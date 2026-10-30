Юра Борисов — российский актер, первый в истории номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» от России за роль второго плана в фильме «Анора» (2024). Лауреат национальных премий «Золотой орел» и «Ника», а также наград международных ассоциаций кинокритиков. Один из самых востребованных и известных российских актеров своего поколения, успешно снимающийся как в России, так и в международных проектах.

Детство и юность

Родился в подмосковном Реутове. Родители не были связаны с актерской профессией: отец Александр Сивуха, работал учителем физкультуры и труда, затем электриком и сантехником; мать — риелтором. Родители имеют белорусские корни. Борисов — фамилия матери Юрия, которую он взял по собственному желанию.

В детстве мечтал стать космонавтом или журналистом. В школьные годы занимался в театральной студии, где педагог заметила его талант и посоветовала поступать в театральный вуз.

У Юрия есть младший брат Владислав, который учился в Московском институте кино и телевидения. Работает режиссером и художником по свету. Участвует в съемках короткометражных фильмов, клипов и рекламы. Занимается фотографией и монтажом. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Образование

В 16 лет поступил в Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, которое окончил в 2013 году. На последнем курсе стал лауреатом театральной премии «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в спектакле «Зойкина квартира».

Семья и личная жизнь

Женат на актрисе Анне Шевчук (род. 1991), с которой познакомился во время поступления в Щепкинское училище. В браке с 2014 года. В семье двое детей, дочери Марфа (род. 2015) и Акулина (род. 2017). Актер крайне редко и неохотно говорит о личной жизни в публичном пространстве, считая, что это может навредить семье.

Актерская карьера

Карьера в кино началась в 2010 году с эпизодической роли в фильме «Елена» Андрея Звягинцева. Широкую известность в России получил после главных ролей в фильмах «Бык» (2019) и «Калашников» (2020, премия «Золотой орел»). Снялся в таких известных проектах, как «Т-34», «Союз спасения», «Серебряные коньки», сериал «Мир! Дружба! Жвачка!».

Прорывом на международной арене стала роль в финском фильме «Купе номер шесть» (2021), получившем Гран-при Каннского кинофестиваля. Всемирное признание принесла роль Игоря в драме Шона Бейкера «Анора» (2024), удостоенной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. За эту работу Борисов получил номинации на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд наград от ассоциаций кинокритиков США.

В апреле 2025 года актер подписал контракт с United Talent Agency (UTA) — одним из крупнейших актерских агентств Голливуда.

Запланированные премьеры (2025–2027)

2026 — «Битва моторов». Историческая драма, одна из главных ролей. Съемки картины ведутся в Санкт-Петербурге, Москве и Черногории. Режиссер — Илья Маланин

2027 — «Dennis» (анонсирован) — главная роль в режиссерском дебюте голливудского проекта Эмили Мортимер. Сюжет: история любви британской студентки и русского поэта в Москве 1990-х годов. Производством фильма займется студия A24 совместно с Fruit Tree.

2027 — «Искусственный» (Artificial). Роль Ильи Суцкевера в предстоящем комедийно-драматическом фильме. Съемки картины начались 30 июля 2025 года в Сан-Франциско и Италии. Права на кинопрокат приобрела компания Amazon MGM Studios.

Фильмография

С участием Юрия Борисова вышло 74 фильма.

2010 — «Поединки: Испытание смертью». Алексей Козлов в молодости

2010 — «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Паж Петра Второго

2011 — «Смех и грех». Алексей

2011 — «У каждого своя война». Роберт Крохин

2012 — «В зоне риска». Денис Тавардин

2012 — «Метод Фрейда». Сергей, грабитель

2012 — «Перелом». Евгений

2013 — «Мама-детектив». Слава Кузин, стажер

2013 — «Мотыльки». Павел Державин

2013 — «Погружение». Дмитрий

2014 — «Прощай, любимая!». Кибиров, оперативник

2014 — «Старое ружье». Сапер

2014 — «Уходящая натура». Игорь Звонарев

2015 — «Молодая гвардия». Сергей Тюленин

2015 — «Дорога на Берлин». Лейтенант Огарков

2015 — «Выстрел». Паша Крутов

2015–2017 — «Закон каменных джунглей». Влад Зимовцев — «Зима»

