Семья

Юлия Геннадьевна Барановская родилась 3 июня 1980 года в Ленинграде (будущем Санкт-Петербурге). Мать — Татьяна Владимировна Братцева — работала преподавателем в школе. Отец — Геннадий Иванович Барановский, работал инженером. У нее есть две младшие сестры — Ксения и Александра. Когда Юлии было десять лет, ее родители развелись.

Образование

Несмотря на то, что мать работала учителем в школе, при выборе заведения, где будет учиться дочь, она отказалась от идеи взять ее под свое крыло и держать под присмотром — она решила, что Юлия должна научиться добиваться поставленных целей самостоятельно.

В школе Юлия была настоящей отличницей и любимицей всех учителей, которые назначали ее старостой класса, учитывая ее исполнительность и ответственность.

Поначалу Юлия планировала стать журналисткой, однако мать не одобрила выбор дочери. В итоге после школы Юлия поступила в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения на факультет менеджмента, но вуз не окончила. В 2009 году вместе с футболистом Андреем Аршавиным она переехала в Великобританию, где в 2010 году в Лондоне окончила Sotheby's Institute of Art.

Награды

Юлия Барановская является лауреатом следующих премий:

Премия «Fashion People Awards» (2015), где завоевала статус fashion-ведущей.

Премия «Moda Topical» (2016), по которой стала «Самой активной мамой».

Премия журнала «КиноРепортер» (2022), которую получила в номинации «Телеперсона 2022 года» за проект «Женщины Донбасса».

Также 4 сентября 2023 года она получила благодарность от Президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни государства и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов. Фото: Global Look Press

Личная жизнь

В 2003 году Барановская начала встречаться с известным футболистом Андреем Аршавиным, который в будущем станет капитаном сборной России по футболу. Они прожили в незарегистрированном браке девять лет, но так и не расписались.

У Юлии Барановской и Андрея Аршавина родилось трое детей:

— Артем (2005 г.р.);

— Яна (2008 г.р.);

— Арсений (2012 г.р.).

Звездная пара рассталась в 2012 году. На пятом месяце беременности Юлии третьим ребенком ее гражданский супруг заявил, что им нужно расстаться. Как оказалось, Аршавин уже долгое время встречался с другой женщиной — журналисткой Алисой Казьминой. Именно расставание с Аршавиным принесло Барановской возможность стать популярной, потому что журналисты начали брать у нее интервью и Юлия стала получать многочисленные приглашения на телепрограммы, одна из которых стала ее трамплином в карьеру известной телеведущей российского телевидения.

Сегодня Барановская ни с кем не встречается, однако в СМИ она признается, что ее сердце открыто для нового потенциального избранника, и она готова принять все возможности, которые может дать ей жизнь.

Политические взгляды

В 2021 году Юлия Барановская присоединилась к партии «Новые люди», а также сделала несколько политических заявлений, сказав, что политики и чиновники должны стоять на страже интересов людей и что ее беспокоит произвол и равнодушие со стороны чиновников.

В 2022 году она поддержала специальную военную операцию, приняв в качестве соведущей участие в митинге-концерте 30 сентября 2022 года на московском стадионе «Лужники», посвященном вхождению в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также она побывала непосредственно в зоне боевых действий и основала проект «Женщины Донбасса». В ходе его реализации Юлия рассказала истории тридцати героинь, попавших в тяжелую ситуацию из-за боевых действий, а также организовала адресную помощь всем участницам проекта.

18 марта 2024 года она приняла участие в митинге-концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с Россией и победе Владимира Путина на президентских выборах.

Телевизионная карьера

В марте 2014 года Юлия Барановская дебютировала на телевидении — в качестве эксперта по отношениям появилась в программе «Чего хотят мужчины» на канале ТНТ.

В мае того же года Барановская начала вести ток-шоу «Девчата» на канале «Россия 1» вместе с Ольгой Шелест, Туттой Ларсен, Аллой Довлатовой и Ритой Митрофановой.

