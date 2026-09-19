В Театре Роста прошла премьера семейной комедии: фоторепортаж

В Театре Роста в Царицыно прошла премьера семейной комедии-полустендапа «Мамочки!» по пьесе Яны Стародуб-Афанасьевой. На сцене — девять героинь от 20 до 80 лет: учитель и кондитер, искусствовед и кассир, хирург и министр, чьи жизни одинаково зависят от животика, зубика и сообщения в родительском чате.

Спектакль поставил режиссёр Александр Нестеров-Лейдерман, художником выступила Янина Куштевская. В постановке заняты заслуженные артистки России Лилия Добровольская и Марина Виноградова, заслуженная артистка Московской области Татьяна Покроева, а также молодые актёры театра.