2017 — «Невод». Ромыч

2018–2023 — «Ольга». Лев Заевский

2018 — х.ф. «Порт». Ромыч

2018 — х.ф. «Семь пар нечистых». Сбоев

2018 — х.ф. «Хрусталь». Алик

2028 — х.ф. «Отчий берег». Степан Морозов

2018–2023 — «Ольга». Лев

2019 — «Бык». Антон Быков

2019 — «Т-34». Ионов

2019 — х.ф. «Аванпост». Лейтенант Максим Касаткин

2019 — х.ф. «Союз спасения». Антон Арбузов

2019 — х.ф. «Вторжение». Иван Коробанов

2020–2023 — «Мир! Дружба! Жвачка!». Алик «Афганец»

2020 — «Калашников». Михаил Калашников

2020 — х.ф. «Фея». Главарь банды

2020 — х.ф. «Серебряные коньки». Алекс

2021 — х.ф. «Капитан Волконогов бежал». Капитан Волконогов

2021 — х.ф. «Купе номер шесть». Леха

2021 — х.ф. «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Сергей

2021 — х.ф. «Красный призрак». Замороженный

2021 — х.ф. «Петровы в гриппе». Саша

2021 — х.ф. «Герда». Олег

2021 — х.ф. «Мама, я дома». Незнакомец

2021 — х.ф. «Имитатор». Сергей

2021 — х.ф. «Подельники». Пётр

2022 — «Эпидемия». (второй сезон). Женя

2022 — «Ничего особенного». Леха

2022 — «Союз спасения. Время гнева». Антон Арбузов

2022 — х.ф. «Лиза и волшебный макет». Иван

2023 — х.ф. «Кентавр». Саша

2023 — х.ф. «Год рождения». Сопля

2023 — х.ф. «Отпуск в октябре». Эпизод. Актер на съемках

2024 — х.ф. «Анора». Игорь

2024 — х.ф. «Мастер и Маргарита». Кот Бегемот (озвучивание)

2025 — х.ф. «Пророк. История Александра Пушкина». Александр Пушкин

2025 — х.ф. «Кончится лето». Кеша

2025 — «Урок». Антон

Озвучивание

В 2024 году озвучил Кота Бегемота в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита». Фото: AP

Премии и общественные награды

2013 — Премия «Золотой лист». Лучшая мужская роль в театре. «Зойкина квартира»

2013 — Московский международный кинофестиваль. Chopard Talent Awards

2020 — Премия «Событие года». Номинация «Открытие года»

2020 — Премия журнала GQ. Номинация «Актер года»

2021 — Премия «Золотой орел». Лучшая мужская роль — «Калашников»

2021 — Международный кинофестиваль в Сан-Паулу. Номинация «Лучший актер»

2021 — Международный кинофестиваль в Вальядолиде. Номинация «Лучший актер».

2021 — «Золотой единорог». Номинация «Лучший актер». «Капитан Волконогов бежал»

2022 — Премия «Белый слон». Лучшая мужская роль — «Капитан Волконогов бежал»

2024 — Премия LAFCA. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса): Лучший актер второго плана — «Анора»

2024 — Американская независимая кинопремия «Готэм». Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» — «Анора»

2024 — Премия Ассоциации кинокритиков Вашингтона. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2024 — Премия Национального совета кинокритиков США. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2024 — Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2024 — Ассоциация кинокритиков Торонто. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2024 — Ассоциация кинокритиков Сиэтла. Номинация «Лучший актерский состав»

2024 — SFBAFCC. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2025 — Премия «Оскар». Номинация в категории «Лучший актер второго плана» — «Анора»

2025 — Премия «Золотой глобус». Номинация в категории «Лучший актер второго плана» — «Анора»

2025 — Премия «Ника». Лучшая мужская роль — «Кончится лето»

2025 — Ассоциация кинокритиков Остина. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2025 — Выбор критиков. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

2025 — BAFTA. Номинация «Лучший актер второго плана»

2025 — Независимый дух. Номинация «Лучшая роль второго плана»

2025 — Премия Гильдии киноактеров США. Номинация «Лучший актер второго плана»

Политические взгляды

Избегает публичных высказываний на политические темы. В 2020 году отмечал, что не разбирается в политике, но считает важным диалог общества с властью. Борисов считает, что «говорить с актером о политике — абсурд».

Интересные факты

Эти факты рисуют портрет не только талантливого и трудолюбивого актера, но и многогранного, мыслящего человека с прекрасным чувством юмора и своим уникальным взглядом на жизнь.