Происхождение

Родился в Москве. Отец, Рудольф Наумович Соловьев, окончил историко-филологический факультет Московского педагогического государственного института имени В.И.Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет), преподавал политэкономию и ряд других предметов в различных учебных заведениях Москвы. Изначально Рудольф Соловьев носил фамилию Виницковский, сменил ее в 1962 году, взяв фамилию своей матери.

Мать, Инна Соломоновна Соловьева (урожденная Шапиро; родилась в 1943 году), искусствовед. Окончила тот же вуз, что и отец (родители познакомились во время учебы). Долгие годы трудилась в музее-панораме «Бородинская битва»: работала экскурсоводом, занимала пост заместителя директора. Автор и ведущая программ на радиостанциях «Вести FM» и «Серебряный дождь», посвященных истории искусства.

Родители находятся в разводе. «Мама с папой разошлись, когда мне было лет шесть, но при этом сохранили прекрасные отношения, и я никогда не страдал от того, что они в разводе, — рассказывает телеведущий. — Папа принимал активное участие в моем воспитании».

Детство и юность, образование

Вырос в Москве. Учился в спецшколе №27 с углубленным изучением английского языка. Окончил школу в 1980 году. «Учился Володя абсолютно самостоятельно, — вспоминает мать. — Отличником не был, двоечником тоже. Просто были предметы, которые любил и не любил. Обожал литературу и историю. Уже тогда мог часами спорить, отстаивая свою точку зрения».

Во время учебы в школе увлекся карате. «Я пошел в карате не потому, что меня кто-то пытался побить, — объяснял Владимир Соловьев. — В боевых искусствах меня привлекали в первую очередь философская и духовная составляющие. Я начал заниматься лет в четырнадцать в пионерском лагере. Там у нас был физрук, который под страшным секретом показывал какие-то приемчики и проводил тренировки».

После окончания школы поступил на физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет МИСИС). В студенческие годы познакомился с Владиславом Сурковым, будущим государственным деятелем, и с Михаилом Фридманом, будущим создателем «Альфа-Групп», учившимися в том же вузе. Окончил институт в 1986 году с красным дипломом, получил специальность инженера-металлурга.

Затем поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР (ИМЭМО АН СССР). В 1989 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. Тема диссертационной работы: «Основные тенденции производства новых материалов и факторы эффективности их использования в промышленности США и Японии». Фото: Наталия Губернаторова

Начало трудовой деятельности

По словам самого Соловьева, зарабатывать деньги он начал во время учебы в вузе: «Первый опыт обогащения не путем варварского использования собственной грубой силы в стройотрядах и на овощных базах мне преподали в МИСИСе. Можно было заработать прилично как на переводе технической литературы, особенно учитывая, что качество никого особенно не волновало, так еще и лаборантом на полставки. Кроме этого, можно было вести и секции карате, а это уже приличные деньги, если же гонять машины из Средней Азии, что рискованно, но интересно, то деньги и вовсе сумасшедшие.

После окончания института некоторое время работал дворником во Дворце культуры имени Горбунова. Кроме того, по его словам, активно занимался пошивом и продажей модных шапочек из индийского белья и других предметов одежды: кустарные изделия снабжались ярлыками известных фирм и пользовались большим спросом.

Комплект белья стоил 3 рубля 30 копеек, и его хватало на 4 шапочки по 10 рублей каждая, которые шли влет у метро, с красивым накатом «Найк» или «Адидас» (стоили по 20 копеек и поступали «из Польши»), — делился воспоминаниями телеведущий. — Главное было не попасть под дождь в этом чудном изделии, а то оно теряло форму и садилось на голову бесформенным мешком... По нынешним понятиям чистое надувательство, а тогда очень даже честный труд».

В 1986–1988 гг. эксперт в Комитете молодежных организаций СССР. В 1989–1990 гг. научный сотрудник в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. Одновременно с этим работал в школе №12, которую окончил сам: преподавал физику, математику и астрономию.

В 1990 году уехал работать в Соединенные Штаты. «Меня пригласили преподавать в университете штата Алабама, — рассказывает Соловьев. — Я защитил диссертацию, которая почему-то заинтересовала ряд людей в Штатах, ну и меня позвали как специалиста по вопросам экономики».

Бизнес-карьера

Проработав в Алабанском университете около семестра, Соловьев навсегда покидает академическую стезю. «На пару с приятелем стал заниматься бизнесом, — рассказывает Соловьев об этом этапе своего пребывания в США.— Он строил, а я консультировал строительные компании: какие типы домов нужны и так далее». В 1991 году становится вице-президентом компании Wild Boys Land and Cattle Company.

В 1992 году возвращается в Россию, где создает собственный бизнес, в который входят небольшой завод по производству дискотечного оборудования (располагался в центре Москвы, на Пятницкой улицы) и агентство по трудоустройству. «Росли и развивались мы сумасшедшими темпами, как агентство, так и производство, — рассказывает Соловьев. — Деньги приходили и тут же направлялись на развитие».

Однако затем, по словам Соловьева, у его бизнеса возникли неразрешимые проблемы с налоговыми органами, прочими контролирующими инстанциями, а также с хозяевами арендуемых зданий и помещений: «Мое терпение лопнуло, и я перенес производство в Филиппины, где за стоимость годовой аренды я построил цех такого же размера, как в Москве».

В конце 1990-х продал бизнес, но полностью из сферы предпринимательства не ушел. В интервью, данном в середине 2000-х годов, Соловьев признался, что является активным инвестором: «Я очень много занимаюсь вложениями... Вкладываю в «Газпром», на фондовом рынке очень активно играю».

Работа в СМИ и иная творческая деятельность

Свой приход в масс-медиа объясняет волею случая. В агентстве по трудоустройству, которым он владел, работала «девочка Женя», которая затем уволилась и нашла себе другую работу. «И вот как-то раз эта Женя мне звонит: «Владимир Рудольфович, у вас с английским как? Хорошо?» — «Да. Спасибо, не жалуюсь». — «А я сейчас работаю на радио «Серебряный дождь», и у нас есть такая рубрика, в которой выступают разные интересные люди. Хотите, мы вас туда пригласим?» Я пришел, рассказал про Америку, про английский язык, и мне тут же сделали предложение быть постоянным ведущим».

С июля 1998 года по июль 2010 года вел утреннее шоу «Соловьиные трели» на радиостанции «Серебряный дождь». В 1999 году началась его карьера на телевидении: вел различные программы на каналах ТНТ (в 1999–2002 гг.), ОРТ (1999–2001), ТВ6 (2001–2002), ТВС (2002–2003), НТВ (2003–2009). Среди наиболее известных телепроектов с его участием — «Процесс» (ОРТ), «Завтрак с Соловьевым» (ТВ6), «Смотрите, кто пришел!» (ТВ6), «К барьеру!», «Апельсиновый сок» (выходили на НТВ).

С августа 2010 года и по настоящее время работает в холдинге ВГТРК. Вел программу «Поединок» (выходила на телеканале «Россия-1» в 2010–2014 гг.). С сентября 2012 года ведущий общественно-политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» (по воскресеньям выходит под названием «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым») на телеканале «Россия-1». С сентября 2018 года ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на том же канале.

На радио «Вести FM» ведет авторскую политическую программу «Полный контакт». Последняя выходит одновременно на информационном телеканале «Соловьев Live», начавшим вещание 7 апреля 2022 года на частотах Euronews (ранее, с марта 202