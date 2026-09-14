Тихая охота в подмосковных лесах: маслята, подберезовики, сыроежки и масса удовольствия

В Подмосковье стартовал грибной сезон. Дожди и тепло не очень щедрого в этом году бабьего лета сделали свое дело. Разноцветные сыроежки (те, кто пробовал их солеными никогда не станет ими пренебрегать), маслята, опята и подберезовики дружно полезли из пока еще зеленой травы.

Поход за грибами сулит двойное удовольствие: во-первых, можно сколько хочешь любоваться пейзажами, «как у Шишкина», а, во-вторых, какое удовольствие, вернувшись домой, подцепить вилкой только что пожаренный с лучком грибок.

Главная задача любителей тихой охоты — найти грибное место и опередить конкурентов. Ну, и, конечно, не набрать в корзину «условно съедобные» дары леса, вроде тех же валуев. Удачи!