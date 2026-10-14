Значимость: советский и российский актер театра и кино, музыкант, телеведущий, юморист.

Народный артист СССР (2001).

Член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Входит в состав Совета по общественному телевидению.

«ФОТО: YouTube-канал Станислава Ярушина»

Родился 10 июля 1957 г. в селе Бородино (Тарутинский район Одесской области Украинской ССР, ныне Украина).

Мать — Евгения Леонидовна (род. 21 июня 1935 г.). По образованию педагог. Занимала пост заместителя директора средней школы №27 г. Одессы по воспитательной работе, была директором педагогического колледжа. Область преподавания — украинский язык и литература. Имеет звание «Заслуженный работник просвещения Украины». Проживает в Одессе.

Отец, Николай Георгиевич Стоянов, — работал врачом-гинекологом. Ушел из жизни в 1993 году.

Родители познакомились в селе Бородино, где проходили послевузовскую практику. Позднее переехали в Одессу, детство Стоянова прошло в этом городе.

В подростковом возрасте Юрий увлекся музыкой и литературой. Посещал поэтическую студию, также получил начальное музыкальное образование. Серьезно занимался спортом (мастер спорта по фехтованию, чемпион Украинской ССР по данному виду спорта).

Занимался в актерской школе при Одесской киностудии.

Учился:

27-я школа в Одессе.

ГИТИС (В 1974 году поступил на курс педагога В.Н.Левертова). Однокурсники — Татьяна Догилева, некоторое время они состояли в отношениях, Виктор Сухоруков — были соседями по комнате в общежитии.

Семья, дети

Был трижды женат.

Первая жена — Ольга Синельченко (1978–1983).

В браке родились сыновья Николай (1978) и Алексей.

Вторая жена — Марина (1983–1996).

В этом браке детей у Стоянова не родилось.

Третья жена — Елена Стоянова (с 2000)

В этом браке родилась дочь Екатерина (16 апреля 2003 г.).

Карьера

Театральная деятельность

В 1978 г. окончил в Москве Государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства).

В 1978 г. был принят на службу в Ленинградский академический Большой драматический театр (БДТ) им. М.Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова, Санкт-Петербург).

В 1979–1980 гг. служба в Советской армии, проходил ее в составе ансамбля 76-й Военно-воздушной армии «Политбоец».

1980–1995 гг.

1980–1995 гг. После демобилизации вернулся на прежнее место работы — в БДТ. Играл роли второго состава.

1995 — увольнение из БДТ,

2006 г. Возвращение к театральной деятельности.

Был задействован:

Спектакль «Перезагрузка» по пьесе Ильи Тилькина (Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург).

«Женитьба» по пьесе Николая Гоголя (2010, Московский художественный театр им. А.П.Чехова).

«Вишневый сад» по произведению Антона Чехова (2011, антреприза Вадима Дубовицкого «LA'Театр»).

«Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина (2017, Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой).

«ФОТО: Global Look Press»

Телевизионная деятельность:

1991 г. Начало работы на телевидении.

Тележурнал Кирилла Набутова «Адамово яблоко» (рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней». Совместно с актером Ильей Олейниковым (1947–2012)). Ленинградское телевидение.

1993–2012 гг. Участие в юмористической телепередаче «Городок». Телеканалы «Петербург — Пятый канал» и «Россия-1» (прежние названия — РТР и «Россия»). Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и Олейников сами выступали как режиссеры и сценаристы, а также исполняли главные роли.

Передача прекратила свое существование после смерти Ильи Олейникова.

Телепередача «Лучшие годы нашей жизни» («Россия»). Ведущий. 2009 г.

2013–2015 гг. Программа «Большая семья» («Россия-Культура»); Ведущий, соведущая — Анастасия Голуб)

2013–2015 Телевизионный конкурс караоке «Живой звук» («Россия-1») Ведущий, соведущим был певец Денис Клявер — сын Ильи Олейникова.

2014–2016 гг. Член жюри шоу перевоплощений «Один в один!» («Россия-1»).

С 2015 года является советником дирекции филиала ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал Россия».

2019 г. Премьера юмористического телешоу «100янов» с участием Юрия Стоянова и других известных актеров («Россия-1»).

В 2021 году принимал участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ в образе Банана. Покинул проект в 5-м выпуске. В октябре этого же года стал приглашенным гостем во втором выпуске первого сезона музыкального проекта «Шоумаскгоон».

Деятельность в области Интернета:

В апреле 2020 года на портале YouTube зарегистрировал собственный канал под названием «Чисто поржать».

В 2023 году выступил в качестве ведущего церемонии награждения II Национальной премии интернет-контента, вручаемой Институтом развития Интернета (ИРИ)



Награды:

1996 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» (программа «Городок»).

1999 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа» (программа «Городок»).

2001 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» (программа «Городок»).

2001 г. — народный артист РФ.

2002 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа» (программа «Городок»)

2007 г. — кинопремия «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино». Награжден вместе с 11 другими артистами, сыгравшими присяжных заседателей в драме «12».

2012 г. — Почетный знак отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом» (11 июля 2012 года).

2012 г. — орден Почета (12 июля 2012 года)

2013 г. — Российская национальная актерская премия им. Андрея Миронова «Фигаро».

2017 г. — жизни и карьере актера посвящен документальный фильм «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (режиссер Ираида Максимова).

2018 г. — орден Александра Невского.

2021 г. — Почетная грамота Правительства РФ.

Фильмография:

Дебютировал в эпизодической роли партизана-поджигателя в телефильме Юрия Дубровина «Великое противостояние» по повести Льва Кассиля (1974).

Снимался в фильмах и сериалах:

«Тихая застава» (1985 г., режиссер Василий Паскару)

«Панцирь» (1990 г., Игорь Алимпиев)

«Ландыш серебристый» (2000 г., Тигран Кеосаян)

«Заяц над бездной» (2006 г., Тигран Кеосаян)

«12» (2007 г., Никита Михалков)

«Очень русский детектив» (2008 г., Кирилл Папакуль)

«Человек у окна» (2009 г., Дмитрий Месхиев)

«Ласточкино гнездо» (2011 г., Дмитрий Тюрин)

«Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова (2011 г., Сергей Снежкин)

«Можете звать меня папой» (2016 г., Анарио Мамедов)

«Вампиры средней полосы» (2021 г., Антон Маслов).

За свою творческую биографию Юрий Стоянов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Принимал участие в озвучивании ряда анимационных фильмов.

Озвучивание мультфильмов:

2011 г. — Попугай Косой («Кукарача 3D»)

2012 г. — Король («Снежная королева»)

2016 г. — Борух, продавец лодок. «Синдбад: Пираты семи штормов»)

2017 г. — Эрудит («Гурвинек: Волшебная игра»).

Книги

Юрий Стоянов автор следующих книг:

1997 г. «До встречи в «Городке» (в соавторстве с Ильей Олейниковым)

2017 г. «Игра в «Городки».

Музыка

«ФОТО: Андрей Зубов»

Сочиняет