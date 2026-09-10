В Москве открылся фестиваль гигантских овощей

Гости мероприятия увидели взвешивание овощей-рекордсменов, выращенных участниками Национального чемпионата урожая из разных городов и регионов России. Тыква, выращенная 12-летним садоводом из Иркутской области, оказалась самым большим овощем на фестивале. Весы на контрольном взвешивании показали 817 кг. Пятнадцатилетний подросток из Нижегородской области вырастил самую большую капусту, вес которой составил 22,5 кг. Также на конкурсе был установлен рекорд России по кабачку и рекорд России по томату.