Дочь Юлиана Семёнова на открытии 40-го сезона театра Вячеслава Спесивцева

Московский молодёжный театр под руководством Вячеслава Спесивцева открыл 40-й сезон премьерой поэтико-биографического спектакля «Лермонтов… Про любовь мне сладкий голос пел…» (режиссёр — Семён Спесивцев, сын основателя). Со сцены сам Вячеслав Спесивцев сказал: «Мы сегодня опробуем новое в театральном деле — соединяем театр и музей, историю и культуру. Посмотрим, что получится». Среди гостей — Ольга Семёнова, дочь Юлиана Семёнова, поддерживающая наследие отца, и Сергей Шаулов, заведующий Домом-музеем М.Ю. Лермонтова на Малой Молчановке.

Особые слова благодарности прозвучали за то, что спектакль стал одним из немногих, где упоминается отец поэта. Зрители увидели сцену, в которой Юрий Петрович Лермонтов, лишённый бабушкой права воспитывать сына, оставляет завещание, где обращается к Михаилу как к наследнику и просит не пренебрегать талантом, данным Богом. После смерти матери поэта именно это завещание стало единственной нитью, связывавшей отца и сына, разлучённых навсегда.