Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года — в 2026 году ему исполнилось 65 лет. Биография, «Наутилус Помпилиус», семья и чем музыкант занимается сейчас.

15 октября 2026 года Вячеславу Бутусову исполняется 65 лет. Он один из самых узнаваемых музыкантов русского рока: основатель и лидер группы «Наутилус Помпилиус», вокалист и автор музыки к песням «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Прогулки по воде» и «Крылья». После распада «Наутилуса» Бутусов начал сольную карьеру, позже создал группы «Ю-Питер» и «Орден Славы». Как складывалась его жизнь, что известно о его семье и чем музыкант занимается сейчас — в материале mk.ru.

Полное имя: Вячеслав Геннадьевич Бутусов

Дата рождения: 15 октября 1961 года

Возраст: 65 лет

Место рождения: поселок Бугач, Красноярский край

Знак зодиака: Весы

Образование: Свердловский архитектурный институт

Род деятельности: рок-музыкант, певец, композитор, автор песен, писатель

Группы: «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер», «Орден Славы»

Самые известные песни: «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Крылья», «Взгляд с экрана», «Девушка по городу».

Звания и награды: заслуженный артист России (2019), премия Ленинского комсомола (1989), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011)

Семья: первая жена — архитектор Марина Добровольская, дочь Анна. Вторая жена — Анжелика Эстоева, дети Ксения, Софья и Даниил

Семья, ранние годы, образование

Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года в поселке Бугач Красноярского края. Из-за работы отца, занимавшегося транспортным строительством, семья часто переезжала. Школьные годы будущего музыканта прошли в разных городах Сибири, в том числе в Красноярске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Еще в школе Вячеслав увлекся музыкой, родители подарили ему гитару.

В 1978 году Бутусов поступил в Свердловский архитектурный институт. На первом курсе, «на картошке», он познакомился с Дмитрием Умецким, таким же студентом-первокурсником. Новых приятелей объединил общий интерес к рок-музыке. Вместе они экспериментировали с разными музыкальными инструментами, формами, звуком, играя в собственном коллективе «Али-Баба и 40 разбойников». В 1982 году они записали демо-альбом.

После окончания института Бутусов работал инженером-проектировщиком в институте «Уралгипротранс». Он участвовал в проектировании станций Свердловского метрополитена.

Но постепенно музыка стала главным делом его жизни. Бутусов и Умецкий работали над собственным звучанием.

Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Откуда взялось название «Наутилус Помпилиус»

В 1983-м вышел первый альбом группы «Переезд». На тот момент коллектив уже получил название «Наутилус Помпилиус», с которым и вошел в золотой фонд русского рока.

«Наше первое название звучало так — «Али Баба и сорок разбойников» — от любви к книжным полкам. Это было в начале 80-х. Мы тогда были моложе. На первом семинаре рок-коллективов, куда пригласили и нас, новобранцев, мэтров рок-движения «Али Баба» категорически не устроил. Тогда и прозвучало впервые «Наутилус», всем нам известный по роману Жюля Верна. Это название предложил наш тогдашний звукорежиссер и оператор Андрей Макаров. Мы в тот момент обожали «Лед Зеппелин» и подтянули такую версию: мы — подводный вариант дирижабля, он в небесах, а мы вот такие скромные — в глубинке где-то... периодически всплываем, опять на дно... Все это было романтично и интересно», — рассказывал в одном из интервью Вячеслав Бутусов.

Но вскоре выяснилось, что группы с названием «Наутилус» уже существуют в Москве и Питере, и тогда музыканты добавили слово «помпилиус» — по названию вида моллюска.

Официально название писалось «Nautilus Pompilius». Но на некоторых обложках альбомов встречался вариант с заглавными русскими буквами — «НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС». Также за группой закрепились названия «Наутилусы», «Нау» или «НП».

Песни, изменившие русский рок

Важнейшую роль в творческой истории «Наутилуса» сыграл поэт Илья Кормильцев, с которым Бутусов познакомился в 1983 году. Его тексты стали неотъемлемой частью репертуара коллектива. Сочетание выразительной музыки Бутусова, поэтических образов Кормильцева и характерного вокала сформировало узнаваемый стиль группы.

Одним из ключевых альбомов стал «Разлука» (1986), в который вошли песни «Скованные одной цепью» и «Казанова». Впоследствии широкую известность получили «Я хочу быть с тобой», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья» и другие композиции.

В конце 1980-х и в 1990-е годы группа выпустила альбомы «Князь тишины», «Чужая земля», «Титаник» и «Крылья». Музыка «Наутилуса» стала частью культурной атмосферы эпохи перестройки и последующих лет.

В 1997 году группа прекратила существование. «Мы пришли к выводу, что группа „Nautilus Pompilius“ достаточно исчерпала себя, хотя нужно было прийти к этому давным-давно уже, но у нас не хватало смелости», — пояснил Вячеслав Бутусов в одном из интервью.

Позже он также говорил, что причинами стали «уход музыкантов из коллектива, смена составов, недоразумения в коллективе между людьми».

Бутусов начал новый этап карьеры, занявшись сольными проектами и сотрудничая с другими музыкантами.

Сольная карьера и группа «Ю-Питер»

После завершения истории Nautilus Pompilius Бутусов продолжил записывать музыку и экспериментировать с разными направлениями. Среди его сольных работ — альбомы «Овалы», «Элизобарра-торр», «Звездный падл» и «Модель для сборки».

В 2001 году музыкант основал группу «Ю-Питер» вместе с Юрием Каспаряном, гитаристом «Кино». В дискографии коллектива — альбомы «Имя рек» (2003), «Биографика» (2004), «Богомол» (2008), «Цветы и тернии» (2010) и «Гудгора» (2015).

В 2004 году песня «Девушка по городу» получила премию «Золотой граммофон». Композиция стала одним из заметных хитов коллектива.

В 2017 году музыкант объявил о завершении истории «Ю-Питера». Но это не означало ухода со сцены: вскоре появился новый проект.

«Орден Славы» и новые альбомы

В 2017 году Бутусов начал выступать с группой «Орден Славы». В том же году вышел альбом «Гудбай, Америка!» — сборник к 35-летию Nautilus Pompilius с новыми аранжировками песен группы.

В 2019-м коллектив выпустил альбом «Аллилуия». В его репертуаре соседствуют новые песни и композиции, связанные с прежними этапами творчества музыканта.

В 2025 году вышли альбом «Мертвец» Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы», а также «Плач Адама» — альбом из одноименного симфонического цикла, созданного по мотивам Священного Писания. В записи последнего участвовали симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова и молодежный хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова.

В 2026 году Бутусов продолжил выпускать новую музыку. 23 сентября состоялась премьера сингла «Персидский узор» проекта «БутусовСологуб», созданного вместе с рок-музыкантом и композитором Виктором Сологубом. На официальном сайте Бутусова также представлена работа «Серафим» с участием хора под управлением Игоря Грибкова.

12 октября 2026 года было объявлено, что 20 октября выйдет новая версия песни «Автор» группы Nautilus Pompilius в исполнении проекта «БутусовСологуб». На момент публикации этого материала релиз еще ожидается.