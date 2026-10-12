1 сентября 2026 года Зендее исполнилось 30 лет. Девочка из Окленда, которая начинала с детского ситкома на Disney Channel, за полтора десятилетия стала одной из самых влиятельных актрис Голливуда — звездой «Эйфории», «Дюны» и «Человека-паука», обладательницей двух «Эмми» и лицом Louis Vuitton. А в 2026-м к списку добавилась еще одна роль: в марте стало известно, что Зендея вышла замуж за Тома Холланда, а 4 августа пара отпраздновала свадьбу в Англии. О детстве, карьере, главных ролях, наградах и личной жизни актрисы — в материале mk.ru.

Полное имя: Зендея Мари Стормер Коулман

Кстати: имя актрисы в русских источниках пишут двояко, встречается вариант Зендая — побуквенная передача английского Zendaya. «Зендея» передает произношение, где ударный слог звучит как «дэй», мы используем этот вариант.

Профессия: актриса, певица, танцовщица, модель

Дата и место рождения: 1 сентября 1996 года, Окленд, Калифорния, США

Основные награды:

«Эмми» (2020) — лучшая актриса в драматическом сериале («Эйфория»).

«Эмми» (2022) — та же номинация, второй раз за роль Ру Беннетт.

«Золотой глобус» (2023) — лучшая женская роль в телесериале (драма), «Эйфория».

CFDA Fashion Icon Award (2021) — самая молодая обладательница награды Совета модельеров Америки.

Самые известные проекты: «Эйфория», «Человек-паук», «Дюна», «Величайший шоумен», «Претенденты», «Одиссея»

Семья и ранние годы

Зендея Мари Стормер Коулман родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, штат Калифорния. Отец актрисы Казембе Аджаму Коулман - афроамериканец. Мать Клэр Мари Стормер имеет шотландские и немецкие корни.

Родители Зендеи развелись, когда ей было около двадцати, при этом сохранили хорошие отношения. Зендея была единственным ребенком в браке, но у нее есть пять старших сводных братьев и сестер от первого брака ее отца.

Уникальное имя актрисы имеет особую историю. Оно происходит из языка шона (один из самых распространенных в Зимбабве). Слово «Tendai» в переводе с него означает «благодари» или «воздавай благодарность». Ему придали оригинальное звучание, соединив с английским «zen».

В полном имени актрисы (Зендея Мари Стормер Коулман) заключен ее культурный код. В одном из интервью она поделилась: «У меня африканское имя, мое второе имя, как и у моей мамы, французское по происхождению, но мы записали его на африканский манер. Так что в этом имени буквально отражена вся моя суть. А еще есть фамилии Стормер и Коулман. В моем имени буквально запечатлена историческая хроника. Мои корни — и в Африке, и в Германии, и я очень этим горжусь».

Зендея также рассказала, что горячо гордится своим происхождением и призвала молодое поколение не забывать о своих корнях: «Для меня очень важно научить других молодых людей осознавать свою идентичность. Я с самого начала — буквально с рождения — точно знала, кто я. Это отражено в моем имени», — подчеркнула она.

В детстве Зендея занималась баскетболом, футболом и была участницей хип-хоп коллектива Future Shock Oakland. Но большую часть свободного времени она проводила у мамы на работе. Клэр Мари Стормер работала менеджером в Калифорнийском Театре им. Шекспира в Оринде. Здесь Зендея помогала матери с организационной работой и, сидя за кулисами, могла наблюдать за репетициями спектаклей и работой актеров. Впоследствии она сама начала принимать участие в небольших постановках и образовательных программах Калифорнийского театра Шекспира.

Свои первые карьерные шаги Зендея сделала еще в школе. Параллельно с учебой она работала моделью: снималась для рекламных кампаний и каталогов, сотрудничала с брендами одежды. Также она выступала как танцовщица, принимала участие в музыкальных клипах для подростков. Зендея сотрудничала с крупными торговыми сетями и танцевала в рекламе Sears вместе с Селеной Гомес.

