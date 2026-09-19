Город-воин, город-страж: фотопрогулка по улицам осеннего Можайска

Отметивший 795-летие подмосковный Можайск встречает гостей тишиной старинных улочек. Это город, где каждый камень хранит эхо былых сражений, напоминая о силе духа тех, кто когда-то стоял на этой земле насмерть.

Можайск — не просто точка на карте Подмосковья, а древний страж, веками стоявший на западных рубежах Руси. Впервые упомянутый в летописях в 1231 году, он вырос на берегу Москвы-реки как неприступная крепость. Долгое время Можайский кремль был главным щитом Москвы, принимая на себя удары литовских, польских и шведских войск. Само название города, по одной из версий, связано с финно-угорским словом, означающим «крепость на мысу».

В октябре 1812 года именно через Можайск отступала разгромленная армия Наполеона. А всего в нескольких километрах отсюда, на Бородинском поле, решалась судьба России и всей Европы. Спустя сто тридцать лет, осенью 1941-го, Можайск снова стал щитом. Знаменитая Можайская линия обороны остановила рвущиеся к столице вражеские дивизии, превратив местные перелески и овраги в легенду мужества.

Над старыми районами города возвышается величественный Ново-Никольский собор, построенный в начале XIX века в псевдоготическом стиле поразительно напоминает средневековый европейский замок. А за городом, на берегу Москвы-реки в тени вековых деревьев, прячется Лужецкий монастырь.