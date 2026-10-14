Значимость: советский и российский актер театра и кино, музыкант, телеведущий, юморист.
- Народный артист СССР (2001).
- Член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
- Входит в состав Совета по общественному телевидению.
Родился 10 июля 1957 г. в селе Бородино (Тарутинский район Одесской области Украинской ССР, ныне Украина).
Мать — Евгения Леонидовна (род. 21 июня 1935 г.). По образованию педагог. Занимала пост заместителя директора средней школы №27 г. Одессы по воспитательной работе, была директором педагогического колледжа. Область преподавания — украинский язык и литература. Имеет звание «Заслуженный работник просвещения Украины». Проживает в Одессе.
Отец, Николай Георгиевич Стоянов, — работал врачом-гинекологом. Ушел из жизни в 1993 году.
Родители познакомились в селе Бородино, где проходили послевузовскую практику. Позднее переехали в Одессу, детство Стоянова прошло в этом городе.
В подростковом возрасте Юрий увлекся музыкой и литературой. Посещал поэтическую студию, также получил начальное музыкальное образование. Серьезно занимался спортом (мастер спорта по фехтованию, чемпион Украинской ССР по данному виду спорта).
Занимался в актерской школе при Одесской киностудии.
Учился:
- 27-я школа в Одессе.
- ГИТИС (В 1974 году поступил на курс педагога В.Н.Левертова). Однокурсники — Татьяна Догилева, некоторое время они состояли в отношениях, Виктор Сухоруков — были соседями по комнате в общежитии.
Семья, дети
Был трижды женат.
- Первая жена — Ольга Синельченко (1978–1983).
В браке родились сыновья Николай (1978) и Алексей.
- Вторая жена — Марина (1983–1996).
В этом браке детей у Стоянова не родилось.
- Третья жена — Елена Стоянова (с 2000)
В этом браке родилась дочь Екатерина (16 апреля 2003 г.).
Карьера
Театральная деятельность
- В 1978 г. окончил в Москве Государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства).
- В 1978 г. был принят на службу в Ленинградский академический Большой драматический театр (БДТ) им. М.Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова, Санкт-Петербург).
- В 1979–1980 гг. служба в Советской армии, проходил ее в составе ансамбля 76-й Военно-воздушной армии «Политбоец».
1980–1995 гг.
- После демобилизации вернулся на прежнее место работы — в БДТ. Играл роли второго состава.
- 1995 — увольнение из БДТ,
- 2006 г. Возвращение к театральной деятельности.
- Был задействован:
- Спектакль «Перезагрузка» по пьесе Ильи Тилькина (Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург).
- «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя (2010, Московский художественный театр им. А.П.Чехова).
- «Вишневый сад» по произведению Антона Чехова (2011, антреприза Вадима Дубовицкого «LA'Театр»).
- «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина (2017, Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой).
Телевизионная деятельность:
- 1991 г. Начало работы на телевидении.
- Тележурнал Кирилла Набутова «Адамово яблоко» (рубрика «Анекдоты от Адама до наших дней». Совместно с актером Ильей Олейниковым (1947–2012)). Ленинградское телевидение.
- 1993–2012 гг. Участие в юмористической телепередаче «Городок». Телеканалы «Петербург — Пятый канал» и «Россия-1» (прежние названия — РТР и «Россия»). Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и Олейников сами выступали как режиссеры и сценаристы, а также исполняли главные роли.
Передача прекратила свое существование после смерти Ильи Олейникова.
- Телепередача «Лучшие годы нашей жизни» («Россия»). Ведущий. 2009 г.
- 2013–2015 гг. Программа «Большая семья» («Россия-Культура»); Ведущий, соведущая — Анастасия Голуб)
- 2013–2015 Телевизионный конкурс караоке «Живой звук» («Россия-1») Ведущий, соведущим был певец Денис Клявер — сын Ильи Олейникова.
- 2014–2016 гг. Член жюри шоу перевоплощений «Один в один!» («Россия-1»).
- С 2015 года является советником дирекции филиала ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал Россия».
- 2019 г. Премьера юмористического телешоу «100янов» с участием Юрия Стоянова и других известных актеров («Россия-1»).
- В 2021 году принимал участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ в образе Банана. Покинул проект в 5-м выпуске. В октябре этого же года стал приглашенным гостем во втором выпуске первого сезона музыкального проекта «Шоумаскгоон».
Деятельность в области Интернета:
- В апреле 2020 года на портале YouTube зарегистрировал собственный канал под названием «Чисто поржать».
- В 2023 году выступил в качестве ведущего церемонии награждения II Национальной премии интернет-контента, вручаемой Институтом развития Интернета (ИРИ)
Награды:
- 1996 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» (программа «Городок»).
- 1999 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа» (программа «Городок»).
- 2001 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» (программа «Городок»).
- 2001 г. — народный артист РФ.
- 2002 г. — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа» (программа «Городок»)
- 2007 г. — кинопремия «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино». Награжден вместе с 11 другими артистами, сыгравшими присяжных заседателей в драме «12».
- 2012 г. — Почетный знак отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом» (11 июля 2012 года).
- 2012 г. — орден Почета (12 июля 2012 года)
- 2013 г. — Российская национальная актерская премия им. Андрея Миронова «Фигаро».
- 2017 г. — жизни и карьере актера посвящен документальный фильм «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (режиссер Ираида Максимова).
- 2018 г. — орден Александра Невского.
- 2021 г. — Почетная грамота Правительства РФ.
Фильмография:
- Дебютировал в эпизодической роли партизана-поджигателя в телефильме Юрия Дубровина «Великое противостояние» по повести Льва Кассиля (1974).
Снимался в фильмах и сериалах:
- «Тихая застава» (1985 г., режиссер Василий Паскару)
- «Панцирь» (1990 г., Игорь Алимпиев)
- «Ландыш серебристый» (2000 г., Тигран Кеосаян)
- «Заяц над бездной» (2006 г., Тигран Кеосаян)
- «12» (2007 г., Никита Михалков)
- «Очень русский детектив» (2008 г., Кирилл Папакуль)
- «Человек у окна» (2009 г., Дмитрий Месхиев)
- «Ласточкино гнездо» (2011 г., Дмитрий Тюрин)
- «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова (2011 г., Сергей Снежкин)
- «Можете звать меня папой» (2016 г., Анарио Мамедов)
- «Вампиры средней полосы» (2021 г., Антон Маслов).
За свою творческую биографию Юрий Стоянов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Принимал участие в озвучивании ряда анимационных фильмов.
Озвучивание мультфильмов:
- 2011 г. — Попугай Косой («Кукарача 3D»)
- 2012 г. — Король («Снежная королева»)
- 2016 г. — Борух, продавец лодок. «Синдбад: Пираты семи штормов»)
- 2017 г. — Эрудит («Гурвинек: Волшебная игра»).
Книги
Юрий Стоянов автор следующих книг:
- 1997 г. «До встречи в «Городке» (в соавторстве с Ильей Олейниковым)
- 2017 г. «Игра в «Городки».
Музыка
Сочиняет