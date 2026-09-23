«Голос Земли» в гостях у «МК»: Перукуа встретилась с Павлом Гусевым

После эфира в программе «Звёздная кухня МК» певица Перукуа, которую называют «голосом Земли», заглянула в редакцию «Московского комсомольца». Она пообщалась с главным редактором Павлом Гусевым,

оставила автограф на стене «МК». Перукуа сказала, что читала «МК» ещё до того, как начала жить в Москве - и

всегда чувствовала в нём «настоящий голос». «Для меня большая честь быть здесь, - сказала она.- Я ведь практически москвичка: уже шесть месяцев живу здесь».

Павел Николаевич показал гостье редакцию, рассказал об истории газеты и о том, как «МК» менялся.

Гостья прошлась по коридорам, посмотрела, как работает редакция. А в финале встречи певица оставила автограф на стене редакции - рядом с подписями других знаковых гостей «МК».

Посмотреть полное интервью можно по ссылке на сайте «МК»