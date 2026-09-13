Выставка «Дача профессора ботаники» в Аптекарском огороде

Выставка приурочена к 320-летию старейшего ботанического сада России. Посетители смогли заглянуть в кабинет профессора, посидеть на старой дачной веранде, увидеть самовар и пройти по осеннему саду учёного. На протяжении почти 150 лет директора и главные садовники сада жили прямо на его территории — в большом деревянном доме. Он находился примерно на месте нынешнего главного входа и был снесён лишь в конце 1950-х годов во время реконструкции Проспекта Мира к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года.