В июне 2014 года она стала ведущей шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ, вела ее до апреля 2016 года.

В сентябре 2014 года Барановская стала соведущей Александра Гордона в ток-шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале», где участниками являются простые россияне. Вместе с приглашенными экспертами Гордон и Барановская поднимают остросоциальные проблемы и разбирают семейные конфликты.

В 2016 году она приняла участие в проекте «Ледниковый период», где ее партнером был чемпион мира в танцах на льду Максим Шабалин. В этом же году Барановская стала защитницей в программе «Модный приговор» на «Первом канале».

В 2016 и 2017 годах вместе с Дмитрием Дибровым была ведущей ежегодной премии Fashion People Awards, которая вручается «самым стильным» представителям российского шоу-бизнеса.

В ноябре 2017 года стала одной из ведущих дневного шоу «Бабий бунт» на Первом канале вместе с Ольгой Бузовой, которую закрыли через неделю из-за низких рейтингов.

В марте 2019 года Барановская стала радиоведущей. Вместе с Олегом Верещагиным она ведет еженедельное шоу «Все к лучшему» на радиостанции «Русское радио». Фото: Global Look Press

Скандалы

Развод некогда звездной пары Юлии Барановской и Андрея Аршавина, произошедший в 2013 году, получился скандальным. Аршавин ушел от беременной на тот момент третьим ребенком Юлии к журналистке Алисе Казьминой, однако, по словам Барановской, еще до расставания между супругами обострились отношения: так, они часто вступали в конфликты из-за принадлежности имущества.

Так как Аршавин и Барановская не зарегистрировали свои отношения, они продолжают бороться за алименты — Андрею удалось добиться уменьшения суммы алиментов, объяснив это тем, что его доходы снизились.

Еще один скандал, который произошел с Юлией Барановской, связан с выпуском шоу «Мужское/Женское» от 2023 года, посвященного парикмахерской с провокационным названием «Детская пыточная», которая имеет логотип с изображением черта. В студии появился владелец заведения, а также некоторые недовольные родители, пожаловавшиеся на вывеску и логотип с изображением черта, из-за чего и разгорелся скандал.

По ходу шоу выяснилось, что стилист таким образом лишь привлекает внимание к салону, а на самом деле делает благое дело — стрижет детей с особенностями развития. Он объяснил, что слова в названии недалеки от реальности, поскольку все его юные клиенты обычно рыдают во время стрижки, но это вполне нормально для детей. Однако Барановская, воспитывающая двоих сыновей и дочь, резко отреагировала на слова парикмахера и не согласилась с ним, чем вызвала возмущение и подверглась жесткой критике со стороны пользователей социальных сетей, которые обвинили телеведущую в недостаточном погружении в тему и пренебрежительном отношении. Многие из них призвали Барановскую извиниться перед парикмахером, который пытался создать комфортную зону для детей с особенностями развития.

Бизнес

С 2016 года она работает на Первом канале, где является соведущей двух проектов: «Мужское/Женское» и «Модный приговор». Также Барановская выступает на радио, в разных ток-шоу и является востребованной ведущей корпоративов, «заказников», фестивалей. Кроме того, она подписывает рекламные контракты с солидными брендами и зарабатывает на рекламе в своем блоге. Еще один источник дохода — авторские отчисления за автобиографию «Всё к лучшему», за которую Юлия получает в среднем 100 тысяч рублей в месяц.

Фильмография

Юлия Барановская снималась в двух фильмах:

«Дядя Саша» (2018) — хозяйка клуба;

«Жара» (2019) — камео.

Блогерство

У Юлии Барановской есть блоги в следующих социальных сетях:

личная страница в TikTok (536,7 тыс. подписчиков);

группа ВКонтакте (408,3 тыс. подписчиков);

личная страница в Telegram (50,3 тыс. подписчиков).

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