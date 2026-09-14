Делегация Общественного совета при Минобороны РФ в День танкиста посетила кузницу кадров танковых войск

Представительная делегация Общественного совета при Минобороны РФ в День танкиста, который отмечается 13 сентября, побывала в воссозданном Челябинском высшем танковом командном училище. В этот же день замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил училищу Боевое знамя.

Военному вузу, который был воссоздан в 2026 году, переданы также исторические знамена, врученные Челябинскому училищу в 1944-м и 1968-м годах.

На плацу училища прошел ритуал приведения к Военной присяге курсантов 1 курса, а также состоялась церемония открытия памятника «Танкистам» и стелы, посвященной училищу.

Представители Общественного совета при Минобороны РФ, в числе которых были генерал-лейтенант в запасе Рафаэль Тимошев, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, председатель Комитета солдатских матерей Флера Салиховская, Владислав Синькевич встретились с курсантами-танкистами и ознакомились с учебно-материальной базой вуза.

Общественный совет передал вузу книги, которые пополнят его библиотеку и послужат военно-патриотическому воспитанию будущих офицеров-танкистов.