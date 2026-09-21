После шестилетней реконструкции открылся гараж Мельникова: старинные конки, пролетки, синий троллейбус, советские автомобили

После шестилетней реконструкции открылся гараж, построенный по проекту архитектора Константина Мельникова в 1926-1929 годах недалеко от Казанского вокзала.

Когда-то в нем размещались грузовики и автобусы, работал Авторемонтный завод. Теперь на его территории разместился музей транспорта Москвы. Отреставрировали все до мелочей, вплоть до исторического кирпича и перекрытий.

В экспозиции представлены старинные трамваи, первые автобусы, легендарный синий троллейбус, вагоны метро разных лет. Всего – 53 уникальных экземпляра городской транспортной техники. Среди уникальных экспонатов - конка 1872 года и вагон 1927-го. Можно зайти в старые автобусы и вагоны, посидеть внутри, рассмотреть руль водителя и первые пульты управления метро.

Город менял транспорт и сам менялся вместе с ним. В музейных залах представлены исторические макеты, автобусные остановки, жетоны на метро, давно вышедшие из обихода, прослеживается история светофоров и всякого рода автоматических устройств, вплоть до турникетов метрополитена.