«Налетела грусть, что ж, пойду пройдусь»: Александру Розенбауму — 75!

В Санкт-Петербурге принимает поздравления народный артист России Александр Розенбаум. Легендарному поэту, композитору и исполнителю сегодня исполняется 75 лет. За свою карьеру музыкант написал более 800 песен и стихов, посвятив их главным темам — любви, дружбе и родному городу.

Его творческая манера узнаваема с первых аккордов: зычный голос под неповторимый гитарный бой давно стали визитной карточкой артиста. Для поколения советских 80-х и перестроечных 90-х он навсегда остался врачом скорой помощи, чьи строки «Налетела грусть, что ж, пойду пройдусь» звучали в каждом дворе. По словам самого Розенбаума, музыкантом он был с пяти лет — оставалось лишь подобрать слова к мелодиям.

Несмотря на статус живого классика и мэтра эстрады, коллеги разводят руками, глядя на его энергию, а публика просто не хочет верить цифрам в паспорте, ведь кажется, что его главный хит, «Вальс-бостон», звучал вечно. Но те, кому посчастливилось знать его лично, видят за этой монументальностью невероятно молодого, прямого и искреннего человека.