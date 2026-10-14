Дата обновления страницы: 02.11.2026
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Биография

Значимость: советский и российский актер театра и кино, музыкант, телеведущий, юморист.

  • Народный артист СССР (2001).
  • Член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
  • Входит в состав Совета по общественному телевидению.
Юрий Стоянов
«ФОТО: YouTube-канал Станислава Ярушина»

Родился 10 июля 1957 г. в селе Бородино (Тарутинский район Одесской области Украинской ССР, ныне Украина).

Мать — Евгения Леонидовна (род. 21 июня 1935 г.). По образованию педагог. Занимала пост заместителя директора средней школы №27 г. Одессы по воспитательной работе, была директором педагогического колледжа. Область преподавания — украинский язык и литература. Имеет звание «Заслуженный работник просвещения Украины». Проживает в Одессе.

Отец, Николай Георгиевич Стоянов, — работал врачом-гинекологом. Ушел из жизни в 1993 году.

Родители познакомились в селе Бородино, где проходили послевузовскую практику. Позднее переехали в Одессу, детство Стоянова прошло в этом городе.

В подростковом возрасте Юрий увлекся музыкой и литературой. Посещал поэтическую студию, также получил начальное музыкальное образование. Серьезно занимался спортом (мастер спорта по фехтованию, чемпион Украинской ССР по данному виду спорта).

Занимался в актерской школе при Одесской киностудии.

Учился:

  • 27-я школа в Одессе.
  • ГИТИС (В 1974 году поступил на курс педагога В.Н.Левертова). Однокурсники — Татьяна Догилева, некоторое время они состояли в отношениях, Виктор Сухоруков — были соседями по комнате в общежитии.

Семья, дети

Был трижды женат.  

  • Первая жена — Ольга Синельченко (1978–1983).

В браке родились сыновья Николай (1978) и Алексей.

  • Вторая жена — Марина (1983–1996).

В этом браке детей у Стоянова не родилось.

  • Третья жена — Елена Стоянова (с 2000)

В этом браке родилась дочь Екатерина (16 апреля 2003 г.).

 

Карьера

Театральная деятельность

  • В 1978 г. окончил в Москве Государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства).
  • В 1978 г. был принят на службу в Ленинградский академический Большой драматический театр (БДТ) им. М.Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова, Санкт-Петербург).
  • В 1979–1980 гг. служба в Советской армии, проходил ее в составе ансамбля 76-й Военно-воздушной армии «Политбоец».
    1980–1995 гг.
  • После демобилизации вернулся на прежнее место работы — в БДТ. Играл роли второго состава.
  • 1995 — увольнение из БДТ,
  • 2006 г. Возвращение к театральной деятельности.
  • Был задействован:
  • Спектакль «Перезагрузка» по пьесе Ильи Тилькина (Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург).
  • «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя (2010, Московский художественный театр им. А.П.Чехова).
  • «Вишневый сад» по произведению Антона Чехова (2011, антреприза Вадима Дубовицкого «LA'Театр»).
  • «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина (2017, Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой).
Юрий Стоянов
«ФОТО: Global Look Press»

Телевизионная деятельность:

  • 1991 г. Начало работы на телевидении.
  • Тележурнал Кирилла Набутова «Адамово яблоко» (рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней». Совместно с актером Ильей Олейниковым (1947–2012)). Ленинградское телевидение.
  • 1993–2012 гг. Участие в юмористической телепередаче «Городок». Телеканалы «Петербург — Пятый канал» и «Россия-1» (прежние названия — РТР и «Россия»). Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и Олейников сами выступали как режиссеры и сценаристы, а также исполняли главные роли.

Передача прекратила свое существование после смерти Ильи Олейникова.

  • Телепередача «Лучшие годы нашей жизни» («Россия»). Ведущий. 2009 г.
  • 2013–2015 гг. Программа «Большая семья» («Россия-Культура»); Ведущий, соведущая — Анастасия Голуб)
  • 2013–2015 Телевизионный конкурс караоке «Живой звук» («Россия-1») Ведущий, соведущим был певец Денис Клявер — сын Ильи Олейникова.
  • 2014–2016 гг. Член жюри шоу перевоплощений «Один в один!» («Россия-1»).
  • С 2015 года является советником дирекции филиала ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал Россия».
  • 2019 г. Премьера юмористического телешоу «100янов» с участием Юрия Стоянова и других известных актеров («Россия-1»).
  • В 2021 году принимал участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ в образе Банана. Покинул проект в 5-м выпуске. В октябре этого же года стал приглашенным гостем во втором выпуске первого сезона музыкального проекта «Шоумаскгоон».

 Деятельность в области Интернета: 

  • В апреле 2020 года на портале YouTube зарегистрировал собственный канал под названием «Чисто поржать».
  • В 2023 году выступил в качестве ведущего церемонии награждения II Национальной премии интернет-контента, вручаемой Институтом развития Интернета (ИРИ)

    Награды:
  • 1996 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» (программа «Городок»).
  • 1999 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа» (программа «Городок»).
  • 2001 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» (программа «Городок»). 
  • 2001 г. — народный артист РФ.
  • 2002 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа» (программа «Городок»)
  • 2007 г. — кинопремия «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино». Награжден вместе с 11 другими артистами, сыгравшими присяжных заседателей в драме «12».
  • 2012 г. — Почетный знак отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом» (11 июля 2012 года).
  • 2012 г. — орден Почета (12 июля 2012 года)
  • 2013 г. — Российская национальная актерская премия им. Андрея Миронова «Фигаро».
  • 2017 г. — жизни и карьере актера посвящен документальный фильм «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (режиссер Ираида Максимова).
  • 2018 г. — орден Александра Невского.
  • 2021 г. — Почетная грамота Правительства РФ.

 Фильмография: 

  • Дебютировал в эпизодической роли партизана-поджигателя в телефильме Юрия Дубровина «Великое противостояние» по повести Льва Кассиля (1974).

Снимался в фильмах и сериалах:

  • «Тихая застава» (1985 г., режиссер Василий Паскару)
  • «Панцирь» (1990 г., Игорь Алимпиев)
  • «Ландыш серебристый» (2000 г., Тигран Кеосаян)
  • «Заяц над бездной» (2006 г., Тигран Кеосаян)
  • «12» (2007 г., Никита Михалков)
  • «Очень русский детектив» (2008 г., Кирилл Папакуль)
  • «Человек у окна» (2009 г., Дмитрий Месхиев)
  • «Ласточкино гнездо» (2011 г., Дмитрий Тюрин)
  • «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова (2011 г., Сергей Снежкин)
  • «Можете звать меня папой» (2016 г., Анарио Мамедов)
  • «Вампиры средней полосы» (2021 г., Антон Маслов).

За свою творческую биографию Юрий Стоянов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Принимал участие в озвучивании ряда анимационных фильмов.

Озвучивание мультфильмов:

  • 2011 г. — Попугай Косой («Кукарача 3D»)
  • 2012 г. — Король («Снежная королева»)
  • 2016 г. — Борух, продавец лодок. «Синдбад: Пираты семи штормов»)
  • 2017 г. — Эрудит («Гурвинек: Волшебная игра»).

Книги

Юрий Стоянов автор следующих книг:

  • 1997 г. «До встречи в «Городке» (в соавторстве с Ильей Олейниковым)
  • 2017 г. «Игра в «Городки».

Музыка

Юрий Стоянов
«ФОТО: Андрей Зубов»

Сочиняет