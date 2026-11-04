Детство и юность

Родился в Курске в еврейской семье 31 марта 1948 года. Его отец, Натан Львович, был строителем, мать, Анна Юльевна, — учительницей. С детства увлекался пением и футболом.

Винокур был полным, неуклюжим и достаточно замкнутым мальчиком, мог часами находиться в одиночестве. В 14 лет произошли резкие перемены: он начал много общаться со сверстниками, балагурить и шутить.

С ранних лет будущий юморист демонстрировал способности к музыке, хорошо пел, родители даже отдали его в хор Дома пионеров. В 1962 году в пионерском лагере «Артек» Винокур стал лауреатом международного конкурса с песней «Бухенвальдский набат» композитора Вано Мурадели.

Отец — Натан Львович Винокур (1919–1995), был известным в Курске строителем, умер в 76 лет.

Мать — Анна Юльевна Винокур (1922–2018), работала учительницей русского языка и литературы, в школе была классным руководителем у своего сына, умерла в 96 лет.

Старший брат — Борис Натанович Винокур (1944–2010), работал строителем, затем стал предпринимателем, также занимался организацией гастролей артистов, жил в Курске, умер в Москве в возрасте 66 лет после операции на сердце.

Бабушка по отцовской линии, в девичестве Винокурова, готовила еду в доме, где проходило раннее детство Владимира Винокура. Второй дедушка, Юлий, был комедийным артистом еврейского народного театра. Бабушка по маминой линии тоже играла в театре.

Образование

Окончив школу, поступил в Курский монтажный техникум, где начал заниматься в самодеятельности. После техникума год проработал на стройке, а затем был призван в армию, где служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

В 1969 году, еще находясь на военной службе, Винокур благодаря протекции Льва Лещенко поступил в ГИТИС на эстрадное отделение, в класс Иосифа Раевского. С 1973 по 1975 годы совмещал учебу с работой в цирке на Цветном бульваре, где исполнял песни и познакомился с Юрием Никулиным.

Окончил институт в 1978 году. Именно в ГИТИСе он окончательно сформировался как артист разговорного жанра и пародист.

Семья и личная жизнь Источник: соцсети

Со своей будущей женой, балериной Тамарой Перваковой, Владимир познакомился еще во время учебы в ГИТИСе. Их знакомство произошло в Московском театре оперетты, где они вместе играли в детском спектакле «Не бей девчонок». Они поженились в 1974 году.

Изначально брак планировался как фиктивный: Винокур предложил Тамаре выйти за него замуж, чтобы получить московскую прописку.

Девушка согласилась, предварительно обсудив ситуацию со своей матерью, которая поставила условие: при разводе жених не должен претендовать на квартиру. Однако фиктивный брак неожиданно превратился в настоящий: Владимир и Тамара стали жить вместе и вскоре поняли, что подходят друг другу.

В 1985 году у них родилась дочь Анастасия Винокур, которая стала телеведущей и актрисой.

В июне 2024 года Винокур и Первакова отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.

Семья считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Дочь — Анастасия Винокур (род. 25 октября 1985), окончила Московскую государственную академию хореографии в 2003 году. Солистка Большого театра. В июне 2024 года удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» за заслуги в области хореографического искусства. Была замужем за музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым

Внук — Федор Григорьевич Матвеевичев (род. 10 декабря 2015)

Здоровье

2019 — артист перенес сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. После реабилитации вернулся к активной творческой деятельности

2024 — Владимир Винокур повредил пяточное сухожилие и с тех пор не может долго стоять на сцене

Однако Владимир Винокур опроверг слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он заявил, что не отменял свои выступления и находится на гастролях. Слухи о том, что его мучает прошлогодняя травма, артист назвал «чушью».

Скандалы и интересные факты

1990 — конфликт с Геннадием Хазановым: в 1990-е годы между артистами был публичный конфликт из-за творческих разногласий

2016 — во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале из-за высказывания Ильи Резника, который назвал российских артистов, поехавших в Латвию, предателями, Владимир Винокур обратился к Геннадию Хазанову с шуткой: «Ну как поживаешь, предатель?» Хазанов поддержал шутку, ответив Винокуру: «Честно скажу — замечательно!»

Ярый болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва)

На втором курсе ГИТИСа он занимался постановкой голоса у тогда еще начинающей Аллы Пугачевой, которой было поручено петь за него, так как Винокур часто пропускал занятия из-за концертов

Его первой знаменитой пародией на эстраде была пародия на певца Вадима Мулермана

Дружба с Львом Лещенко: Лев Валерьянович сыграл ключевую роль в судьбе Винокура, помогая ему поступить в ГИТИС и поддерживая в начале карьеры. Их дружба длится десятилетия

Винокуру посвятили две песни: «Чайки белые летят» (исп. Александр Розенбаум) и «Папа, я чувствую крылья» (исп. Анастасия Винокур)

Актерская и музыкальная карьера

Актерскую известность Винокуру принесли в первую очередь эстрадные номера и концертные программы, где он выступал как пародист и юморист. Он также успешно проявил себя в кино и на театральной сцене, играя как комедийные, так и характерные роли. С 1992 года является художественным руководителем собственного «Театра пародий Владимира Винокура».

Хотя Винокур известен прежде всего как юморист, он также является профессиональным певцом (тенор). Исполнял как эстрадные песни («Птичий рынок», «Остановите музыку»), так и народные, военные и патриотические композиции. Выпустил несколько музыкальных альбомов и сборников. Источник: соцсети

Объекты пародий

Юрий Антонов

Николай Басков

Михаил Боярский

Леонид Брежнев

Владимир Ворошилов (и его соведущая Тамара Вишнякова)

Владимир Высоцкий

Олег Газманов

Николай Гнатюк

Михаил Горбачев

Карел Готт

Александр Градский

Вячеслав Добрынин

Сергей Зверев

Людмила Зыкина

Анатолий Кашпировский

Вахтанг Кикабидзе

Иосиф Кобзон

Александр Костюк

Игорь Крутой

Валерий Леонтьев

Лев Лещенко

Муслим Магомаев

Евгений Мартынов

Андрей Миронов

Борис Моисеев

Тынис Мяги

Пьер Нарцисс

Анатолий Папанов

Раймонд Паулс

Евгений Петросян

Потап

Владимир Пресняков-младший

Иосиф Пригожин

Наталья Пугачева

Эдита Пьеха

Александр Розенбаум

Юрий Сенкевич

Александр Серов

Николай Сличенко

Тарзан

Геннадий Хазанов

Руслан Хасбулатов

Дмитрий Хворостовский

Эдуард Хиль

Адриано Челентано

Борис Штоколов

Михаил Шуфутинский

Владимир Этуш

Прочие известные персонажи

Фильмография