомобильной маркой Преснякова-старшего является немецкий «Фольксваген», поэтому он возглавляет Клуб любителей Volkswagen.

Политические взгляды

В 2022 году Владимир Пресняков-старший отметил положительные стороны ухода русской культурной составляющей за пределами России, который стал следствием специальной военной операции на Донбассе, направленной на его защиту. По его мнению, ограничения, введённые в странах Запада, не способны изолировать российских исполнителей.

В 2023 году музыкант выразил тревогу в связи с событиями на территории Украины и одобрил меры, принимаемые российским Министерством обороны. Он высказался о необходимости постоянной поддержки родины.

ФИО: Пресняков Владимир Петрович

Знак зодиака: Овен

Рост: 187 см

Вес: 80 кг

Дата рождения: 26 марта 1946 года