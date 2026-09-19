Борисов, Канделаки, Ургант, Серебряков и другие на светской премьере

Юра Борисов появился на публике вместе с супругой Анной Шевчук — событие, которое случается нечасто. Для премьеры

фантастического блокбастера «Девятая планета» актёр выбрал строгий чёрный костюм и рубашку в тон, его спутница — лаконичное чёрное платье с открытыми плечами. Пара держалась за руки, Борисов обнимал жену перед фотографами. По наблюдениям присутствовавших, актёр выглядел сдержанно и даже немного смущённо.

Ирина Старшенбаум приехала одной из первых. Актриса предстала в облегающем чёрном наряде с блестящим корсетом, который выгодно подчеркнул её фигуру. По словам очевидцев, мужчины провожали её взглядами, но охрана пресекала попытки познакомиться. Сама Старшенбаум на мероприятии призналась, что в соцсетях отвечает в основном девушкам — «женщины должны поддерживать друг друга».

Среди гостей также были замечены Алексей Серебряков, Тина Канделаки, Андрей Ургант, Константин Эрнст, Максим Емельянов, Даниил Спиваковский, Сергей Сельянов и многие другие.

Что касается самого фильма, то съёмки частично проходили на острове Сокотра — в условиях, далёких от комфорта: палатки, отсутствие связи, палящее солнце. Старшенбаум назвала этот опыт «фантастически» подходящим, несмотря на все предупреждения.