Начало карьеры

Переломным моментом в карьере Зендеи стала роль Рокки Блю в музыкальном проекте «Дисней» - «Танцевальная лихорадка!». В 2010 году вышел первый сезон сериала о двух девочках-подростках, мечтающих стать профессиональными танцовщицами. Проект закрылся в 2013 году после выпуска трех сезонов. Ради карьеры дочери родителям пришлось переехать в Лос-Анджелес. Отец сопровождал Зендею на всех съемках, а позже стал ее личным менеджером.

Вторым масштабным проектом для начинающей актрисы стал сериал «Кей Си. Под прикрытием», где она сыграла школьницу-шпионку. Зендея выступила в ситкоме не только как актриса, но и как продюсер. Перед началом съемок она внесла много изменений в характер и внешний вид героини. Сериал выходил с 2015 по 2018 год.

Но Зендее удалось преуспеть не только в кино. Будучи еще подростком, она увлеклась музыкой и в 2009 году стала участницей детской музыкальной группы Kidz Bop, а в 2011 году выпустила дебютный сингл «Swag It Out».

В то же время совместно с Беллой Торн она выпустила песню «Watch Me», которая заняла 86 место в списке «Billboard Hot 100». А уже осенью 2012 года Зендея подписала контракт с Hollywood Records, который сотрудничал с такими звездами Disney, как Майли Сайрус, Деми Ловато и Селена Гомес.

В сентябре 2013 года певица выпустила дебютный альбом «Zendaya», состоящий из 11 песен. В том же году он занял 51 место в чарте «Billboard 200».

Позже актриса приняла решение оставить музыкальную карьеру и полностью посвятить себя миру кино и театра. Но при этом для сериала «Эйфория» совместно с Labrinth она выпустила два трека: All for Us и I’m Tired.

Но опыт Зендеи в танцах тоже не мог остаться незамеченным. В марте 2013 года в возрасте 16 лет она приняла участие в 16 сезоне американского проекта «Танцы со звездами». В паре с профессиональным хореографом Валентином Чмерковским она заняла второе место, уступив Келли Пиклеру и Дереку Хафу. Зендея на тот момент была самой молодой финалисткой проекта. Позже в интервью журналу Elle она призналась, что очень тяжело перенесла поражение, так как серьезно относилась к шоу и рассчитывала на победу.

От Disney к большому кино

После закрытия «Танцевальной лихорадки» в 2013 году Зендее предстояло решить главную задачу для любой выросшей диснеевской звезды — уйти от подросткового амплуа, не растеряв аудиторию. Путь занял четыре года и не был прямым. В 2014-м актриса должна была сыграть Алию в байопике певицы, но отказалась от роли после волны критики: часть аудитории сочла, что она недостаточно похожа на героиню, сама Зендея объяснила уход неготовностью проекта. Ещё раньше, соглашаясь на «Кей Си. Под прикрытием», она впервые выторговала себе продюсерские полномочия — для семнадцатилетней актрисы это был редкий уровень контроля.

Перелом случился в 2017 году, когда вышли сразу две большие картины: «Человек-паук: Возвращение домой», открывший ей дорогу в киновселенную Marvel и заодно познакомивший с Томом Холландом, и мюзикл «Величайший шоумен», где Зендея пела и выполняла воздушные трюки сама. Обе роли были второго плана, но обе показали то, чего от бывшей звезды Disney не ждали: она одинаково убедительна и в блокбастере, и в музыкальном кино.

Настоящий поворот произошел в 2019-м с «Эйфорией». Роль Ру Беннетт не оставила от прежнего имиджа ничего — и принесла Зендее две премии «Эмми» и «Золотой глобус». К двадцати пяти годам она была уже не «актрисой из сериала», а исполнительницей, под которую собирают проекты.

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